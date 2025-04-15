Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены
Майские праздники. План «А»: три часа выбирать сериал, еще два — между роллами и пиццей. План «Б»: сесть на «Ласточку» и за то же время оказаться у горных водопадов, реликтовой рощи или купелей в скалах.
Собрали 12 направлений, куда можно уехать на «Ласточке» из Краснодара. Все маршруты — в пределах 6 часов пути. Цены на билеты актуальны на 1–4 мая (подглядели на сайте РЖД), но время может незначительно меняться в зависимости от рейса.
1. Горячий Ключ — «Петушок», черепахи и кислородные коктейли
Время в пути: 58 минут.
Цена билета в одну сторону: 631 рубль.
Что смотреть и пробовать?
- Окрестности скалы Петушок — «Целебный парк», часовня, вырубленная в скале в конце XIX века, и Дантово ущелье.
- Аллею тысячи сосен и сквер «Каменный цветок» с лотосами и черепахами.
- Минеральные источники — пробуем, делаем вид, что вкусно.
- Канатную дорогу «Дыхание гор» (смотрите наш репортаж и виды сверху).
2. Новороссийск — море, ветер и бетонная романтика
Время в пути: 2 часа 15 минут.
Цена билета: 965 рублей.
Что посмотреть?
- Набережную Адмирала Серебрякова с памятником хамсе, «Мысом любви» и храмом — лучше берите велосипед.
- Крейсер «Михаил Кутузов» — корабль-музей, где можно ощутить дух военно-морской истории.
- Музей цемента — узнаете, как сделать мир серым и нерушимым, увидите интересное — от макета бремсберга (подъемный механизм для сырья) до квартиры советского писателя Федора Гладкова.
- Мемориал «Малая земля» (посвящен Великой Отечественной войне), изображающий нос десантного корабля, на полном ходу врезающийся в берег.
Путеводители Юга.ру по Новороссийску:
3. Туапсе — морской город без суеты
Время в пути: 2 часа 27 минут.
Цена билета: 965 рублей.
Что смотреть?
- Скалу Киселева — 46-метровый «каменный парус» над морем, где снимали эпизод «Бриллиантовой руки».
- Музей обороны Туапсе — история жизни города во времена Великой Отечественной войны — от предметов солдатского быта до карт боевых операций.
- Центральный пляж — просто море в действительно двух часах езды от Краснодара.
- Скульптуру «Максимка», изображающую негритенка и матроса — героев одноименного советского фильма (на улице Октябрьской революции, 2).
4. Анапа — лестницы, котики и музей под открытым небом
Время в пути: 3 часа 10 минут.
Цена билета: 1132 рубля.
Что смотреть?
- Набережную — с довольными котами и старинным маяком.
- Лестницы к морю — сложность выбирайте сами: от «800 ступеней» в соседнем поселке Супсех до небольших живописных спусков прямо с набережной.
- Музей «Горгиппия» — раскопки античного города под открытым небом.
Подробнее о достопримечательностях Анапы в статьях Юга.ру:
5. Ростов-на-Дону — родники посреди руин, мосты-гиганты и километры истории
Время в пути: 3 часа 23 минуты.
Цена билета: 1507 рублей.
Что смотреть?
- Набережную реки Дон — 2 км променада, где речные трамвайчики соревнуются за внимание с мостами: подъемным железнодорожным и Ворошиловским, символически разделяющим Европу и Азию.
- Парамоновские склады — живописные руины бывшего кирпичного зернохранилища с озерами и водопадами родниковой воды.
- Улицу Пушкинскую с красивыми неоклассическими зданиями Публичной библиотеки (с зимним садом внутри) и Музея изобразительных искусств. Перед посещением библиотеки проверьте, не начался ли запланированный на 2-й квартал 2025-го капремонт.
- Ростовский Арбат (переулок Соборный) — пешеходная зона на месте одной из первых улиц города, где сохранились здания в стиле модерн.
6. Дагомыс — чайные плантации и природное спа
Время в пути: 4 часа 9 минут.
Цена билета: 1298 рублей.
Что смотреть?
- Дагомысские корыта, или Озера любви — природное спа в каменных «ваннах», выточенных рекой за тысячелетия.
- Чайные плантации — именно здесь выращивают краснодарский чай, самый северный в мире.
- Гору Батарейка — подъем на 300 метров, чтобы увидеть побережье, как на ладони.
