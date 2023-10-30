Как обнять и покормить альпак в горах Сочи: подробная инструкция

Если бы мы составляли рейтинг самых счастливых профессий, обязательно включили бы в него смотрителя парка альпак на «Роза Хутор». Вот как начинается его рабочий день: больше двух десятков плюшевых питомцев, едва завидев его, поднимают уши и бегут навстречу обниматься. Хорошая новость: теперь такая же порция антистресса доступна всем желающим.

Два месяца назад в горах Сочи поселилась 21 альпака. За это время животные съели полторы тонны моркови и приняли больше 14 тыс. посетителей. Юга.ру узнали у менеджера парка «Пача Мама» Дианы Бегларян, откуда приехали альпаки, чего нельзя делать в их присутствии, кто такие криа и как стать опекуном одному из животных.

Откуда взялись альпаки в горах Сочи? В августе 16 альпак переехали сюда из питомников Перу и Венгрии. Большинству из них от года до двух. Еще пятеро животных — из Воронежского парка. Среди них — малыш Уно, его лучший друг Каспер, самый взрослый альфа-самец Рок и две девочки — Милки и Луна. «Перед отправкой в Сочи в Воронежском парке альпак постригли и вычесали, чтобы им не было жарко летом. Каждый день наши друзья кормили, обнимали животных и играли с ними. Именно поэтому альпаки очень быстро подружились с людьми и были готовы выезжать в Сочи», — рассказывает Диана.

У каждого животного есть имя, а различить их можно по окрасу и характеру. Об одном из самых темпераментных подопечных в «Пача Мама» отзываются с особым трепетом: «У нас в парке живет самая характерная альпака на свете. Его зовут Уно (с испанского — «Первый». Он стал первым детенышем, который родился в парке альпак в Воронеже. Этот малыш с 5 месяцев рос без мамы. Кормили из бутылочки, играли с ним и растили его сотрудники Воронежского парка, а к нам он попал будучи взрослым мужчиной. Он прекрасно ладит со всеми альпаками, но иногда любит показать свой нрав. Он как будто общается с персоналом парка на одном языке. Однозначный любимчик у многих из нас».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Альпаки — стадные животные семейства верблюдовых. Внешне они напоминают лам. На своей родине (в Южной Америке) они считаются домашними животными, индейцы приручили их 6 тыс. лет назад. Шерсть альпак гипоаллергенна и в 7 раз теплее овечьей.

Субтропики Сочи очень схожи с климатом в перуанских Андах — традиционном месте обитания альпак. Поэтому после двухмесячного карантина под наблюдением ветеринаров они быстро приспособились к новому дому в окружении Кавказских гор. Место для больших открытых вольеров подобрали после консультаций с учеными Сочинского национального парка и разделили на три зоны, чтобы самцам не пришлось делить территорию.

Сейчас все 17 самок ждут потомство. Криа — так называют детенышей альпак — родятся весной и останутся жить в «Пача Мама». Для этого территорию парка увеличат.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Альпаки в парке «Пача Мама» на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как устроен их быт? Каждый день альпак начинается в 5 часов утра с завтрака. «Наши смотрители и ветеринар очень трепетно относятся к животным: строго контролируют их рацион, будят рано утром и выводят гулять. Смотрители поименно знают каждую альпаку, и у них даже есть несколько любимчиков. А альпаки в свою очередь очень любят смотрителей, при встрече поднимают ушки и бегут здороваться», — говорит Диана.

Любимое лакомство альпак — хрустящие, тонко нарезанные ломтики моркови. Некоторым альпакам они кажутся настолько сладкими, что после них они любят облизывать солевой камень. Переедать нельзя: каждое животное может съесть максимум 1,2 кг моркови в день.

Альпаки в парке «Пача Мама» на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Каждый прием пищи альпак — все корма и морковь, выдаваемую на экскурсиях, — проверяет ветеринар Анна Викторовна из «Ветклиники доктора Ломакиной», — добавляет менеджер парка.

После завтрака альпак вычесывают и насыпают им свежее сено. Дальше по расписанию — встреча гостей и ожидание любимого лакомства. Между экскурсиями альпаки любят полежать на солнышке и поиграть друг с другом.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как общаться с альпаками? Альпаки очень любят маленьких детей. Поэтому совет для взрослых: когда животное подходит к вам, присаживайтесь на корточки. Альпаки любвеобильные и контактные — некоторые из них разрешают долго обнимать себя за шею.

Но злоупотреблять дружелюбностью пушистых обитателей парка не стоит. «У альпак есть две запретные зоны — это их макушки и пушистые попки. Они будут сильно переживать, если кто-то из гостей попробует дотронуться до этих мест, и могут даже лягнуть, чтобы напугать обидчика. Но у них мягкие лапки — это совсем не больно», — объясняет Диана.

В парке животных можно покормить морковью (это входит в стоимость билета), сделать с ними селфи или просто понаблюдать со стороны. Бегать за животными, ловить и удерживать их запрещено. Еще нельзя кричать и пугать альпак и приходить в парк со своим питомцем. Любое общение должно быть в радость для животных, поэтому в парке ограничивают число посетителей.

Альпаки в парке «Пача Мама» на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как взять альпаку под опеку? В парке можно стать единственным опекуном полюбившегося питомца. Благотворитель может бесплатно посещать парк раз в месяц в течение года и получать еженедельные отчеты из жизни альпаки: фото, видео и рассказ о самочувствии и настроении животного. Стоимость безлимитных годовых обнимашек для физического лица — 100 тыс. рублей, для компании — 200 тыс. рублей. Все средства идут на уход за животными.

«Пока, к сожалению или к счастью, мы единственные опекуны наших альпак. Но наш парк предоставляет возможность стать, так сказать, их бабушками и дедушками на год с посещением парк и фотоотчетами их малыша», — говорит менеджер парка.

Альпаки в парке «Пача Мама» на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Сколько стоят обнимашки и как добраться в парк? Купить билет можно заранее онлайн или в кассе парка. «Пача Мама» работает без выходных с 10:00 до 18:00. Экскурсии стартуют каждые полчаса. В билет входит угощение для животных. Стоимость: для взрослых и детей старше 15 лет — 1200 рублей, для детей от 4 до 14 лет — 900 рублей, до 3 лет — бесплатно. В наличии есть также подарочные сертификаты номиналом 900, 1200 и 2100 рублей. Как добраться: на канатной дороге «Олимпия», своем авто или такси доехать до Горной олимпийской деревни (ГОД);

на остановке «Роза приют» дождаться специальный «альпакомобиль». Бесплатный шаттл в парк и обратно ходит каждые 15 минут. Еще один вариант — дойти в «Пача Мама» пешком (около 15 минут) по тропе «Озерный траверс» из ГОД. Координаты: 43.655913283824944, 40.32585232078786.