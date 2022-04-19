Бывшего директора анапского заповедника «Утриш» осудили на год с небольшим за крупный пожар в 2020 году
Бывший директор заповедника «Утриш» в Анапе получил 1 год 2 месяца колонии общего режима за халатность и мошенничество. В тюрьму сядет и его сын
Напомним. 24 августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш», тогда сгорело 126 га леса. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.
После пожара губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем. Это подтвердил и акт осмотра пострадавшей территории. Сразу после пожара возбудили уголовное дело за уничтожение лесных насаждений.
Потом против директора заповедника Олега Кондратьева возбудили уголовное дело. При этом выяснилось, что судить будут не только директора «Утриша», но и его сына. Следователи установили, что с сентября 2018 года и до августа 2020 года в заповеднике на должности госинспектора по охране окружающей среды числился сын Кондратьева. Мужчина получал зарплату, но фактически не работал на этой должности.
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Из приговора суда следует, что в марте 2020 года на территории Анапы установили особый противопожарный режим, а с 10 августа 2020 года на территории самого заповедника установили самый высокой уровень пожарной опасности. Несмотря на это Олег Кондратьев (директор заповедника «Утриш») не ограничил нахождение людей в заповеднике, не обеспечил патрулирование территории и не усилил посты в наиболее посещаемых местах.
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«Кроме того, он обязал инспекторов охраны обеспечивать деятельность коммерческого экскурсионного маршрута «Экскурсия по береговой линии заповедника», освободив их от выполнения прямых обязанностей. Тем самым он лишил госинспекторов возможности проведения патрулирования, профилактики пожарной безопасности и выявления фактов нарушения ее правил. В результате 24 августа 2020 года из-за неосторожного обращения с огнем в заповеднике «Утриш» произошло возгорание, которое впоследствии распространилось на площади более 126 га», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Олега Кондратьева признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ), а его сына — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Они частично признали свою вину.
Кондратьева-старшего осудили на 1 год и 2 месяца колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Его сын получил год колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Олег Кондратьев занимал пост министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. В 2016 году издание Sakhalin.info писало, что вокруг Кондратьева произошел ряд скандалов, связанных с его деятельностью на Сахалине. Например, 200 человек, среди которых были сотрудники всех лесных хозяйств региона, написали письмо губернатору Сахалинской области и президенту России с просьбой снять Кондратьева с должности. Его обвиняли в нецелевом использовании бюджетных денег, неадекватном отношении к работе, неэтичном отношении к подчиненным. Заповедник «Утриш» Кондратьев возглавил в 2018 году.