Анапский фотограф показал, как выглядит выгоревший заповедник «Утриш» спустя полгода. Фото и видео

Краснодарский край

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Портал Юга.ру публикует фотографии заповедника «Утриш» под Анапой, который горел полгода назад

Напомним, 24 августа начался пожар между поселками Большой и Малый Утриш, входящими в состав Анапы. Затем огонь распространился по заповеднику «Утриш», в котором находится реликтовая и охраняемая Красной книгой средиземноморская флора и фауна. МЧС сообщило, что пожар потушили спустя два дня. При этом эколог Дмитрий Шевченко отмечал 27 августа, что в лесу продолжают тушить тлеющие участки. Всего сгорело 126 га леса.

По факту пожара завели уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в пожаре туристов, которые развели костер. При этом отдыхающие отмечали, что видели поджог и несколько очагов возгорания.

В сентябре дело также завели против директора заповедника «Утриш». Следствие сочло, что он халатно отнесся к своим обязанностям в период высокой пожароопасности.

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26 февраля 2021 года исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев сообщил, что ущерб заповеднику составил 980 млн рублей. А Росприроднадзор установил, что погибли 4,8 тыс. деревьев, среди них краснокнижные можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская.

В марте анапский фотограф и блогер Андрей Маковозов снял Большой Утриш и выгоревшие участки леса с дрона. Свои снимки, а также видео он предоставил порталу Юга.ру.

Анапа Лесное хозяйство Пожары Экология

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