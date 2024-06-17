Два озера, альпаки и эндемики: тестируем легкую велопешеходную тропу в горах Сочи

«Озерный траверс» — это «зеленый» (легкий) кольцевой маршрут для пеших и велосипедных прогулок на курорте «Роза Хутор». А еще это 6,7 км открыточных видов на главные вершины хребта Аибга. Дорога ведет из Горной Олимпийской деревни к двум озерам оснежения — зимой вода из них поступает в снежные пушки. Тропа дикая ровно настолько, чтобы послушать тишину горного леса, но не испугаться ее. По пути можно обнять альпаку, прокатиться на сапе по горному водохранилищу, рассмотреть краснокнижные цветы, съесть перуанскую пиццу и не только. От начала к финишу ведет широкая асфальтированная велодорожка. Тропа подходит для взрослых и детей от 7 лет.

Как найти начало тропы «Озерный траверс»?



Поднимитесь в Горную Олимпийскую деревню на «Роза Хутор» на канатной дороге «Олимпия» (нужен прогулочный билет) или на автомобиле по Альпийскому шоссе. Вы окажетесь на площадке «Роза Плато» (1170 метров над уровнем моря). Спуститесь от станции канатной дороги к столовой «Берлога», а затем — вниз по тропинке вдоль аллеи флагов.



Координаты начала «Озерного траверса»: 43.657510, 40.320549.



Горные велосипеды можно взять в пунктах проката.​ Чтобы подняться с ними на канатке, нужно купить вело-пасс в кассах или на сайте курорта.



Пройти тропу можно также с гидом Центра активного отдыха: он поможет правильно распределить силы, узнать историю этих мест и найти краснокнижные растения. Телефон центра: 8(938)888-02-14.

Что взять с собой в поход (нажмите, чтобы узнать): бутылку с водой (обязательно — из горных ручьев на маршруте пить нельзя) и легкий перекус;

заряженный телефон и пауэрбанк;

солнцезащитные крем и очки, головной убор;

дождевик (погода в горах меняется очень быстро);

трекинговые палки (по желанию) — они помогут осилить вторую, более сложную часть маршрута. Несмотря на то что тропа полностью асфальтирована, надевайте трекинговую обувь или кроссовки с хорошим протектором.

Начало маршрута: родельбан, альпаки и красная пицца Справа от стартовой таблички с названием маршрута остаются рельсы родельбана — скоростных горных саней. Цвет таблички подсказывает сложность тропы (наш — легкий, потому зеленый), номер участка пути по порядку и телефон экстренной службы курорта: 8(862)240-89-11. Такими указателями промаркирован весь маршрут. Постепенно за родельбаном скрывается весь «шум» курорта с канатками, кафе и толпами туристов.

Виды в начале маршрута «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виды в начале маршрута «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виды в начале маршрута «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Виды в начале маршрута «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первый отрезок пути (около 900 метров) ощущается как пологий спуск. В этом году его выделили в самостоятельную тропу — «Путь к альпакам». Она довольно легкая даже для людей с детскими колясками и ведет в парк «Пача Мама» (пешком примерно 15 минут). Посмотреть на плюшевых животных издалека можно с тропинки или небольшой смотровой, а чтобы зайти в вольеры и угостить альпак морковкой, нужно купить билет.

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В кафе перуанской кухни на территории парка стоит продегустировать фирменные блюда с бататом («сладким картофелем» родом из Перу, как и сами альпаки) — красную пиццу на тонком тесте и десерт «Три молока».

Если после прогулки по парку захотите вернуться в Горную Олимпийскую деревню, ищите специальный желтый «альпакомобиль». На следующем отрезке пути начинается плавный подъем вверх к еще одному интересному месту курорта.

Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Верхнее озеро: сапы, глэмпинг и противолавинная «крепость»

Следующая остановка — Верхнее озеро. Это искусственное водохранилище с горной водой. Зимой она по трубам поступает в специальные пушки и превращается в снег для уплотнения горнолыжных трасс. А летом по ней катаются на вейкборде и сапах — из-за штиля и немноголюдности место отлично подходит для первого опыта. На берегу озера — цепочка минималистичных домиков глэмпинга «Эндемик», а прямо за ними — длинная каменная стена, напоминающая крепостную. Баннер выше по тропе подсказывает, что это противолавинная дамба длиной 252 метра и высотой 15 метров, которая защищает объекты Верхнего озера от стихии. Такие стенды на пути встречаются регулярно — одни знакомят с необычными объектами, другие рассказывают о работе различных служб курорта.

Сапсерфинг на Верхнем озере на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Мост через ручей слева от глэмпинга ведет в этнохутор «Шишин двор». Здесь воссоздали традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. На приусадебной территории разводят коз и угощают местным медом и сыром. На соседней ферме можно покормить северных оленей, ланей, кроликов и сурикатов, а прямо за зданиями вейк-парка, в «Хаски Хуторе», — погладить или выгулять сибирских хаски, аляскинских маламутов и ездовых метисов (в питомнике больше 60 животных).

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Этнохутор «Шишин двор» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Этнохутор «Шишин двор» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Итак, вы на Верхнем озере. Позади — примерно треть маршрута (и его самый живописный отрезок). Если захотите завершить путешествие здесь, обратно в Горную Олимпийскую деревню отвезет маршрутка. Она отправляется от остановки недалеко от «Шишина двора» (с 10:30 до 16:30 с часовым интервалом). А тех, кто решит идти дальше, ждет более уединенный и дикий участок тропы.

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Тишина горного леса, классики и финальный рывок Следующие пару километров плавные подъемы сменяют небольшие плато — идти по таким участкам особенно приятно. Есть и тенистые, и солнечные отрезки. В горном лесу тихо: слышно, как птицы крыльями задевают листву деревьев и журчит ручей. Но на курорте рекомендуют иногда нарушать эту идиллию — громко разговаривать, петь и шуметь трекинговыми палками. Звуки отпугнут диких животных (а в местном лесу водятся даже медведи) от тропы. По той же причине на маршруте нельзя оставлять пищевые отходы — обязательно забирайте их с собой, чтобы запах не привлек внимание хищников.

Как вести себя при встрече с медведем: не приближайтесь к дикому зверю и особенно к его детенышам;

не убегайте и не смотрите ему в глаза;

медленно отступайте, не поворачиваясь спиной;

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Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Больше 180 видов местной флоры и фауны занесены в Красную книгу страны, и каждый пятый из них — эндемик, то есть не встречается больше нигде в мире. Срывать растения на пути запрещено, зато можно отдохнуть и перекусить в тени деревьев — в беседках или на скамейках. Подробные правила поведения на треке читайте здесь. Чтобы дети не скучали в долгом походе, тропа «предлагает» им поиграть в классики или пробежать мини-эстафету.

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Велопешеходный маршрут «Озерный траверс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На второй половине маршрута усложнения в виде классиков даются труднее — подъемов все больше. Гиды курорта советуют: если вы почувствовали себя плохо или просто устали, возвращайтесь обратно. Не стоит превращать прогулку в испытание — тропа устроена так, что даже малый ее отрезок не оставит вас без впечатлений.

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Следующие чекпоинты на пути: Нижнее озеро — «дублер» Верхнего, только без развлечений и кафе, — и открытая кресельная канатка «Волчья скала», за которой начинается затяжной подъем. Это финальный, особенно выматывающий отрезок путешествия. По отзывам, многие туристы заканчивают пешую прогулку именно здесь — не только из-за усталости, но и чтобы насладиться видами с подъемников. Чтобы попасть отсюда в Горную Олимпийскую деревню, нужно купить два билета: на разовый подъем на «Волчьей скале» (входит в вело-пасс) и спуск на канатке «Заповедный лес». Как это сделать, подсказывает инструкция с QR-кодом у турникета.