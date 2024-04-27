Поплавать в открытом бассейне в горах, пообедать на террасе с инстаграмным видом, оценить лыжероллеры для летнего катания — собрали 6 идей для нескучного путешествия по Сочи.

1. Терраса ресторана с видом на горы Первая локация — ресторан «Яблоки печем» — доставит сразу два удовольствия: визуальное и гастрономическое. Главная фишка ресторана — вот эта веранда с видом на горы и главную (и пока совсем молодую) яблоню заведения:

Ресторан «Яблоки печем» в Красной Поляне © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В заведении готовят авторские блюда русской кухни — простые и без пафосных изысков. Пока ждете заказ, прогуляйтесь по террасе: найдите теплицы с зеленью, крыши с газоном, русскую печь. Внутри ресторана глиняные стены вручную расписаны фресками, а на втором этаже есть магазин керамики и чайная.

Забронировать столик на улице можно только день в день. Позвонить или написать в мессенджер, особенно в выходные, лучше прямо с утра (ресторан работает с 9:00).

Адрес: Сочи, поселок Красная Поляна, Комсомольский переулок, 4А. Телефоны: 8(918)300-01-05; 8(862)259-29-02. Телеграм для брони: yabloki_pechem.

Ресторан Геры Митрош открылся в 2019 году на месте небольшого кафе с саманным домом и баней. Последняя находится в двух шагах от входа в ресторан, и это тоже одна из самых фотогеничных местных локаций — из-за бани-ежихи с видом на горы:

Я нашел две Красные Поляны, что делать? В сочинском поселке Эстосадок находятся три горных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» (до 2019 года — «Горки Город»). С последним обычно и путают одноименный поселок неподалеку, в котором нет ни одной канатной дороги. Вдобавок к беспощадному неймингу, местные часто называют Красной Поляной или просто Поляной территорию всех трех горнолыжных курортов. Напоследок еще одна нестыковка длиной почти 5 километров: ж/д-станция в поселке Красная Поляна называется «Эстосадок», а станция в Эстосадке — «Роза Хутор». Если вам надо в поселок Красная Поляна, выбирайте первую, а если на любой горный курорт — вторую.

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2. Райдерские артефакты в «Музее друзей»

Это место понравится даже тем, кто никогда не катался. Миниатюрная канатная дорога, летние лыжероллеры, кресло самой первой канатной дороги в СССР — лишь часть местных артефактов. Ощутить дух райдерства и узнать что-то по-настоящему интересное об истоках горнолыжного спорта поможет управляющий музея, путешественник и сноубордист с 26-летним стажем Станислав Сафро.

Здесь лыжи и сноуборды, нагрудные номера и ботинки не стоят за стеклянными витринами, а украшают стены и потолок. Некоторое горнолыжное оборудование принадлежало легендарным советским спортсменам, например, стартовые лыжи Александра Филатова, 23-кратного чемпиона СССР, и Александра Жирова, победителя 4 этапов Кубка мира.

Прогуляться по музею можно бесплатно, но самые неожиданные нюансы расскажут на экскурсии, ее стоимость — 300 рублей.

«Музей друзей» на курорте «Красная Поляна» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«Музей друзей» на курорте «Красная Поляна» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Это не все: на самом деле пространство музея — еще и бар. Забронировать столик здесь можно заранее. Из блюд на двоих стоит попробовать раклет — это как фондю наоборот: картофель и мясо заливают растопленным швейцарским сыром (1850 рублей за 950 граммов).

Своеобразный антимузей создали в 2019 году фотограф и организатор ежегодного Домбайского сноуборд-лагеря и соревнований по фрирайду Виталий Михайлов и тележурналист и ведущий тревел-шоу «Точка Отрыва» и «Без тормозов» Михаил Тормозов.

Адрес: Сочи, село Эстосадок, курорт «Красная Поляна», улица Горная карусель, 5. Сайт: muzeidruzei.pro. Музей работает с понедельника по воскресенье с 12:00 до 24:00. Телефон: 8(938)400-06-56.

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3. Подвесной мост и ресторан с видом на форелевое хозяйство в «Скайпарке»

Сюда едут, чтобы прыгнуть с тарзанкой и прогуляться по самому протяженному подвесному пешеходному мосту в стране — он соединяет два склона Ахштырского ущелья на высоте больше 200 метров. По пути от одного конца до другого есть две площадки для прыжков с эластичной веревкой — банджи-джампинга — высотой 69 и 207 метров. Здесь можно посмотреть, как посетители готовятся к прыжку, поддержать их и заодно понять, хотите ли вы это повторить.

Прыжок с высоты 207 дает целых 7 секунд свободного падения. Самое сложное — сделать шаг вперед у самого края пропасти и хорошенько оттолкнуться:

© Фото из личного архива Марины Солошко

© Фото из личного архива Марины Солошко

Подвесной мост в «Скайпарке» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

А вот на высоте 69 метров можно не только робко нырнуть вперед, но и фристайлить по полной: прыгать «ласточкой», спиной вперед или с разбега — всего больше 10 вариантов.

Если при одной только мысли о подобном все внутри холодеет, а полетать все же хочется, выбирайте менее экстремальные способы: качели, зиплайн или скоростной троллей. В этих вариантах вас «улетят» автоматически, пока вы будете сидеть и держаться руками за канат.

Аттракцион Megatroll в «Скайпарке» © Фото из личного архива Марины Солошко

Но и это делать вовсе не обязательно, если вам чужд экстрим. Просто прогуляйтесь по мосту — отсюда видно горы, море и форелевое хозяйство. Попробуйте местную рыбу и другие локальные продукты в панорамном ресторане Kauri (у входа в парк). На другой стороне моста работает пиццерия с более демократичным прайсом.

