Курорт одного дня. Летаем над новой канатной дорогой в Горячем Ключе

Месяц назад в центре самого скромного и тихого курорта Краснодарского края открыли долгожданную канатную дорогу. Вокруг неё было несколько скандалов, в том числе с участием высших должностных лиц края. Сейчас канатка по цене билета не уступает Геленджику и горным курортам Сочи. Юга.ру полетали над главными достопримечательностями Горячего Ключа и узнали что о городе думают туристы. Медленный город, в котором не хочется торопиться Воскресенье, 10:15, 60 км от Краснодара, Целебный (Курортный) парк Горячего Ключа. Несмотря на утро выходного дня, здесь уже многолюдно. По дорожкам медленно бредут женщины с колясками, тут и там дети на самокатах, пожилые с палками для скандинавской ходьбы в руках, собачники с питомцами, влюблённые пары, держащиеся за руки. Возле речки трое мужчин, укутавшись в цветастые пледы, сидят за пластмассовым коричневым столом и что-то активно обсуждают. На поверхности можно разглядеть стаканы и закуски. Из соседнего кафе выходит официантка и несёт им полуторалитровую бутылку пенного напитка. Отдыхающие её явно заждались. Недалеко от них в кустах на повалившемся на землю дереве разместилась молодая женщина с собакой. Она достаёт из сумки несколько контейнеров с едой для себя и домашнего питомца, и вместе они принимаются завтракать. Милейшая картина. Горячий Ключ можно назвать курортом одного дня. Этого времени достаточно, чтобы насладиться его красотой. «Мы не успели посмотреть весь город, потому что мне, беременной, тяжело ходить. Были в Аллее тысячи сосен, это центральная улица города, она полностью пешеходная, очень классно там, везде скамейки. Чистый горный и хвойный воздух, приятно себя ощущаешь», — рассказала девушка София. По её словам, основная застройка города — частные дома и небольшие многоквартирные, двух-трёхэтажные. Они старенькие, многие — даже с деревянными лестницами. Но всё хорошо поддерживается местными жителями и соответствующими службами — фасады отремонтированы, нигде штукатурка на голову не сыпется.

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на канатную дорогу в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

«Нет забитых урн, как в Краснодаре. Всё чисто, цивилизованно. Везде клумбы, газоны, всё покрашено, аккуратно. Нет и обилия граффити. Были в местном ЗАГСе — маленькое здание, много цветов, света. Не производит впечатление бюрократического склепа», — добавила девушка. По её словам, Горячий Ключ — медленный город, который рассчитан на то, чтобы никуда не торопиться, а просто жить. «Здесь много пожилых людей, причём они достаточно ухоженные, подтянутые, стильные, активные, энергичные. Город выглядит очень безопасно», — подытожила София. Лес вырубили, а разрешения нет С недавних пор одним из центров притяжения парка стала многострадальная кресельная канатная дорога «Дыхание гор», которую запустили 30 сентября. А многострадальная она, потому что с ней связано несколько скандалов. Проект канатной дороги презентовали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году. Позже протокол о намерениях строительства подписали администрация Горячего Ключа и ООО «Прогресс-Инвест». Протяжённость канатной дороги составляет более 770 метров, а пропускная способность — 791 человек в час. Фуникулёр поднимается от набережной реки Псекупс около ресторанного комплекса «Старый замок» к одной из вершин горного хребта Котх. «ЭкоВахта по Северному Кавказу» писала, что летом 2018 года участок площадью 13 тыс. 871 квадратный метр, на котором решили построить дорогу, предоставили в бессрочное пользование муниципальному учреждению «Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы», а затем передали в собственность города. В октябре под фуникулёр на склонах хребта начали массово вырубать леса. Само строительство стартовало зимой 2020-го. Позже, когда работы были в самом разгаре, оказалось, что их начали без получения разрешения на строительство и без утвержденной проектной документации. В конце июля губернатор Вениамин Кондратьев инициировал создание межведомственной комиссии, которая и вскрыла факт крупномасштабного незаконного строительства. Работы якобы были остановлены. Однако по информации СМИ и экологов, стройка продолжилась, несмотря на все запреты. В мае 2022 года появились сообщения, что канатная дорога почти готова и проходит тестирование. Город не моей мечты Путь наверх занимает примерно 15-20 минут. Этого вполне достаточно, чтобы на время отвлечься от городской суеты, насладиться свежим горным воздухом, полюбоваться природой Северного Кавказа и сделать несколько снимков на память.

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

С 30 сентября по 14 октября канатка работала в техническом режиме. Тогда взрослый билет стоил 600 рублей, детский 300 рублей. С 15 октября — уже 900 и 400 рублей соответственно. На кассе и на входе очередь. Однако некоторые узнавали стоимость и отказывались от услуги — дорого. Люди возмущались, что за такие деньги там не на что смотреть. Тем более, что колесо обозрения высотой 30 метров до сих пор не работает. Когда его запустят, катание на нём будет входить в стоимость билета. «Вы серьезно? Тогда лучше в Геленджик поехать», — возмутилась девушка в зелёном пальто. «Откуда такая цена? На горнолыжных курортах такие цены, в Архыз ещё дешевле, так там есть на что смотреть. Горячий Ключ — город не моей мечты», — сказала другая туристка у кассы. Наверху туристов встречает парк. Правда, он ещё не готов. Пока его благоустраивают — высаживают цветы, расставляют скульптуры. Дальше в нём появятся фотозоны, места для отдыха, аттракционы. «Наверху ничего не работает, кроме туалета за 20 рублей. Строительство полным ходом продолжается. Не стоит это 900 рублей, по крайней мере сейчас. Лучше в Геленджик съездить. Там за чуть большую цену включено посещение зоопарка, океанариума и колеса обозрения», — рассказала женщина, слезающая с кресла канатки. Место для отдыха и занятий спортом Ещё одна достопримечательность Горячего Ключа, уже не рукотворная, — скала Петушок. Она расположена на склоне Абадзехской горы, её высота 28 метров, на самом верху на смотровой площадке установлена беседка, к которой ведёт вырубленная из камня «Лестница жизни». В скале есть две пещеры — Звонкая и Спасения. Название Петушок появилось потому, что на вершине есть шесть зубцов и со стороны они напоминают петушиный гребень. Не уступают по популярности и прогулки на катамаранах. С самого утра много желающих поплавать по реке Псекупс. В 10:30 на парковке уже выстраивается очередь, а хозяина всё нет. Наконец мужчина появляется и не спеша начинает протирать губкой сиденья катамаранов, приговаривая: «Да подождите вы, все успеют прокатиться». Минут через 10 с моста Надежды, который соединяет два берега и достигает в длину 70 метров, уже видно, как водные суда бороздят реку. К 11:00 людей в парке становится ещё больше. Многие уже разместились в многочисленных кафе, некоторые даже умудряются заказывать шашлык и чачу.

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру