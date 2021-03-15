Анапский фотограф показал, как выглядит выгоревший заповедник «Утриш» спустя полгода. Фото и видео
Портал Юга.ру публикует фотографии заповедника «Утриш» под Анапой, который горел полгода назад
Напомним, 24 августа начался пожар между поселками Большой и Малый Утриш, входящими в состав Анапы. Затем огонь распространился по заповеднику «Утриш», в котором находится реликтовая и охраняемая Красной книгой средиземноморская флора и фауна. МЧС сообщило, что пожар потушили спустя два дня. При этом эколог Дмитрий Шевченко отмечал 27 августа, что в лесу продолжают тушить тлеющие участки. Всего сгорело 126 га леса.
По факту пожара завели уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в пожаре туристов, которые развели костер. При этом отдыхающие отмечали, что видели поджог и несколько очагов возгорания.
В сентябре дело также завели против директора заповедника «Утриш». Следствие сочло, что он халатно отнесся к своим обязанностям в период высокой пожароопасности.
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26 февраля 2021 года исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев сообщил, что ущерб заповеднику составил 980 млн рублей. А Росприроднадзор установил, что погибли 4,8 тыс. деревьев, среди них краснокнижные можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская.
В марте анапский фотограф и блогер Андрей Маковозов снял Большой Утриш и выгоревшие участки леса с дрона. Свои снимки, а также видео он предоставил порталу Юга.ру.