В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе

Законопроект предлагает поэтапно повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год.

«Цель предлагаемых законопроектом изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», — сообщили «Интерфаксу» в правительстве.