Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой и еще три крупных пожара на Кубани. Что известно в данный момент

Портал Юга.ру собрал информацию о пожаре близ заповедника «Утриш» под Анапой, а также о других лесных пожарах, которые с 24 августа бушуют на территории Краснодарского края

Напомним, накануне днем начался пожар вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь лесного пожара составляет 2 га. Однако к 16:30 пламя распространилось на территории 12 га.

К ликвидации пожара подключились представители лесничества, краевой лесопожарный центр, сотрудники МЧС, а также туристы, которые на тот момент находились на территории Утриша. Как сообщили утром 25 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к 6:40 огонь охватил 3 га леса, сгорело около 30 га территории. Огонь тушили 238 человек и 27 единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-2 и 3 катера. За ночь с Малого Утриша эвакуировали 350 отдыхающих. По информации пресс-службы администрации Анапы, на месте происшествия был развернут оперативный штаб во главе с и.о. мэра Анапы Василием Швецом. С полуночи 25 августа в Супсехском сельском округе было решено ввести режим ЧС.

К 10:00 лесной пожар бушевал между Большим и Малым Утришом. Кроме двух вертолетов Ми-8, участвующих в тушении с прошлого вечера, в ликвидации задействовали вертолет Ка-32. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к 13:00 площадь активного горения в районе заповедника по-прежнему составляла 3 га. Огонь тушат 348 человек и 59 единиц техники , в том числе 183 человека личного состава и 45 единиц техники от МЧС России. Ожидалось прибытие аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Краснодарскому краю численностью 96 человек и 14 единиц техники, в том числе 2 плавсредства и 2 квадроцикла. Также из Раменского Московской области должен был вылететь Ил-76 с 42 тоннамм воды на борту, а из Красноярска — самолет-амфибия Бе-200.

По информации пресс-службы администрации Анапы, к 10:40 огонь прошел уже около 82 га , общий фронт пожара составляет около 5 км, активно горит порядка 3 га. Отмечается, что эвакуировано около 1 тыс. туристов, их обеспечивают водой, чаем и сухпайком, а также доставляют на автобусах к ближайшим населенным пунктам.

Также на место пожара в ночь на 25 августа из Краснодара выехали три волонтера организации «Добровольные пожарные Кубани». Портал Юга.ру связался с руководителем волонтерской группы Максимом Ребеченко.

О добровольных пожарных Кубани: Интервью Максима Ребеченко порталу Юга.ру

«Всю ночь шла эвакуация людей на лодках с Утриша, стояли автобусы, скорая. Сейчас мы находимся на одной из гор, отсюда видно, что заповедник тоже горит, а пожар двигается в сторону поселка Малый Утриш », — сообщил Ребеченко. По его словам, ситуацию облегчает отсутствие ветра в данный момент, а пожар, скорее всего, произошел из-за человеческого фактора: на Утрише много отдыхающих, огонь мог распространиться из-за неправильно потушенного костра или брошенного окурка. Отметим, что такой же версии придерживался собеседник портала Юга.ру из минприроды Кубани.

При этом один из очевидцев пожара в районе заповедника, Виталий Кавтарадзе, написал в своем фейсбуке другую версию случившегося. По его словам, пожар не развивался из одного источника — сначала возникло около пяти раздельных очагов, которые появились с небольшим интервалом на линии в 2 км. «Это был верховой пожар, как из сюжетов про Австралию или Калифорнию. Я вместе с еще пятью людьми заливал огонь на южной части склона горы Кобылки, нам удалось взять все под хлипкий контроль. Затем в 50-100 метрах раздался взрыв, и на нас пошел огненный шторм. Еле ноги унесли», — рассказал очевидец.

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Он также отрицал информацию из сообщений МЧС о том, что накануне в ликвидации огня были задействованы 200 спасателей и 40 единиц техники. Вертолет, по его словам, был один. Кроме того, Кавтарадзе написал об активном участии отдыхающих в тушении огня. «2 тыс. человек организовались в цепочку длиной около километра минут за 5-10, передавая на 300 метров в горы воду. 5 часов тушения углей, закапывания травы и золы, взаимопомощи в сборах. Все это делали хиппи, шиваиты, кришнаиты, барабанщики, художники, выскочившие с пляжа», — сообщил мужчина. В беседе с порталом Юга.ру Кавтарадзе рассказал, как начался пожар. Вначале мужчина увидел один столб дыма, который мгновенно разгорелся. После чего в 600 метрах загорелась вторая лагуна. Люди, живущие на лагуне, перед возгоранием почувствовали запах бензина и увидели «вспышку». Потом произошла вспышка на третьей лагуне, после которой огонь резко двинулся вниз к палаткам. Верховой пожар начался снова на участке, который до этого туристы потушили, перед этим очевидец также слышал громкий хлопок.

Кроме пожара в районе заповедника под Анапой на Кубани горят леса и в других муниципалитетах: в Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю к 13:00, в Туапсинском районе с 9:40 24 августа горит лесная подстилка . В 21:00 пожар был локализован на площадь 5,2 га в районе Агуй-Шпсуг. В тушении участвуют 45 спасателя и 12 единиц спецтехники. В Новороссийске горит лесная подстилка на территории в 16 га . Пожар ликвидируют 161 человек и 24 единицы техники. В 15:10 24 августа стало известно о возгорании лесной подстилки в районе поселка Кабардинка в Геленджике. Площадь активного горения — 17 га. Пожар был локализован в 13:00 25 августа. Тушат огонь 195 человек, привлекается 51 единица спецтехники. Еще один пожар в Геленджике площадью в 0,5 га произошел накануне в Пшадском участковом лесничестве . Его потушили в 20:45.