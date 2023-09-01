Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура. Пять причин съездить из Краснодара в Кисловодск

Продолжаем наши традиции путешествий по городам юга России. На этот раз редактор Юга.ру составила гид по своему родному Кисловодску. Здесь парк больше Версаля, европейские улочки, соседствующие с неоготикой и мавританским стилем, прогулочные тропы и спортивные маршруты, захватывающие виды и экстремальный спорт. Все это — Кисловодск, куда ездят «на воды», где тренируются перед марафонами, снимают кино и наслаждаются нетронутой природой. Первая причина — это парк «966 гектаров природных ресурсов» — баннер с такой надписью встречает посетителей официального сайта Национального парка «Кисловодский». Неочевидный факт — нацпарк города-курорта самый большой в мире среди благоустроенных. Ему немного уступает парк Версальского дворца во Франции, его площадь больше 800 гектаров.

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Называя парк в Кисловодске самым большим в мире, мы, конечно, не берем в расчет исключительно природные национальные парки, охватывающие десятки тысяч квадратных километров нетронутой флоры. В случае с Кисловодском речь идет о рукотворном курортном парке, вписанном в природный нацпарк. В парке шесть терренкуров — пешеходных маршрутов разной сложности. Тропы с пометкой «высокая сложность» ведут в горы. Без опыта покорения сложных рельефов стоит выбирать терренкуры низкой и средней сложности — первый, второй и второй «а». Все маршруты можно посмотреть на сайте.

© скриншот страницы сайта Кисловодского нацпарка

Ознакомиться с достопримечательностями парка и определиться, какой маршрут выбрать, тоже лучше заранее в онлайн-формате. Обойти всю территорию за день не получится, общая протяженность терренкуров больше 24 км, а рельеф парка неоднороден. Где-то придется преодолеть лестницу из четырехсот ступеней, а где-то подняться тропками в гору. В парке несколько смотровых площадок, к которым ведут пешеходные маршруты, но подняться на высоту 1200 м можно и с помощью канатной дороги. Ее протяженность — больше 1700 м, время в пути — 8 мин.

А вторая — твои европейские мечты Перед тем, как оказаться в густой зелени нацпарка, стоит уделить время кисловодскому Арбату. Это территория с архитектурой 19 века, Нарзанной галереей и европейской мощеной улицей стильных бутиков. Нарзанную галерею в стиле неоготики построили в 1853 году. Посмотреть на нее внутри и снаружи стоит, даже если нет желания попробовать целебную воду курорта.

Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Прелесть прогулки по центру Кисловодска в том, что он очень архитектурно разнообразный. Следующее здание, мимо которого невозможно пройти и не остановиться, — Главные нарзанные ванны. Здание в мавританском стиле построено на стыке 19-20 веков.

И если эта часть Арбата только слегка припудрена европейским шармом, то за поворотом, буквально спустя 5 минут ходьбы, гостям открывается по-итальянски стилизованная улочка. Мощеная дорога ведет к ж/д вокзалу, по пути — вкусное, местное, эксклюзивное: магазины конфет, одежды, посуды, чая, специй и многого другого.

Третья — это Чебурашкины места Типичный магазин из европейского квартала Кисловодска зритель мог видеть в фильме «Чебурашка», бОльшую часть которого снимали на курорте. Магазин одной из главных героинь фильма как раз находится здесь. Это уютное, будто с древесным ароматом, домашнее, архитектурно старинное как снаружи, так и внутри пространство, где за деньги клиент получает не только товар, но и атмосферу. После успеха фильма в Кисловодске появилась масса идей, как вписать факт съемок кино в курортную программу. В городе проводят платные экскурсии «По следам Чебурашки», а 26 и 27 августа на курорте прошел фестиваль в честь Дня рождения Чебурашки. А на улице Карла Маркса скоро появятся скульптуры с персонажем, эскизы Юга.ру показывали здесь. Мэр города Евгений Моисеев в своем телеграм-канале заявил, что многие прозвали улицу Чебурашкинской и намекнул, что она может быть переименована, чего не оценили жители в комментариях.

Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

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Четвертая причина — это живописное ущелье реки Место под названием Березовское ущелье не слишком популярно у туристов, а местные чаще всего приезжают сюда за красивыми свадебными снимками. Эту непопулярность легко объяснить — добраться до ущелья можно только на автомобиле. На протяжении почти всего пути от центра города дорога будет асфальтированной, начало гравийного участка подскажет, что ущелье уже близко. Территориально локация находится на окраине города, скалы нависают над рекой Березовкой, создавая 100-метровое ущелье. Еще несколько километров по трассе, и можно оказаться в горном ауле Карачаево-Черкессии. Место особенно красиво летом, когда склоны ущелья покрыты ярко-зелеными лугами. Прогуляться можно и внутри ущелья, вдоль реки. В такое путешествие лучше всего отправляться с местным гидом.

Пятая причина — это водопады за городом и экстрим Из Кисловодска до Медовых водопадов ехать примерно полчаса. Дорога полностью асфальтирована, на своем автомобиле добраться легко, следуя указаниям «Яндекс.Карт». Еще два варианта — в составе экскурсионной группы из Кисловодска или на такси. Медовые водопады — комплекс из пяти каскадов разной мощности и высоты. Потоки воды спрятаны в живописном ущелье в окружении скал и лугов. Территория оборудована ограждениями и лестницами, объект доступен для всех туристов без какой-либо подготовки.

Медовые водопады © Фото Марии Карагёзовой

Медовые водопады © Фото Марии Карагёзовой

Медовые водопады © Фото Марии Карагёзовой

Медовые водопады © Фото Марии Карагёзовой

Не так давно на Медовых водопадах появились качеля, зиплайн и скальный маршрут. На тросе можно пролететь по Аликоновскому ущелью и над самими водопадами. На сайте организаторов экстремального развлечения указано, что дистанция зиплайна 1050 м является самой длинной в России.

По пути на Медовые водопады стоит заглянуть на гору Кольцо. Для этого после выезда из города нужно сделать остановку спустя примерно 3 км по трассе. Маршрут подойдет путникам с любым уровнем физической подготовки — забраться на Кольцо и вообще обойти все интересные локации на территории природного памятника можно примерно за полчаса.

«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко».



«Герой нашего времени», М.Ю. Лермонтов