7. Хоста — мистическая красота самшитовой рощи и пещер
Время в пути: 4 часа 51 минута.
Цена билета: 1298 рублей.
Что смотреть?
- Тисо-самшитовую рощу — 30 млн лет эволюции в одном парке: реликтовые деревья, покрытые густым мхом, каньон с бирюзовой водой и три терренкура разной сложности.
- Гроты, сталактиты и сталагмиты Воронцовских пещер — самой протяженной карстовой полости в Краснодарском крае, занимающей 6 место по длине в России.
- Пляж — тихий, галечный, без толп отдыхающих.
8. Большой Сочи — парковый марафон
Время в пути: 4 часа 31 минута.
Цена билета: 1298 рублей.
Что смотреть?
Конечно, парки:
- «Дендрарий» — 1800 видов растений — от секвой, которые видели динозавров, до кактусов, похожих на инопланетные антенны.
- «Ривьера» — 15 гектаров средиземноморского ландшафта: кипарисы-великаны, розы всех оттенков радуги и курортная ретроатмосфера без пафоса.
- «Южные культуры» — гималайские кедры, японские клены и пруды с карпами-долгожителями.
- Сад-музей Дерева Дружбы — селекционеры из 167 стран оставили в кроне растения больше 600 «прививок» цитрусовых — если бы дерево говорило, оно бы рассказало о мире больше, чем учебники истории.
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9. Сириус — спорт, адреналин и бердвотчинг
Время в пути: 5 часов 10 минут (остановка — «Имеретинский курорт»).
Цена билета: 1507 рублей.
Что смотреть?
- Олимпийский парк: арены мировых чемпионов и поющий фонтан-факел.
- Спортпарк с бесплатным инвентарем: текбол, воркаут-зоны, тренажеры — больше 30 видов активности на фоне моря.
- Имеретинскую набережную: пальмовый променад для велопрогулок и фото.
- «Сочи Парк»: симпатичная территория для семейных прогулок и та самая фиолетовая горка «Квантовый скачок» со скоростным спуском (105 км/ч!).
- Орнитологический парк: 213 видов птиц — от цапель и уток до краснокнижных пеликанов. Уезжали обычным туристом, а вернетесь еще и бердвотчером (орнитологом-любителем)!
10. Горный Сочи — три курорта за уик-энд
Время в пути: 5 часов 38 минут.
Цена билета: 1507 рублей.
Чем заняться?
На курорте «Роза Хутор»:
- Прокатиться на канатке, родельбане (сани на рельсовом треке) и высокогорных качелях.
- Прогуляться в парке водопадов «Менделиха».
- Протестировать сапсерфинг на горном водохранилище.
На курорте «Красная Поляна»:
- Оценить райдерские артефакты в «Музее друзей».
На курорте «Газпром»:
- Посетить 50-метровый открытый бассейн с видом на горы в отеле «Гранд Отель Поляна».
В поселке Красная Поляна:
- Пообедать в самом инстаграмном ресторане горного Сочи — «Яблоки печем».
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11. Пятигорск — курорт, где Лермонтов нашел вдохновение (и проблемы)
Время в пути: 5 часов 23 минуты.
Цена билета: 2136 рублей.
Что смотреть и пробовать?
- Подземное озеро Провал — место, где поэт любил страдать. Вы тоже можете!
- Лермонтовскую галерею в парке «Цветник» — красивое здание с разноцветными витражными стеклами 1901 года постройки.
- Канатную дорогу на гору Машук — с одной стороны — Кавказский хребет и Эльбрус, с другой — гора Бештау.
- «Бесстыжие ванны» — природные вымоины в скалах с сероводородной минеральной водой.
- «Пятигорское мороженое» — в магазине возле хладокомбината или в любом другом фирменном киоске.
12. Кисловодск — город, где воздух можно жевать
Время в пути: 5 часов 58 минут.
Цена билета: 2344 рубля.
Что смотреть?
- Кисловодский парк — огромный, с шестью терренкурами разной сложности, — для тех, кто хочет за день пройти недельную норму шагов.
- Курортный бульвар — исторический центр города с нарзанной галереей, кафе, сувенирами и атмосферой старого курорта.
- Улицу Карла Маркса — если любите Чебурашку и одноименный фильм, отыщите магазин одной из главных героинь и сосчитайте всех ушастых персонажей с апельсинами.