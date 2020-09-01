На директора заповедника «Утриш» Олега Кондратьева завели уголовное дело за халатность

В Анапе 1 сентября следствие возбудило уголовное дело за халатность против директора заповедника «Утриш»

Напомним, днем 24 августа между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар, к вечеру огонь распространился по заповеднику. Пожар потушили к вечеру 26 августа, к тому моменту пламя прошло по территории 126 га. По факту возгорания завели уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. Позже причиной пожара назвали костер, который развели отдыхающие.

К 1 сентября следствие установило, что директор заповедника «Утриш» Олег Кондратьев в период высокой пожароопасности халатно отнесся к своим обязанностям. Из-за большого количества туристов на территории были нарушены правила пожарной безопасности и не был обеспечен режим посещения. Кроме того, когда возник пожар, руководитель заповедника не принял меры, чтобы организовать ликвидацию огня и купировать очаги возгорания. При этом следствие не уточнило, какие именно меры должен был принять Кондратьев.

По мнению следователей, именно директор допустил развитие пожара на площади 126 га, причинив особо крупный ущерб Российской Федерации. На Олега Кондратьева завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая особо крупный ущерб), сообщили 1 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что очаг возгорания находился в границах заповедника. По мнению ведомства, директор ненадлежаще исполнил свои обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников.