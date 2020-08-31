Причиной пожара на Утрише назвали костер, который развели туристы

Краснодарский край

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В акте осмотра территории пожара установили, что причиной пожара на Утрише стал костер

Днем 24 августа начался пожар между поселками Большой и Малый Утриш. К вечеру огонь распространился в заповеднике, по факту возгорания завели уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу заявил, что причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. Огонь потушили к вечеру 26 августа.

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Согласно акту осмотра территории пожара сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества, который появился в распоряжении ТАСС, причиной пожара стал костер отдыхающих. Очаг находился в границах заповедника Утриш, но не заказника Большой Утриш.

В тексте документа сказано, что очаг установили после общения с туристами из лагуны, которые там отдыхали 24 августа. Они указали на место возгорания, где раньше была палатка и открытый огонь для приготовления пищи.  

Анапа Заповедники МЧС Пожары

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