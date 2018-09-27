Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Государственная дума РФ 27 сентября в третьем, окончательном чтении одобрила пенсионную реформу

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержали 332 парламентария, сообщает пресс-служба Госдумы. По данным «Медузы», 83 депутата высказались против.

Принятая реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Как писали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Проект внесли в Госдуму 18 июля, на следующий день его приняли в первом чтении.

Глава РФ Владимир Путин в июле заявлял, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян. Однако, по его мнению, власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе.

29 августа президент во время телеобращения рассказал о своем отношении к пенсионной реформе и предложил смягчить закон. В Госдуме 25 сентября приняли закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. На следующий день во втором чтении одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет.