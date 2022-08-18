«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя». Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

«800 ступеней» — одна из главных туристических достопримечательностей Анапы. Юга.ру поснимали лестницу с самых необычных ракурсов, попытались выяснить её историю и подсчитали точное количество ступеней. Су-Псех — это поселок в 4 километрах от центра Анапы. Он расположен вокруг трассы, которая ведёт на Утриш. Еще в XX веке этот пригород сложно было назвать курортным, несмотря на то, морем отсюда любоваться очень удобно — выходи на край Высокого берега и наслаждайся чудесными видами. Справа вся Анапа, слева — увенчанная шарами радиолокационной станции Лысая гора (между прочим, самая западная вершина Кавказского хребта). Вот только раньше, чтобы попасть на пляж из Су-Псеха, приходилось совершать внушительный вояж либо к анапскому маяку, либо в сторону Утриша — в Варваровку. А на самом Высоком берегу оборудованного спуска к воде долгое время не было.

В этом месте Высокий берег Анапы достигает своего максимума — 130 метров над уровнем моря © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Лысая гора имеет высоту 319,2 метра © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ситуация изменилась в конце 1990-х, когда некий анонимный меценат оплатил строительство лестницы, которая ведёт к морю едва ли не из самой верхней точки Высокого берега. — Тебе в Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя, — смеется Саркис, таксист, ожидающий, когда его пассажиры вдоволь нафотографируются на краю скалы. — Но на самом деле, никто точно не знает, кто это сделал. Я вот, например, не знаю. Потому что тот, кто ее построил, человек очень скромный. Как в мультфильме, помнишь? «Делай добро и бросай его в воду». Не числится эта лестница и на балансе у администрации Анапы. Когда в сентябре 2019-го волонтеры решили отреставрировать достопримечательность, мэрия сказала, что не вправе выделять ресурсы, поскольку это самострой. Так что ремонт неравнодушные граждане провели своими силами.

Народная молва гласит, что строительство лестницы «800 ступеней» оплатил владелец одного из особняков на первой береговой линии в Су-Псехе © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В наши дни «800 ступеней» в надлежащем состоянии поддерживают волонтеры © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В народе эта лестница получила название «800 ступеней». Верхние несколько её пролетов вырублены в скале и залиты цементом. Дальше начинаются металлические секции с более крутым уклоном. Примерно посреди пути есть две смотровые площадки, стилизованные под носовую палубу корабля. Перепад высот между верхней и нижней ступеньками — 130 метров. Благодаря этой лестнице море стало более доступным для гостей и жителей Су-Псеха, но это по-прежнему серьёзное испытание: как следует утомить пешехода способен даже спуск, а подъем, вообще, сродни подвигу. Представьте, что вы идете пешком на 36-й этаж, да еще и под палящим солнцем! К счастью, лавочки вдоль лестницы иногда попадаются.

Некоторые лавочки на лестнице «800 ступеней» спроектированы так, что большую часть дня остаются в тени © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Редко кому удается взобраться по «800 ступеням» наверх менее, чем за 10 минут © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Одна из смотровых площадок расположена отдельном ответвлении лестницы «800 ступеней» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Зато останавливаться отдыхать по пути не скучно — прекрасные виды открываются практически с каждой точки лестницы «800 ступеней» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Тех, кто всё же решится спуститься вниз, ждёт достойная награда: практически безлюдный пляж, непохожий на большинство анапских. Здесь не песок, а мелкая галька, при этом вход в море удобный, а температура воды обычно на градус-два ниже, чем в анапской бухте. Шезлонгов, зонтиков и кабинок для переодевания нет, но при этом достаточно чисто — мусор отсюда регулярно выносят волонтёры. Зелёные водоросли в полосе прибоя здесь тоже почти не растут.

Прийти на этот пляж можно и по берегу — если вы готовы к четырехкилометровой прогулке от Анапской бухты © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пляж в Су-Псехе больше похож на дикие места в районе Геленджика или Туапсе © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Трудно поверить, что в нескольких километрах от центра Анапы есть настолько уединенные места для купания © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Под Высоким берегом в районе Су-Псеха кто-то даже занимается рыбным промыслом © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Верхняя точка лестницы «800 ступеней» — отличная смотровая площадка. Мешает только сильный ветер, который дует здесь практически круглый год. Точно не известно, был ли тому виной шквалистый порыв или неосторожность водителя, но в мае 2022-го со скалы сорвался автомобиль с пассажиром. При этом, всего-то двумя днями ранее, ещё один мужчина решил спуститься к берегу не по ступенькам, а рядом с ними, оступился и погиб. А двое неосторожных скалолазов совершили здесь полёт в 2020-м. Оба выжили.

Уклон Высокого берега может показаться не таким уж и крутым, но это впечатление обманчиво © Фото Антона Быкова, Юга.ру

До появления лестницы «800 ступеней» перемещаться по этому склону было практически нереально © Фото Антона Быкова, Юга.ру

По бокам от лестницы «800 ступеней» расположены две её «младшие сестры». От 5-го микрорайона к берегу ведут «300 ступеней» (другое название — «337 ступеней»). От Су-Псехского кладбища и обожаемой дельтапланеристами скалы Ласточкино Гнездо в скале прорублены «400 ступеней».

Лестница «400 ступеней» берет старт от нижней лесистой кромки утеса чуть правее центра кадра © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Лестница «300 ступеней» начинается возле прибрежного малоэтажного микрорайона в левом краю кадра © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сколько же именно ступеней в той лестнице, о которой ведём рассказ мы? Неужели ровно 800? Пользуясь случаем, мы провели эксперимент и измерили ее собственноручно (точнее, собственноножно). Если считать сверху вниз, то первая смотровая площадка — это 264-я ступень. На 458-й мы приходим на развилку, откуда можно продолжить путь, либо немного подняться на вторую смотровую площадку. Если пойти к морю, то лестница закончится на 770-й ступеньке. Но если поставить себе цель пройти по максимальному маршруту, то надо прибавить путь туда-сюда по ответвлению на панорамную площадку. А это 19 ступеней умножить на два. Таким образом, в сумме получается уже 808. Такой вот парадокс: на самом деле в этой лестнице и больше 800 ступеней (808), и меньше (770) — кому как больше нравится.

До смотровой площадке на ответвлении лестницы «800 ступеней» — 19 дополнительных ступенек © Фото Антона Быкова, Юга.ру

К верхней точке лестницы «800 ступеней» ведет улица под необычным названием Дизайнерская © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«800 ступеней» — не самая длиная туристическая лестница в России: 1 декабря 2021 года в Красноярске открыли Торгашинскую лестницу длиной 1683 ступени. В Книге рекордов России утверждается, что до этого рекордсменом была Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде (560 ступеней).

— На юге России я бывал практически во всех местах, заслуживающих внимания туриста, — говорит руководитель проекта «Кукарта» Евгений Маханько. — И что-либо сравнимое с лестницей в Су-Псехе видел только в Крыму, на мысе Фиолент — это спуск от Георгиевского монастыря к Яшмовому пляжу. Там, если не ошибаюсь, 785 ступеней. Получается, у су-псехской лестницы есть конкурент? Увы, уже нет. В 2019 году железные части фиолентского спуска срезали, а вход на каменные ступени завалили валунами. И сроки ремонта не называют даже приблизительно. Так что «800 ступеней» — самая длинная лестница юга России.