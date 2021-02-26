Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» оценили в почти 1 млрд рублей

Руководство заповедника «Утриш» 26 февраля назвало сумму ущерба от лесного пожара, который произошел летом 2020 года

Напомним, днем 24 августа между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. К вечеру огонь распространился по заповеднику «Утриш». Пожар потушили к вечеру 26 августа, к тому моменту пламя сожгло 126 га леса. По факту возгорания завели уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в пожаре туристов. По официальной версии, причиной пожара стал костер, который развели отдыхающие.

К 1 сентября следствие установило, что в период высокой пожароопасности директор государственного заповедника «Утриш» халатно отнесся к своим обязанностям, и возбудило против него уголовное дело.

26 февраля исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев сообщил ТАСС, что ущерб, причиненный заповеднику, оценили в 980 млн рублей. Утрачены 4,8 тыс. деревьев, среди них — краснокнижные породы. «Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тыс. деревьев утрачены безвозвратно. Среди них три породы, внесенные в Красную книгу, — это можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская», — сказал Козырев. Он уточнил, что заказнику «Большой Утриш» был причинен ущерб в 120 млн рублей.

Козырев рассказал, как будет проходить процесс восстановления заповедника. В 2021-м научные сотрудники изучат последствия пожара и проанализируют, какие деревья подлежат восстановлению. В 2022-2023 годы специалисты будут следить, как идет восстановление пострадавших объектов. Полная картина станет ясна к 2024 году. «Нужно понимать, что заповедник — это та территория, где процессы должны происходить естественным путем. Но, если научное сообщество решит, что для воссоздания необходимо заниматься озеленением и высадкой деревьев, включая краснокнижные, взамен утраченным, — конечно, мы прислушаемся. Самостоятельно такое решение мы принимать не будем», — объяснил собеседник агентства.

На вопрос журналиста о компенсации причиненного ущерба, руководитель заповедника ответил, что до окончания следственных действий решения о компенсации приниматься не будут.