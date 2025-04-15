Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Майские праздники. План «А»: три часа выбирать сериал, еще два — между роллами и пиццей. План «Б»: сесть на «Ласточку» и за то же время оказаться у горных водопадов, реликтовой рощи или купелей в скалах.

Собрали 12 направлений, куда можно уехать на «Ласточке» из Краснодара. Все маршруты — в пределах 6 часов пути. Цены на билеты актуальны на 1–4 мая (подглядели на сайте РЖД), но время может незначительно меняться в зависимости от рейса.

1. Горячий Ключ — «Петушок», черепахи и кислородные коктейли

Время в пути: 58 минут.
Цена билета в одну сторону: 631 рубль.

Что смотреть и пробовать?

  • Окрестности скалы Петушок — «Целебный парк», часовня, вырубленная в скале в конце XIX века, и Дантово ущелье.
  • Аллею тысячи сосен и сквер «Каменный цветок» с лотосами и черепахами.
  • Минеральные источники — пробуем, делаем вид, что вкусно.
  • Канатную дорогу «Дыхание гор» (смотрите наш репортаж и виды сверху).
  • Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
    Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
  • Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
    Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
  • Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
    Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

2. Новороссийск — море, ветер и бетонная романтика

Время в пути: 2 часа 15 минут.
Цена билета: 965 рублей.

Что посмотреть?

  • Набережную Адмирала Серебрякова с памятником хамсе, «Мысом любви» и храмом — лучше берите велосипед.
  • Крейсер «Михаил Кутузов» — корабль-музей, где можно ощутить дух военно-морской истории.
  • Музей цемента — узнаете, как сделать мир серым и нерушимым, увидите интересное — от макета бремсберга (подъемный механизм для сырья) до квартиры советского писателя Федора Гладкова.
  • Мемориал «Малая земля» (посвящен Великой Отечественной войне), изображающий нос десантного корабля, на полном ходу врезающийся в берег.

Путеводители Юга.ру по Новороссийску:

  • Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске © Фото Марины Солошко, Юга.ру

3. Туапсе — морской город без суеты

Время в пути: 2 часа 27 минут.
Цена билета: 965 рублей.

Что смотреть?

  • Скалу Киселева — 46-метровый «каменный парус» над морем, где снимали эпизод «Бриллиантовой руки».
  • Музей обороны Туапсе — история жизни города во времена Великой Отечественной войны — от предметов солдатского быта до карт боевых операций.
  • Центральный пляж — просто море в действительно двух часах езды от Краснодара.
  • Скульптуру «Максимка», изображающую негритенка и матроса — героев одноименного советского фильма (на улице Октябрьской революции, 2).
  • Скала Киселева © Фото Oafedoseenkova, commons.wikimedia.org (лицензия CC 4.0)
    Скала Киселева © Фото Oafedoseenkova, commons.wikimedia.org (лицензия CC 4.0)

4. Анапа — лестницы, котики и музей под открытым небом

Время в пути: 3 часа 10 минут.
Цена билета: 1132 рубля.

Что смотреть?

  • Набережную — с довольными котами и старинным маяком.
  • Лестницы к морю — сложность выбирайте сами: от «800 ступеней» в соседнем поселке Супсех до небольших живописных спусков прямо с набережной.
  • Музей «Горгиппия» — раскопки античного города под открытым небом.

Подробнее о достопримечательностях Анапы в статьях Юга.ру:

  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

5. Ростов-на-Дону — родники посреди руин, мосты-гиганты и километры истории

Время в пути: 3 часа 23 минуты.
Цена билета: 1507 рублей.

Что смотреть?

  • Набережную реки Дон — 2 км променада, где речные трамвайчики соревнуются за внимание с мостами: подъемным железнодорожным и Ворошиловским, символически разделяющим Европу и Азию.
  • Парамоновские склады — живописные руины бывшего кирпичного зернохранилища с озерами и водопадами родниковой воды.
  • Улицу Пушкинскую с красивыми неоклассическими зданиями Публичной библиотеки (с зимним садом внутри) и Музея изобразительных искусств. Перед посещением библиотеки проверьте, не начался ли запланированный на 2-й квартал 2025-го капремонт.
  • Ростовский Арбат (переулок Соборный) — пешеходная зона на месте одной из первых улиц города, где сохранились здания в стиле модерн.

Подробнее о пяти классных местах Ростова-на-Дону.

  • Ростов-на-Дону © Фото Alex Vagler, pixabay.com
    Ростов-на-Дону © Фото Alex Vagler, pixabay.com

6. Дагомыс — чайные плантации и природное спа

Время в пути: 4 часа 9 минут.
Цена билета: 1298 рублей.

Что смотреть?

  • Дагомысские корыта, или Озера любви — природное спа в каменных «ваннах», выточенных рекой за тысячелетия.
  • Чайные плантации — именно здесь выращивают краснодарский чай, самый северный в мире.
  • Гору Батарейка — подъем на 300 метров, чтобы увидеть побережье, как на ладони.

7. Хоста — мистическая красота самшитовой рощи и пещер

Время в пути: 4 часа 51 минута.
Цена билета: 1298 рублей.

Что смотреть?

