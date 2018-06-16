В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста

Вся Россия

Распечатать

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе

Законопроект предлагает поэтапно повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год.

«Цель предлагаемых законопроектом изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», — сообщили «Интерфаксу» в правительстве.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года.

Однако в Кремле, анализируя реакцию россиян на пенсионную реформу, думают о смягчении параметров законопроекта, опасаясь протестов.

Пенсии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Бывший замдиректора ФСБ возглавил «Базовый элемент» Дерипаски
В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста
В Динской подростка облили бензином и подожгли
В Северную Осетию обещали привезти 17 зубров из Окского заповедника
Экс-главу Росимущества Северной Осетии обвинили в незаконной передаче квартиры
В Россию из Германии экстрадировали уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на убийство 

Лента новостей

Фоторепортажи

Фоторепортаж. Португалия и Испания сыграли вничью в Сочи

Статьи

Тест по географии

Угадайте флаг страны — участницы чемпионата мира по футболу

Статьи

Как доехать в Геленджик через Краснодар?

Подробный обзор маршрута со всеми пробками

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале