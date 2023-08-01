Кто такая безголовая Векслер, куда приезжала «Битва экстрасенсов», зачем Брежнев строил здесь метро. Легенды Новороссийска

В сентябре 2023 года Новороссийску исполнится 185 лет. За это время в городе произошло много интересных, трагических и невероятных событий. Юга.ру часто публикуют новости и статьи о прошлом и настоящем Новороссийска, но на этот раз Иолина Грибкова решила узнать его самые таинственные легенды. Что в них правда, а что — вымысел, определить сложно, а порой и невозможно. Да и стоит ли? Безголовая Векслер На углу улиц Революции 1905 года и Губернского жил купец по фамилии Векслер, женатый на Матрене Николаевне. Однажды вечером, когда она уже укладывалась спать, из-под кровати выскочила служанка и отрубила ей голову. Среди мотивов преступления значилась ревность. Призрак Матрены Векслер бродил по комнатам, пока здание не снесли.

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Кстати, Матрена владела богадельней или домом призрения. Его построили в 1913 году для содержания нетрудоспособных людей. Он располагался на набережной, где сейчас находится ЖК «Резиденция». Здание богадельни исчезло с карты города во время Великой Отечественной войны.

Угол улиц Революции 1905 года и Губернского, Новороссийск © Скриншот с Гугл карт

Верхнебаканские железнодорожные тоннели По легенде, их начали строить с разных сторон горы. Проходчики должны были встретиться на середине пути. Но в какой-то момент проектировщику показалось, что его расчеты неверны, и он покончил с собой. Тоннели в итоге построили, так что инженер поторопился свести счеты с жизнью. Метро Миф восходит к началу 1970-х годов. Новороссийск был на особом счету у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, воевавшего на Малой земле.

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14 сентября 1973 года Новороссийску присвоили звание города-героя. А буквально через неделю на стол генерального секретаря лёг проект строительства метро. Его начали реализовывать в 1975 году специалисты из Ленинграда и Москвы. Строительство вели открытым способом. В центре линия метро повторяла центральную аллею по улице Советов. Первая очередь была готова уже через пять лет. 15 февраля 1980 года прошёл первый пробный поезд. Метро торжественно открыли три месяца спустя. Первым официальным пассажиром стал престарелый Брежнев, который посетил открытие первой очереди в качестве почетного гостя.

Краевед, писатель и блогер Игорь Гусенин рассказал, что линия состояла из четырех станций: площадь Ленина — Драматический театр — проспект Ленина — Куниковка. До развала СССР успели построить вторую очередь, также на четыре станции, в 9-й микрорайон: Черняховка — Куниковка — проспект Дзержинского — улица Малоземельская. В середине 1980-х годов существовал проект строительства третьей очереди в сторону Цемдолины, но его так и не реализовали. В конце 90-х метро и вовсе законсервировали до лучших времен. Один из входов располагается в районе центрального рынка, его переделали в подземный переход.

© Скриншот видео с YouTube-канала «Новороссийск: история где-то рядом»

© Скриншот видео с YouTube-канала «Новороссийск: история где-то рядом»

© Скриншот видео с YouTube-канала «Новороссийск: история где-то рядом»

«Семь ветров» Эту легенду, наверное, слышал каждый новороссиец и гость города. Не осталась равнодушной даже съемочная группа седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов», которая посетила место, чтобы раскрыть его тайну. На выезде из города находится Андреевский перевал, где когда-то был ресторан «Семь ветров» — модное и популярное место. Однажды там отмечали свадьбу дочери чиновника. В разгар торжества явился отвергнутый ухажер и зарезал девушку. Молодой вдовец вскоре покончил с собой, а после этого один за другим умерли все родственники. В ресторане стали часто происходить убийства, а на дороге, ведущей к нему, — смертельные аварии. Вскоре заведение с дурной славой разорилось и закрылось. По легенде, призрак девушки в белом платье бродит по шоссе в поисках своего убийцы. Андреевский перевал много лет был популярен среди туристов и «охотников за привидениями», но потом руины ресторана снесли. А в 2016-м дорогу на смотровую площадку закрыли, на ней установили шлагбаум. Такая мера потребовалась для безопасности объектов ПАО «Транснефть».

Отрывок из седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» © Скриншот видео с YouTube-канала «Novoross23»

Мыс Любви Находится в центре города на набережной в районе улицы Энгельса. У происхождения названия есть несколько версий, они же городские легенды.