Цены в «Скайпарке»: вход в парк (прогулка по мосту) для посетителей от 18 лет — 2000 рублей, 14-17 лет — 1200, 7-13 лет — 800. Забронировать заранее онлайн можно со скидкой 10%. Есть льготный тариф для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью за 1500 рублей;

зиплайн (горизонтальный полет вдоль моста) — 3000 рублей для лиц от 18 лет, 1800 — 14-17 лет, 1200 — 10-13 лет;

аттракцион Megatroll (скорость — 120 км/ч, можно вдвоем) — 3500, 2100 или 1400 рублей соответственно;

качели со свободным падением — 10 000, 6000 или 4000 рублей (можно полетать вдвоем);

прыжок Bungy 69 — 11 000, 9000 или 7000 рублей;

прыжок Bungy 207 — 23 500 рублей, при онлайн-брони Bungy 69 или 207 с 10:30 до 12:00 по акции «Ранние пташки» стоимость прогулки и прыжка снижается на 20%.

Добраться в парк можно: на трансфере от ж/д-вокзала Адлера (каждый час с 10:00 до 15:00), отеля Skypark (12:50) или остановки «Перекресток» на «Роза Хутор» (в 13:00);

на автомобиле по координатам 43.524870, 39.997230;

на маршрутке №131 от ТЦ «Новый век», центра и ж/д вокзала Адлера или на автобусе от ж/д вокзала Адлера. Парк работает ежедневно с 10:00 до 17:45. Адрес: Сочи, село Казачий брод, улица Краснофлотская. Сайт: skypark.ru

4. Парк семи водопадов Посреди пихтового леса и зарослей папоротника на южном склоне хребта Аибга образовались сразу семь водопадов. Высота самого большого из них, «Золотого», — 77 метров.

Парк водопадов «Менделиха» находится на территории курорта «Роза Хутор» и условно поделен на три маршрута разной сложности — малое, среднее и большое кольцо. Прогулка по самому протяженному из них занимает примерно 4,5 часа (4 км пути). Любой маршрут можно пройти самостоятельно. Вход в парк бесплатный, но чтобы добраться сюда, нужно:

купить прогулочный билет «Путь к вершинам» на канатную дорогу «Олимпия» и доехать до последней станции — «Роза Пик»;

дойти до кресельной канатки «Эдельвейс» — она спускается прямо к парку водопадов (спуск и подъем обратно на «Роза Пик» входит в стоимость прогулочного билета).

Если вы не поклонник долгих прогулок, можно просто остаться на площадке у начала пеших маршрутов. Демоверсия финальных точек доступна уже в нескольких метрах от канатки. А на террасе здешнего кафе «Лес» можно перекусить с видом на водопад.

Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Малое кольцо (790 м и около 40 минут пути) ведет к водопаду Менделя, среднее (1,38 км и 50 минут) — к водопадам Чара и Червонный. У моста Конный брод можно завершить маршрут или отправиться дальше, на большое кольцо. Последнее приведет к четырем водопадам: Мишкиному Гроту, Айе, Снежному руслу и Золотому — самому высокому на «Роза Хутор» и в Большом Сочи (77 метров). Протяженность маршрута — 2,77 км, время в пути — 1 час 40 минут. На каждом маршруте есть маркированные тропы, лестницы с перилами и смотровые площадки.

5. Сапборды на горном водохранилище Еще одно приятное место на «Роза Хутор» — Верхнее озеро, искусственный водоем с водой из горного ручья. Это один из самых тихих уголков курорта с видом на горный лес и минималистичные домики глэмпинга «Эндемик».

Здесь можно просто погулять, сделать красивые кадры, поплавать на сапе или взять урок катания на вейкборде в «Роза вейк-парке» (самый высокогорный в стране).

Сапсерфинг на Верхнем озере на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как добраться: подняться на канатной дороге «Олимпия» в Горную Олимпийскую деревню;

спуститься от остановки канатки к маршрутной остановке «Роза Приют» (недалеко от кафе «Берлога»). Отсюда каждый ровный час с 10:00 до 16:00 к Верхнему озеру ходит трансфер «Хаски Хутор».

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6. Открытый теплый бассейн в горах

Для такого досуга в горах Сочи найдутся десятки мест. Самое немноголюдное из них находится на курорте «Газпром». Чтобы поплавать в 50-метровом олимпийском бассейне с видом на горы, достаточно оплатить гостевой визит в спа-зону корпуса С в гостинице «Гранд Отель Поляна» — 3000 за взрослого и 1000 за ребенка 3-12 лет (с 13:00 до 16:00). В билет также входит посещение крытого 25-метрового бассейна, использование ячейки для хранения вещей и полотенце. В раздевалке есть туалет, душ и фен. Все бассейны круглогодично подогревают.

Адрес «Гранд Отель Поляны»: Эстосадок, улица Ачипсинская, 26. Обязательно проверьте, не закрыт ли бассейн на профилактику, на сайте курорта polyanaski.ru.

Вариант побюджетнее на том же курорте — аквапарк на крыше торгового центра «Галактика» с хаммамом и финской сауной. Это место более семейное и шумное, а сам бассейн неглубокий, но виды ничуть не уступают предыдущему варианту. Стоимость посещения по тарифу «Счастливый час» (купить билет можно только на месте в терминале оплаты) — 1900 рублей за взрослого или ребенка 5-9 лет и 300 — за малыша до 4 лет. Трехчасовой тариф обойдется в 2900, 1900 и 400 рублей соответственно. Купить билет можно онлайн.