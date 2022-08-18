«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя». Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
«800 ступеней» — одна из главных туристических достопримечательностей Анапы. Юга.ру поснимали лестницу с самых необычных ракурсов, попытались выяснить её историю и подсчитали точное количество ступеней.
Су-Псех — это поселок в 4 километрах от центра Анапы. Он расположен вокруг трассы, которая ведёт на Утриш. Еще в XX веке этот пригород сложно было назвать курортным, несмотря на то, морем отсюда любоваться очень удобно — выходи на край Высокого берега и наслаждайся чудесными видами. Справа вся Анапа, слева — увенчанная шарами радиолокационной станции Лысая гора (между прочим, самая западная вершина Кавказского хребта).
Вот только раньше, чтобы попасть на пляж из Су-Псеха, приходилось совершать внушительный вояж либо к анапскому маяку, либо в сторону Утриша — в Варваровку. А на самом Высоком берегу оборудованного спуска к воде долгое время не было.
Ситуация изменилась в конце 1990-х, когда некий анонимный меценат оплатил строительство лестницы, которая ведёт к морю едва ли не из самой верхней точки Высокого берега.
— Тебе в Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя, — смеется Саркис, таксист, ожидающий, когда его пассажиры вдоволь нафотографируются на краю скалы. — Но на самом деле, никто точно не знает, кто это сделал. Я вот, например, не знаю. Потому что тот, кто ее построил, человек очень скромный. Как в мультфильме, помнишь? «Делай добро и бросай его в воду».
Не числится эта лестница и на балансе у администрации Анапы. Когда в сентябре 2019-го волонтеры решили отреставрировать достопримечательность, мэрия сказала, что не вправе выделять ресурсы, поскольку это самострой. Так что ремонт неравнодушные граждане провели своими силами.
В народе эта лестница получила название «800 ступеней». Верхние несколько её пролетов вырублены в скале и залиты цементом. Дальше начинаются металлические секции с более крутым уклоном. Примерно посреди пути есть две смотровые площадки, стилизованные под носовую палубу корабля. Перепад высот между верхней и нижней ступеньками — 130 метров.
Благодаря этой лестнице море стало более доступным для гостей и жителей Су-Псеха, но это по-прежнему серьёзное испытание: как следует утомить пешехода способен даже спуск, а подъем, вообще, сродни подвигу. Представьте, что вы идете пешком на 36-й этаж, да еще и под палящим солнцем! К счастью, лавочки вдоль лестницы иногда попадаются.
Тех, кто всё же решится спуститься вниз, ждёт достойная награда: практически безлюдный пляж, непохожий на большинство анапских. Здесь не песок, а мелкая галька, при этом вход в море удобный, а температура воды обычно на градус-два ниже, чем в анапской бухте.
Шезлонгов, зонтиков и кабинок для переодевания нет, но при этом достаточно чисто — мусор отсюда регулярно выносят волонтёры. Зелёные водоросли в полосе прибоя здесь тоже почти не растут.
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Верхняя точка лестницы «800 ступеней» — отличная смотровая площадка. Мешает только сильный ветер, который дует здесь практически круглый год. Точно не известно, был ли тому виной шквалистый порыв или неосторожность водителя, но в мае 2022-го со скалы сорвался автомобиль с пассажиром. При этом, всего-то двумя днями ранее, ещё один мужчина решил спуститься к берегу не по ступенькам, а рядом с ними, оступился и погиб. А двое неосторожных скалолазов совершили здесь полёт в 2020-м. Оба выжили.
По бокам от лестницы «800 ступеней» расположены две её «младшие сестры». От 5-го микрорайона к берегу ведут «300 ступеней» (другое название — «337 ступеней»). От Су-Псехского кладбища и обожаемой дельтапланеристами скалы Ласточкино Гнездо в скале прорублены «400 ступеней».
Сколько же именно ступеней в той лестнице, о которой ведём рассказ мы? Неужели ровно 800? Пользуясь случаем, мы провели эксперимент и измерили ее собственноручно (точнее, собственноножно).
Если считать сверху вниз, то первая смотровая площадка — это 264-я ступень. На 458-й мы приходим на развилку, откуда можно продолжить путь, либо немного подняться на вторую смотровую площадку. Если пойти к морю, то лестница закончится на 770-й ступеньке.
Но если поставить себе цель пройти по максимальному маршруту, то надо прибавить путь туда-сюда по ответвлению на панорамную площадку. А это 19 ступеней умножить на два. Таким образом, в сумме получается уже 808.
Такой вот парадокс: на самом деле в этой лестнице и больше 800 ступеней (808), и меньше (770) — кому как больше нравится.
«800 ступеней» — не самая длиная туристическая лестница в России: 1 декабря 2021 года в Красноярске открыли Торгашинскую лестницу длиной 1683 ступени. В Книге рекордов России утверждается, что до этого рекордсменом была Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде (560 ступеней).
— На юге России я бывал практически во всех местах, заслуживающих внимания туриста, — говорит руководитель проекта «Кукарта» Евгений Маханько. — И что-либо сравнимое с лестницей в Су-Псехе видел только в Крыму, на мысе Фиолент — это спуск от Георгиевского монастыря к Яшмовому пляжу. Там, если не ошибаюсь, 785 ступеней.
Получается, у су-псехской лестницы есть конкурент? Увы, уже нет. В 2019 году железные части фиолентского спуска срезали, а вход на каменные ступени завалили валунами. И сроки ремонта не называют даже приблизительно.
Так что «800 ступеней» — самая длинная лестница юга России.
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