  • Тисо-самшитовую рощу — 30 млн лет эволюции в одном парке: реликтовые деревья, покрытые густым мхом, каньон с бирюзовой водой и три терренкура разной сложности.
  • Гроты, сталактиты и сталагмиты Воронцовских пещер — самой протяженной карстовой полости в Краснодарском крае, занимающей 6 место по длине в России.
  • Пляж — тихий, галечный, без толп отдыхающих.
  • Тисо-самшитовая роща © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Тисо-самшитовая роща © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • Тисо-самшитовая роща © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Тисо-самшитовая роща © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

8. Большой Сочи — парковый марафон

Время в пути: 4 часа 31 минута.
Цена билета: 1298 рублей.

Что смотреть?

Конечно, парки:

  • «Дендрарий» — 1800 видов растений — от секвой, которые видели динозавров, до кактусов, похожих на инопланетные антенны.
  • «Ривьера» — 15 гектаров средиземноморского ландшафта: кипарисы-великаны, розы всех оттенков радуги и курортная ретроатмосфера без пафоса.
  • «Южные культуры» — гималайские кедры, японские клены и пруды с карпами-долгожителями.
  • Сад-музей Дерева Дружбы — селекционеры из 167 стран оставили в кроне растения больше 600 «прививок» цитрусовых — если бы дерево говорило, оно бы рассказало о мире больше, чем учебники истории.

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  • Сочинский парк «Дендрарий» © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    Сочинский парк «Дендрарий» © Фото Ula Ulachka, freepik.com
  • Сочинский парк «Дендрарий» © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    Сочинский парк «Дендрарий» © Фото Ula Ulachka, freepik.com

9. Сириус — спорт, адреналин и бердвотчинг

Время в пути: 5 часов 10 минут (остановка — «Имеретинский курорт»).
Цена билета: 1507 рублей.

Что смотреть?

  • Олимпийский парк: арены мировых чемпионов и поющий фонтан-факел.
  • Спортпарк с бесплатным инвентарем: текбол, воркаут-зоны, тренажеры — больше 30 видов активности на фоне моря.
  • Имеретинскую набережную: пальмовый променад для велопрогулок и фото.
  • «Сочи Парк»: симпатичная территория для семейных прогулок и та самая фиолетовая горка «Квантовый скачок» со скоростным спуском (105 км/ч!).
  • Орнитологический парк: 213 видов птицот цапель и уток до краснокнижных пеликанов. Уезжали обычным туристом, а вернетесь еще и бердвотчером (орнитологом-любителем)!

10. Горный Сочи — три курорта за уик-энд

Время в пути: 5 часов 38 минут.
Цена билета: 1507 рублей.

Чем заняться?

На курорте «Роза Хутор»:

  • Прокатиться на канатке, родельбане (сани на рельсовом треке) и высокогорных качелях.
  • Прогуляться в парке водопадов «Менделиха».
  • Протестировать сапсерфинг на горном водохранилище.

На курорте «Красная Поляна»:

  • Оценить райдерские артефакты в «Музее друзей».

На курорте «Газпром»:

  • Посетить 50-метровый открытый бассейн с видом на горы в отеле «Гранд Отель Поляна».

В поселке Красная Поляна:

  • Пообедать в самом инстаграмном ресторане горного Сочи — «Яблоки печем».

Путеводители Юга.ру по горному Сочи:

  • Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

11. Пятигорск — курорт, где Лермонтов нашел вдохновение (и проблемы)

Время в пути: 5 часов 23 минуты.
Цена билета: 2136 рублей.

Что смотреть и пробовать?

  • Подземное озеро Провал — место, где поэт любил страдать. Вы тоже можете!
  • Лермонтовскую галерею в парке «Цветник» — красивое здание с разноцветными витражными стеклами 1901 года постройки.
  • Канатную дорогу на гору Машук — с одной стороны — Кавказский хребет и Эльбрус, с другой — гора Бештау.
  • «Бесстыжие ванны» — природные вымоины в скалах с сероводородной минеральной водой.
  • «Пятигорское мороженое» — в магазине возле хладокомбината или в любом другом фирменном киоске.

Путеводитель Юга.ру по Пятигорску: 7 классных достопримечательностей.

  • Вид с горы Машук на гору Бештау, Пятигорск © Фото Марии Карагёзовой
    Вид с горы Машук на гору Бештау, Пятигорск © Фото Марии Карагёзовой
  • Лермонтовская галерея в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой
    Лермонтовская галерея в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

12. Кисловодск — город, где воздух можно жевать

Время в пути: 5 часов 58 минут.
Цена билета: 2344 рубля.

Что смотреть?

  • Кисловодский парк — огромный, с шестью терренкурами разной сложности, — для тех, кто хочет за день пройти недельную норму шагов.
  • Курортный бульвар — исторический центр города с нарзанной галереей, кафе, сувенирами и атмосферой старого курорта.
  • Улицу Карла Маркса — если любите Чебурашку и одноименный фильм, отыщите магазин одной из главных героинь и сосчитайте всех ушастых персонажей с апельсинами.

Путеводитель Юга.ру по достопримечательностями Кисловодска.

  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
Анапа Горячий Ключ Кисловодск Красная Поляна Курорты и туризм Новороссийск отдых Поезда путешествия Пятигорск Роза Хутор Ростов-на-Дону Сочи Туапсинский район

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