Фото на фоне «носа». Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать

«Малая земля» в Новороссийске — один из самых известных мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Его открыли в 1982 году в память о высадке морского десанта. А в апреле 2023-го наконец-то начали реставрировать. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова посетила мемориальный комплекс «Малая земля» вместе с краеведом, писателем и блогером Игорем Гусениным. Он рассказал, чем уникален объект, какие истории о нем правдивы, а какие — ничем не подтверждены, чью цитату без подписи автора видят посетители и какие работы здесь проведут во время реставрации. Бывшая турецкая крепость Просто фото на фоне «носа» или «утюга» — это не про «Малую землю». При этом многие туристы и жители говорят о памятнике именно так. Можно предположить, что не каждый прохожий знает историю монумента и тяжелых боев. Территория, на которой находятся мемориал и прилегающая к нему площадка, — бывшая турецкая крепость Суджук-Кале, построенная в 1722 году. «Суджук-Кале — неправильная транскрипция турецкого слова. Правильно — Согуджак-Кале, что в переводе «холодная крепость». А Суджук-Кале — колбасная крепость, получается», — объяснил Игорь Гусенин. Особенно хорошо ее очертания видны с воздуха. Хотя строения уже нет на карте Новороссийска, оно продолжает жить в топонимах — Суджукская бухта, Суджукская коса, Суджукский лиман, мыс и остров Суджук. Дорожка, по которой люди шагают от стелы к мемориалу, — бывшая крепостная стена. Она была четыре метра в ширину и десять метров в высоту. Справа находится ров размером шесть на шесть метров. А вся эта большая территория, покрытая сухой травой, — внутренний дворик крепости, которую построили в форме квадрата.

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске, вид серху © Скриншот фото с сайта wikimapia.org/9953351/ru/place#/photo/1759257

Мемориал «Малая земля» строили с 1977 по 1982 годы. Тогда с разницей в две недели здесь нашли два куска надвратной плиты крепости — одну в земле, другую в море. И потом еще третью где-то в огородах третьего микрорайона. Четвертый, последний, кусок отыскать не удалось. Сейчас плита выставлена в местном краеведческом музее. По словам Игоря Гусенина, на территории крепости только один раз проводились исторические раскопки, в 1886 году. Все, что есть в музее, было найдено случайно. Единственный в своем роде «Малая земля» — единственный подобный мемориал-музей в стране как по своим архитектурным характеристикам, так и по внутреннему содержанию. Памятник изображает нос десантного корабля или торпедного катера, который на полном ходу врезался в берег. Левый борт закреплен на суше, правый — в море. Сходясь на высоте 22,5 метров, они образуют своеобразную наклонную треугольную арку. Барельефы, которые закреплены на левом борту, — это пополнение, которое приходит на «Малую землю». Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что первым среди них идет пехотинец, вторым моряк с гранатой, третьим танкист. Так как пополнение привозили из Геленджика и Кабардинки, то оно приходит с воды. Только вот за последние 40 лет к берегу намело гальку, и получился пляж. Поэтому сегодня пополнение приходит из камней, а сам правый борт углублен в воду на восемь метров.

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Девятиметровая 50-тонная бронзовая скульптура справа — это первые десантники, которые высадились на «Малую землю». Запечатлен момент прыжка с десантного катера на занятый врагом берег. Зимой 1943 года советское командование разработало операцию по освобождению Новороссийска (план «Море»). Согласно ему, в районе Южной Озерейки планировалось высадить морской десант. Одновременно в районе деревни Станички на западном берегу Цемесской бухты высаживался дополнительный, демонстративный десант, который должен был оттянуть на себя силы противника, отвлечь от действий основного десанта и дезориентировать их, создав видимость наступления на широком фронте.



Операция началась в ночь на 4 февраля, но из-за сильного шторма высадить основной десант в полном составе не удалось. Попав под огонь противника, десантники понесли большие потери, а подкрепление не смогло подойти, дальнейшее продвижение оказалось невозможным.



Высадка вспомогательного десанта в Цемесской бухте оказалась более успешной. Оборона клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. «Некоторые экскурсоводы любят рассказывать, что в шапке крайний справа — Цезарь Куников. За ним девушка с автоматом — Нина Марухно, которая вытащила командира отряда с минного поля. Точных данных об этом нет. Я склонен считать, что это плод воображения экскурсоводов», — добавил Игорь Гусенин. По словам краеведа, автор скульптуры Владимир Цигаль сражался на «Малой земле». Он специально сделал её собирательным образом, это просто среднестатистические «куниковцы». «Мужчина действительно похож на Цезаря Куникова, но данных, что это именно он, нет. Конечно, можно так говорить, но я считаю, что это неправильно. Это всё равно, что говорить, что Вечный огонь привез Михаил Кутузов. Существует такая версия, но точных данных об этом нет», — добавил Игорь Гусенин.

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Первый матрос с левого борта, который прыгает на землю, рукой будто бы заслоняет командира. Он понимает, что берег может быть заминирован. Соответственно, если погибнет командир, то судьба всего отряда будет висеть на волоске. На монументе есть фраза из книги Брежнева: «Горела земля, дымились камни. Плавился металл, рушился бетон. Но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли» [Л.И. Брежнев, «Малая земля», 1978 год, — прим. Юга.ру]. По словам краеведа, раньше там была подпись автора цитаты, сейчас же на её месте заплатка. Когда точно она появилась, данных нет, но исследователи склоняются, что в перестроечные годы. Умирая, не умрет герой Жемчужина мемориала — «Галерея боевой славы» внутри него. В центре находится бронзовая позолоченная капсула «Сердце» с именами погибших героев битвы за Новороссийск. Ежегодно перед Днем Победы у памятника-ансамбля «Малая земля» проводится торжественный ритуал «Память». Общественность города, жители и гости минутой молчания чтят память павших. В капсулу вкладывают новые фамилии погибших, которых удалось опознать. По словам Игоря Гусенина, сейчас там уже 23 тыс. 183 имени. Также в «Галерее боевой славы» звучит хорал, написанный композитором Евгением Птичкиным. Исполняет его мужская капелла под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра. В торжественной мелодии длиной 4,5 минуты можно услышать шум прибоя, свист пуль и звуки боя. Когда посетители поднимаются к капсуле, они находятся на высоте 22,5 метра, что символизирует 225 дней ожесточенных боев. По словам Игоря Гусенина, в «Галерее боевой славы» нет кондиционеров, и когда печет солнце, можно упасть в обморок. Многие экскурсоводы рассказывают, а люди им, соответственно, верят, что мемориал воздвигли непосредственно там, где произошла высадка. Однако, по словам краеведа, это не так. Солдаты высадились на берег в нескольких сотнях метров от него, на территорию бывшего рыбзавода. Там, кстати, сохранился оригинальный железнодорожный виадук, единственный из трех существовавших. «Об этом есть данные. Они высадились на единственный уцелевший деревянный причал и частично в холодную февральскую воду», — объяснил Игорь Гусенин.

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

По слухам, в память о событии были высажены 225 ясеней вдоль пешеходных дорожек, которые ведут к главному мемориалу «Малой земли». По словам краеведа, он нигде официально такой информации не встречал. Вдоль дорожек действительно есть деревья, но нам показалось, что их гораздо меньше. Пересчитывать мы, правда, не стали. Сделать интерактивной площадкой По словам Игоря Гусенина, «Малая земля» нуждалась в реставрации, и он рад, что работы начались. На монумент давали гарантию 30 лет, а он стоит у моря уже более 40. «По слухам, один из жителей города дописался до Следственного комитета России. Если бы там не обратили внимание, монумент бы дальше стоял и разрушался. Благодаря людям, которым поставлен памятник, мы сегодня ходим по этой земле. Мне непонятно такое равнодушие. Особенно от тех, кто владеет финансами. Обычные люди могут просто не мусорить, а они — вкладывать деньги», — считает краевед. Как ему рассказали местные музейщики, до зимы будут реставрировать внешнюю часть, потом закроют «Галерею боевой славы» и перейдут к ремонту внутри. Среди прочего там должны поменять проводку. «Я сторонник того, чтобы вернуть подпись «Л.И. Брежнев» на фасаде. Потому что это все-таки его фраза. Это восстановление исторической справедливости», — объяснил краевед. Памятник окружает мемориальная зона — небольшой участок земли, оставленный в неприкосновенности со времен войны. Здесь можно увидеть оставшиеся после боев траншеи, окопы, ходы сообщений и воронки от снарядов, которые давно заросли травой и похожи на обычные ямы.

Территория мемориала «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Железнодорожная шпала на территории мемориала «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Территория мемориала «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

По воспоминаниям очевидцев, территория «Малой земли» — это был настоящий город. В один момент на его территории сделали так много окопов, что для того, чтобы люди перестали в них путаться, им стали давать названия, как улицам. После смерти Куникова самый длинный окоп назвали в его честь. Как писали Юга.ру, проект реконструкции мемориала «Малая земля» представили в марте этого года. Судя по представленным эскизам, памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение. Игорь Гусенин считает, что мемориальный комплекс можно сделать интерактивным, чтобы люди могли изучать его историю часами. Просто фото на фоне «носа» — это не про «Малую землю». «Я думаю, что нужно восстановить окопы и часть бастиона. Раньше здесь проходила железная дорога, от нее сохранились насыпь и остатки шпал. По ней ездил бронепоезд «Народный мститель». Можно поставить его макет или хотя бы табличку. Здесь была радиостанция и выпускалась газета, это тоже можно как-то обыграть», — говорит краевед. По его словам, вернуть на прежнее место стоит и немецкую пушку, которая охраняла берег. А также раскопать гальку, что намыло к левому борту монумента. Тогда он обретет первозданный вид.