Госдума окончательно приняла пенсионную реформу
Государственная дума РФ 27 сентября в третьем, окончательном чтении одобрила пенсионную реформу
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Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержали 332 парламентария, сообщает пресс-служба Госдумы. По данным «Медузы», 83 депутата высказались против.
Принятая реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Как писали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Проект внесли в Госдуму 18 июля, на следующий день его приняли в первом чтении.
Глава РФ Владимир Путин в июле заявлял, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян. Однако, по его мнению, власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе.
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29 августа президент во время телеобращения рассказал о своем отношении к пенсионной реформе и предложил смягчить закон.
В Госдуме 25 сентября приняли закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. На следующий день во втором чтении одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет.
Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% граждан относятся к реформе негативно.
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