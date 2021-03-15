Анапский фотограф показал, как выглядит выгоревший заповедник «Утриш» спустя полгода. Фото и видео

Напомним, 24 августа начался пожар между поселками Большой и Малый Утриш, входящими в состав Анапы. Затем огонь распространился по заповеднику «Утриш», в котором находится реликтовая и охраняемая Красной книгой средиземноморская флора и фауна. МЧС сообщило, что пожар потушили спустя два дня. При этом эколог Дмитрий Шевченко отмечал 27 августа, что в лесу продолжают тушить тлеющие участки. Всего сгорело 126 га леса.

По факту пожара завели уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в пожаре туристов, которые развели костер. При этом отдыхающие отмечали, что видели поджог и несколько очагов возгорания.

В сентябре дело также завели против директора заповедника «Утриш». Следствие сочло, что он халатно отнесся к своим обязанностям в период высокой пожароопасности.