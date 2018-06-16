В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе
Законопроект предлагает поэтапно повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год.
«Цель предлагаемых законопроектом изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», — сообщили «Интерфаксу» в правительстве.
Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года.
Однако в Кремле, анализируя реакцию россиян на пенсионную реформу, думают о смягчении параметров законопроекта, опасаясь протестов.
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