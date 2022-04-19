Бывшего директора анапского заповедника «Утриш» осудили на год с небольшим за крупный пожар в 2020 году

Бывший директор заповедника «Утриш» в Анапе получил 1 год 2 месяца колонии общего режима за халатность и мошенничество. В тюрьму сядет и его сын

Напомним. 24 августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш», тогда сгорело 126 га леса. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.

После пожара губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем. Это подтвердил и акт осмотра пострадавшей территории. Сразу после пожара возбудили уголовное дело за уничтожение лесных насаждений.

Потом против директора заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело. При этом выяснилось, что судить будут не только директора «Утриша», но и его сына. Следователи установили, что с сентября 2018 года и до августа 2020 года в заповеднике на должности госинспектора по охране окружающей среды числился сын Кондратьева. Мужчина получал зарплату, но фактически не работал на этой должности.