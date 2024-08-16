Цитрусы с ароматом пацифизма: прогулка по саду-музею Дерева Дружбы в Сочи

В сочинском саду-музее Дерева Дружбы не встретишь толп туристов, но он остается одной из самых своеобразных достопримечательностей курорта. Это памятник селекции и трагичная ода пацифизму: первые успешные прививки сделали накануне Второй мировой войны, дерево назвали во время Вьетнамской, а музей открыли на второй год Афганской.



Фотограф Юля Шафаростова сняла и описала одно из самых очаровательных мест в Сочи, рассказала о его создателе, а сочинцы поделились воспоминаниями о саде и его роли в их жизнях. Идеей выращивать на дереве плоды разных видов уже никого не удивишь — садоводы частенько прививают на одно дерево ветви других сортов яблок или груш. Такой метод селекции на рубеже XIX-XX веков развили и популяризировали американец Лютер Бербанк и его советский коллега Иван Мичурин, чья фамилия до сих пор остается нарицательной. В начале XX века сочинское садоводство переживало не лучшие времена: черкесские приемы культивирования были позабыты, а привезенные переселенцами непригодны. Для решения проблемы создали Сочинскую сельскохозяйственную и садовую опытную станцию. Ее исследования постепенно приняли субтропический уклон. В 1934 году селекционер Федор Зорин, следуя мичуринским методам, привил к саженцу понцируса — морозостойкого дикого лимона — веточку японского мандарина. Затем на деревце появились итальянский лимон, американский грейпфрут, китайский кинкан, испанский апельсин и множество других цитрусовых. Со временем число разных сортов достигло 45, а авторами более 600 прививок стали знаменитости из 173 стран, в том числе — президент Вьетнама Хо Ши Мин, а также советские ученый Отто Шмидт, космонавт Юрий Гагарин и певица Эдита Пьеха.

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Само Дерево Дружбы давно не вмещает всех желающих создать свою памятную веточку, поэтому в саду появились новые цитрусовые деревья для тех же целей — сегодня их уже 75. Новые прививки часто делают молодожены, это стоит 10 000 рублей. Подарки саду слали со всех концов света. Для их хранения построили светлый просторный павильон в модернистском стиле. Музей, открытый в павильоне в 1981 году, — настоящая ода пацифизму: одна из экспозиций посвящена ужасам Второй мировой войны, в других витринах можно увидеть призывы политиков к ответственности за судьбу человечества, а винтовую лестницу окружает слово «мир» на разных языках.

Музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад С улицы Яна Фабрициуса в сад-музей можно попасть через калитку. От нее тропинка ведет к домику, где когда-то работал Зорин. Сейчас там кассы: билет для взрослых стоит 200 рублей, для детей 7-14 лет — 100 рублей.

Сад-музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад-музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад-музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Справа от тропинки к кассам легко не заметить лестницу за аркой, заросшей декоративной лианой. Она ведет в уединенную бамбуковую рощицу.

Бамбуковая роща в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Бамбуковая роща в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Бамбуковая роща в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В саду достаточно беседок, позволяющих укрыться от жары и насладиться окружающей растительностью.

Беседки в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Беседки в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Беседки в сочинском саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дерево Дружбы получило свое имя в 1957 году во время визита вьетнамских врачей. Они нарекли растение, восхищаясь тем, как в одной кроне мирно сосуществуют представители разных государств и национальностей.

Дерево Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дерево Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дерево Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Привитые веточки на цитрусовых деревьях получают именную бирку. Сделать прививку могут молодожены, физические и юридические лица — для всех разная цена. За торжественную посадку нового дерева на территории сада придется заплатить 100 тысяч рублей.

Именные посадки и прививки в саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Именные посадки и прививки в саду Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Уроженцы Сочи, которые участвовали в такой церемонии 10 лет назад, поделились воспоминаниями о ней и о саде. Оксана Горобец: «Семья моего мужа тесно связана с земледелием и растениеводством. В качестве свадебного подарка в 2014 году будущая свекровь подарила нам церемонию по прививанию веточки в саду Дерева Дружбы. Мы выбрали мандарин — показалось классным, что можно время от времени навещать растение и смотреть, как созревают любимые плоды. Для свекрови этот подарок был наполнен символизмом: она связывала рост веточки и появление мандаринов с развитием семьи и рождением детей. До этого события я не знала о такой традиции и не слышала, чтобы она была популярна среди сочинских молодоженов». Иван Горобец: «Мне сад запомнился со школьных времен. Тогда можно было легко проникнуть внутрь и украсть с деревьев цитрусы, чем мы, дети, не гнушались воспользоваться».

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Питьевой фонтанчик не справляется с сочинской жарой: при всем желании, напиться из него, увы, не получится.

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Площадь сада, на территории которого можно увидеть киви, бананы, фейхоа, хурму, бамбук, камелии, кактусы и прочие субтропические растения, составляет всего два гектара.

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сад Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Войти в музей можно с улицы, поднявшись на второй этаж по наружной лестнице. Возле нее растут несколько берез, выглядящих экзотично на фоне субтропической растительности.

Музей Дерева Дружбы в Сочи © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В теплое время года большинство растений из павильона выносят на открытую террасу. Многие экземпляры подписаны — можно узнать название и семейство цветка.

Веранда Музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веранда Музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На втором этаже музея расположены витрины с подарками, присланными из разных стран. По периметру павильона можно поглазеть на тематические стенды. Они посвящены селекции, православию, космосу, ужасам войны и детскому творчеству. Похоже, стенды не обновлялись уже пару десятков лет.

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Здание музея требует ремонта: в дождливую погоду крыша может протекать. Сотрудники редакции неоднократно были тому свидетелями.

Крыша музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Житель Сочи, с самого детства бывавший в саду и музее, любезно согласился окунуться в ностальгию. Любопытно сравнить его воспоминание с нынешним состоянием дел. Юрий Тимофеев: «Сад Дерева Дружбы я чаще всего посещал ребенком с середины 1980-х по начало 1990-х. Моя мама была научным сотрудником отдела защиты растений при Институте цветоводства и горного садоводства, к которому сад и музей Дерева Дружбы тоже относились. Здание этого отдела находилось (а может и сейчас находится) в десятке метров от входа в сад. Прекрасно помню, как в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС замеряли радиацию на территории отдела. Искали возможные заражения, выпавшие с осадками, — нашли несколько пятен, одно из них было прямо под окнами отдела в кустах гортензий. Воспоминания об институте только теплые, сотрудники были доброжелательными и искренними. Я был ребенком любознательным — а в таких местах полно всего интересного для детей! Мне выпадала возможность посидеть за микроскопами и бинокулярами, посмотреть с хорошим увеличением на клещей и вредителей. Отдел, в котором трудилась моя мама, занимался разработкой разных методов борьбы с вредителями, в том числе биометодом, без ядов и химии. Бороться с вредителями должны были паразиты, уничтожавшие вредителей раньше, чем те успеют навредить полям и садам опытно-полевого хозяйства. НИИ занимал огромную площадь от дендрария до Бытхи по Курортному проспекту и еще около 10 км в сторону гор. На этой территории было много всего: сады, поля, теплицы, станции, мастерские. И, конечно, сад-музей Дерева Дружбы. Парадным входом считался путь от санатория «Золотой колос», но сейчас так в сад не попасть. Слева на входе стояла будка, в ней продавались билеты и печатная продукция. Однажды я купил там комиксы сочинского художника Анатолия Кулинича, сюжет уже позабылся — что-то про перестройку и инопланетян. Жанр был редкий, заграничный, аналогом считался только журнал «Крокодил».

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Экспозиция музея Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В саду меня больше всего привлекал бамбук справа от входа, а цитрусовые особо не интересовали. Нравилось гулять по территории, бродя по дорожкам из полированной мраморной крошки, ощущая атмосферу безмятежности и теплой грусти. Здание музея казалось мне огромным и напоминало стеклянную египетскую пирамиду. На первом этаже была красивая коллекция минералов в витринах с подсветкой, а на втором — подарки музею. В 1980-е была актуальна тема противостояния США и СССР, до определенного момента чувствовалось серьезное ожидание ядерной войны. В экспозиции было много плакатов и значков, призывающих к миру во всем мире, символики Союза интернациональной молодежи, голубь мира и многое другое. Больше всего мне запомнилась земля из немецких концлагерей и бумажные журавлики из бумаги, сделанные японской девочкой, умирающей от лучевой болезни после атаки на Хиросиму. Поделки, игрушки, куклы не цепляли.

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Не помню, чтобы по саду и музею гуляли толпы народа, мне всегда казалось, что там пустовато. Но то, что Дерево Дружбы всегда было одной из визитных карточек Сочи, — это факт. В начале нулевых у подвыпивших сторожей можно было недорого купить растения в горшках, стоящих на террасе у входа в музей. Зарплаты тогда были совсем копеечные, выкручивались как могли».

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Первый и второй этаж соединяет изящная винтовая лестница. У ее основания — пруд с карпами кои и золотыми рыбками. Судя по монеткам на дне, туристы не против вернуться сюда еще раз.

Винтовая лестница в сочинском музее Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Винтовая лестница в сочинском музее Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Несколько стен первого этажа павильона украшают копии архивных фотографий, на которых известные люди делают прививки к Дереву Дружбы. На остальных — полученные в дар картины и художественные панно.

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Мебель переживает упадок и, вероятно, используется не очень часто. Из этой части здания удобно выйти на улицу и снова отправиться гулять по саду.

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Музей Дерева Дружбы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На выходе из сада смотрительница подарила небольшой сборник стихов Фёдора Зорина, изданный через 23 года после его смерти. Почитать больше о поэзии Зорина и его жизни в целом можно здесь.

Поэтический сборник Фёдора Зорина © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Поэтический сборник Фёдора Зорина © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Поэтический сборник Фёдора Зорина © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

«Я поэт, агроном и чудак,

И смешна моя лира певучая…» Эти строки он написал в заглавном стихотворении под названием «Просто так». Сложно не согласиться с ним в этой самохарактеристике: нужно быть немножко чудаком, чтобы выйти за рамки обыденности и поверить в свое амбициозное, а может и безумное творение, пережившее автора на многие десятилетия.