В Краснодаре обустроят новый городской пляж. Показываем где

К лету 2023 года жителям кубанской столицы пообещали совершенно новый городской пляж — да не простой, а оборудованный по самым свежим стандартам мировой курортной отрасли. Правда, расположен он будет в таком месте, что даже не верится, что это всё еще Краснодар. Юга.ру отправились в станицу Старокорсунскую, чтобы со всех ракурсов изучить площадку, где планируют воплощать рекреационный проект. Забегая вперед, скажем, что удаленность от центра Краснодара — далеко не единственная странность будущего пляжа.

Фекальные реки, мусорные берега: Когда краснодарцы смогут снова купаться в Кубани?

Водоемов много, а купаться негде Есть в Краснодаре такая традиция — раз в год (обычно в мае, когда уже вот-вот грянет летняя жара) муниципальное управление гражданской защиты обращается к жителям с текстом, который не меняется уже много-много лет: «Гидрологические характеристики Кубани (сильное течение, ямы, водовороты), а также состояние воды по гигиеническим нормативам в водных объектах, расположенных на территории Краснодара, не соответствуют требованиям, предъявляемым к местам для купания людей». Далее следует разъяснение, что, мол, плескаться и нырять строго запрещается во всех до единого водоемах в черте города — от Затона до Старой Кубани, от Покровских озер до пруда в «Немецкой деревне», от лотосового водоема в Белозерном до Магистрального оросительного канала за аэропортом.

Однако в этом году традиционное обращение про течение, ямы и запрет купаться завершилось неожиданным поворотом: «Краснодар, конечно, не черноморская здравница, но мы — столица курортного региона», провозгласил действующий мэр Андрей Алексеенко. «Нам необходимо как можно больше оборудованных пляжей! Для размещения городских пляжных комплексов уже подобрано восемь земельных участков». Вот так-то! То ни одного, то сразу восемь! Правда, где именно расположены упомянутые участки, градоначальник не сказал. За единственным исключением: первый, пилотный, объект введут в эксплуатацию через год — в Старокорсунской. На вполне логичный вопрос, с чего это городской пляж решили делать в станице, которая расположена в 15 километрах восточнее ТЦ «OZ Mall» и аэропорта, ответ прост: Старокорсунская по документам — это тоже Краснодар. Ее включили в Карасунский административный округ еще в 1994-м. Самый восточный пригород Краснодара

Если присмотреться, на горизонте можно различить многоэтажки Гидростроя и Комсомольского — до них примерно 15 километров © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Старокорсунская дугой огибает один из заливов Краснодарского водохранилища © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Корсунское стало одним из первых казачьих поселений на Кубани. Основал его в 1794-м легендарный атаман Захарий Чепига — сразу после того, как достроил Екатеринодарское укрепление. В 1809-м году Корсунское разрослось в полноценную станицу и получило приставку «Старо-», поскольку в 60 километрах к северу, на реке Бейсужек, возникло еще и Новокорсунское. Страница станицы в «Википедии» написана с большой любовью. Из нее можно узнать, в частности, что в 1980-х здесь нашли самое древнее колесо из известных науке на тот момент. И что сейчас Старокорсунскую «можно смело назвать велосипедной станицей». Большая часть домов построена на речной террасе, которая на 10-25 метров (в зависимости от уровня воды) возвышается над урезом главного здешнего водоема — Краснодарского водохранилища. Именно на берегу водохранилища и расположен участок в 2,9 гектара, который муниципалитет выделил под новый пляж.

Пляж на зеленом мысу Общая площадь мыса на южной оконечности станицы порядка 15 га, так что застроят его далеко не весь.

Пляж планируют разбить на участке, который расположен в самой середине этого кадра © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Жители Старокорсунской любят приезжать сюда на автомобилях © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сейчас здесь майская идиллия: пасутся коровы и кони, весь берег плотно занят рыболовами. Довершает картину маленькая часовенка, которая расположена ближе к западному берегу мыса.

Местные говорят, что если повезет, здесь можно поймать даже язя © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Часовенку можно увидеть на дальнем берегу мыса © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сможете найти на этом фото коня? © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Подрядчик, нанятый мэрией, обещает значительно преобразить ландшафт. Вдоль берега поставят теневые навесы, кабинки для переодевания и для принятия душа, киоски, питьевые фонтанчики, медпункт, спортивные и детские площадки, а также туалет. Как итог, уже весной 2023 года старокорсунский берег должен соответствовать современным международным стандартам в курортной отрасли. В качестве успешных примеров своей работы подрядчик — ООО «Курортный центр «Кукуруза» — называет базу отдыха «Самоцветы» в Веселовке, детский лагерь «Отличник» в подмосковном Одинцово, пансионат «ТуркменХоваЁллары» в Ашхабаде.

Титульный лист презентации проекта. Отметим, что хвойных лесов на берегу водохранилища в Старокорсунской нет © Скриншот презентации пресс-службы администрации Краснодара

Эти кадры для презентации сняты на мысу в период, когда вода в Краснодарском водохранилище стояла гораздо ниже © Скриншот презентации пресс-службы администрации Краснодара

Авторское масштабирование картинок передано нами без изменений © Скриншот презентации пресс-службы администрации Краснодара

Заканчивается презентация внезапной лодочной пристанью © Скриншот презентации пресс-службы администрации Краснодара

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Не показалось ли вам, что в проекте весьма обтекаемо говорят кое о чем важном? А именно — о том, что собираются делать с водой Краснодарского водохранилища, чтобы в ней можно было купаться. Старокорсунские рыболовы, с которыми мы беседовали, пока вели аэрофотосъемку мыса, рассказали, что уже многие годы в мутную гущу, которой заполнен водоем, не рискуют соваться ни дети, ни поддатые взрослые. На базах отдыха, которых на берегу водохранилища немало, также строго рекомендуют гостям воздерживаться от купания. Причина не только в воде с микробами, но и в вязком илисто-песчаном дне с непредсказуемым рельефом.

Вода в Краснодарском водохранилище большую часть года имеет желтоватый оттенок © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Так где же купаться-то? Неужели краснодарцев ждет очередной пляж, где можно загорать, но не купаться? (Такой, к слову, уже есть на «Солнечном острове»). Мэр Алексеенко утверждает, что это не совсем так: «В дальнейшем мы будем прорабатывать технические решения для размещения на глади водохранилища мест для купания — полностью изолированных чаш с отфильтрованной водой». Иными словами, в естественную заводь спустят бассейны, в которых можно будет плавать и любоваться окружающими красотами. Жаль только, что сказанное мэром «в дальнейшем» надо понимать так, что в 2023 году этих бассейнов ждать вряд ли есть смысл.

Делать отдельную водную инфраструктуру в пределах чаши Краснодарского водохранилища — обычная практика. Вот, например, судоходный канал © Фото Антона Быкова, Юга.ру

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Как бы то ни было, уж чего-чего, а красот на берегу Старокорсунской хватает. Сейчас вода в водохранилище на высоком уровне (отчасти, в связи с тем, что ниже по реке ведут ремонт дамбы Федоровского гидроузла). Поэтому лес, выросший на мелководье, наполовину затоплен и немного напоминает мангровые джунгли. И это, как минимум, красиво.

Лес, растущий на отмелях, привык быть полузатопленным © Фото Антона Быкова, Юга.ру