Первая гласит, что когда-то на этом месте находился рынок, на котором торговали людьми. Однажды девушка и парень, находившиеся в рабстве, полюбили друг друга, но их собирались продать разным хозяевам — отношения были невозможны. Они решили, что их души смогут соединиться после смерти, и покончили с собой на утесе. Согласно второй легенде, отвергнутый парень убил свою возлюбленную прямо на этом месте. Он пригласил ее прогуляться, а после совершил самосуд за отказ быть с ним. После этого убийца наложил руки и на себя.

Мыс Любви в Новороссийске © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Призрак в политехе Однажды во время уборки в Новороссийском политехническом институте на улице Карла Маркса женщина услышала крики. Решив, что кто-то по ошибке заперся в кабинете, она поспешила открыть дверь и увидела... привидение. Когда работница рассказала о случившемся родным, ей никто не поверил. А спустя некоторое время она и вовсе сошла с ума.

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Призрак этот — жертва гестапо. Во время Великой Отечественной войны, когда значительную часть Новороссийска заняли войска вермахта, в здании устраивали допросы, пытая людей. Золото Кубанской Рады Недалеко от побережья в районе поселка Мысхако на дне Черного моря лежит миноносец «Громкий». В мае 1918 года кубанские казаки, бежавшие из Екатеринодара, перевозили на нем казну Кубанской Рады и реликвии Кубанского казачьего войска, чтобы спрятать 12 ящиков сокровищ от красногвардейцев. Миноносец был подбит и пошел ко дну. По легенде, клад так и находится на морском дне.

Вид с обзорной площадки в Мысхако в Новороссийске © Скриншот с сайта www.google.com/maps

База подлодок и убежище шамана Также есть легенда, что гора Мысхако внутри пустая, в ней находится секретная база немецких подводных лодок. Она заброшена, и никто не знает, как попасть внутрь: отступая, немецкие солдаты взорвали входы.

Местные называют гору Колдун, а истории о ней с годами обрастают подробностями. По народному поверью, по ее вершине можно предсказать погоду. Если над горой нависает шапка облаков, то в окрестностях с большой вероятностью пойдет дождь. По легенде на горе нашел последнее убежище шаман. Эзотерики считают Колдун местом силы, якобы гора находится в сильнейшей геомагнитной зоне, из-за чего даже невооруженным взглядом можно проследить искажение пространства. Виктор Цой — председатель сельсовета Весной 1983 года из-за разногласий с Цоем гитарист Алексей Рыбин покинул группу «Кино». Его уход стал для Виктора ударом. Тогда же Цой серьезно поссорился со своей возлюбленной Марианной. По легенде, чтобы залечить душевные раны, он отправился в Новороссийск к давнему другу Андрею Кускову, который проживал тогда в хуторе Камчатка, недалеко от Глебовки.

Так как Цой уже в те годы был известным рок-музыкантом, то в хуторе он сразу стал центральной фигурой. На встречу с ним стали приезжать не только из Камчатки, но также из Новороссийска и соседних городов. По словам краеведа Гусенина, на тот момент была вакантной должность председателя хуторского сельсовета Камчатки. И городское руководство назначило им Виктора Цоя. Он находился на этой должности до августа 1985 года, после чего уехал в Москву, где продолжил заниматься музыкой. Название альбома «Начальник Камчатки» отсылает к тому времени, когда Цой работал председателем хуторского сельсовета. Есть версия, что песня про алюминиевые огурцы была придумана во время отдыха Цоя в Новороссийске. Он сочинил ее после того, как напился деревенского самогона, взял тяпку и побежал в огород пропалывать сорняки.

Виктор Цой © Скриншот видео с YouTube-канала «Виктор Цой Forever»

Бермудский треугольник Цемесскую бухту часто называют Российским Бермудским треугольником или четвертым углом мистической зоны, находящейся в территориальных водах Великобритании. В бухте находится кладбище кораблей, намеренно затопленных в годы революции. С этим и связывают появление в акватории корабля-призрака. Местные жители верят, что там виднеется пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», который за считанные минуты пошел под воду после столкновения с сухогрузом «Петр Васев» в четырех километрах от берега в 1986 году. Многие считают, что суда не могли «встретиться» без потусторонних сил. Теперь «Нахимов» считается русским «Титаником». Лютеранская кирха По легенде, в середине 1990-х рабочие, которые занимались ремонтом кирхи на Сухумском шоссе, обнаружили в стене несколько замурованных ниш. После вскрытия в них оказалось ржавое оружие немецких пехотинцев периода Второй мировой.