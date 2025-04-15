Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены

Майские праздники. План «А»: три часа выбирать сериал, еще два — между роллами и пиццей. План «Б»: сесть на «Ласточку» и за то же время оказаться у горных водопадов, реликтовой рощи или купелей в скалах.

Собрали 12 направлений, куда можно уехать на «Ласточке» из Краснодара. Все маршруты — в пределах 6 часов пути. Цены на билеты актуальны на 1–4 мая (подглядели на сайте РЖД), но время может незначительно меняться в зависимости от рейса.