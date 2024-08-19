Парк водопадов «Менделиха» в Сочи: как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута

Продолжаем изучать горные туристические маршруты курорта «Роза Хутор». В прошлый раз мы протестировали «зеленую» (легкую) велопешеходную тропу к двум озерам оснежения и альпакам, а в этот — решились на «синюю», более сложную.

Каскад из семи водопадов парка «Менделиха» образовался в русле одноименной реки на Южном склоне хребта Аибга. Названия реки и парка — производное от фамилии семьи Менделей, проживавшей в этих окрестностях во второй половине XIX века.

История семьи Менделей (нажмите, чтобы узнать) В годы Кавказской войны Борис Петрович Мендель служил в Аибге армейским фельдшером, а после — остался работать гражданским доктором. В 1870 году он женился на местной девушке Айе (в переводе с древнерусского — «лунный свет») из абазинского дворянского рода. У них родились пятеро детей, а глава семьи стал старостой поселения. Мендели держали лошадей, собирали урожай в заброшенных садах, охотились, сеяли рожь и просо на полях и построили водяную мельницу для зерна. Как рассказывает информационная табличка в парке, Борис Мендель погиб в 1920 году (во время Гражданской войны) в возрасте 78 лет у одного из водопадов. Он стал случайным свидетелем того, как конный отряд Кубанского казачьего войска доставал из реки рассыпавшиеся золотые червонцы. Один из офицеров, заметив вдалеке фигуру наблюдателя, ошибочно заподозрил в нем угрозу и выстрелил. Ранение оказалось смертельным. Спустя год умерла и Айя. Водопад, у которого застрелили Бориса Менделя, назвали в его честь.

Как добраться до парка водопадов «Менделиха»? Чтобы добраться до парка водопадов «Менделиха», нужно: приобрести прогулочный билет «Путь к вершинам» онлайн или в кассах курорта;

подняться на трех канатных дорогах — «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс» — до последней станции — «Роза Пик»;

от «Роза Пик» пройти к подъемнику «Эдельвейс» — эта кресельная открытая канатка спускается прямо в парк водопадов.

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Посетить парк водопадов можно как самостоятельно, так и с гидом Центра активного отдыха. Он поможет правильно распределить силы, узнать особенности маршрута и историю здешних мест. Телефон центра: 8(938)888-02-14.



Не забудьте взять в поход: бутылку воды, солнцезащитные крем и очки, головной убор, дождевик. Отправляйтесь на трек в удобной одежде по погоде и треккинговой обуви или кроссовках с хорошим протектором. За статусом тропы и прогнозом погоды можно следить в телеграм-канале rosakhutoralerts.

Маршруты парка водопадов «Менделиха» Всего в парке водопадов «Менделиха» три маршрута: малое, среднее и большое кольцо. На всех тропах есть указатели и места для отдыха с лавочками и урнами. Стартовая площадка находится в нескольких метрах от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» и сразу «хвастается» демо-версией красот парка: шумным ручьем, густой хвоей и зарослями папоротника. Перед походом можно подкрепиться бургером или хот-догом в кафе «Лес».

Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кафе «Лес» курорта «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Бургер в кафе «Лес» курорта «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На малом кольце можно увидеть первую достопримечательность — водопад Менделя. В этом месте трагически погиб глава семьи, в честь которой назвали местную реку. За 790 метров тропа успевает набрать и сбросить примерно по 100 метров высоты, так что маршрут маркирован синим цветом (средняя сложность). Примерное время в пути туда и обратно — 40 минут. Малое кольцо открыто с 10:00 до 16:20.

Среднее и большое кольца начинаются у КПП Сочинского Национального парка и открыты для посещения с 10:00 до 15:50. Здесь нужно оплатить взнос за вход на территорию парка — 200 рублей с человека (наличными, банковской картой или онлайн на сайте, у КПП есть табличка с QR-кодом и инструкцией).

Среднее кольцо («зеленый» маршрут) — часть большого и ведет вниз по склону к двум водопадам: Чара и Червонный. Протяженность пути — 1,38 км, примерное время туда-обратно — 1,5 часа. Маршрут проходит по тенистой широкой тропе с пологим рельефом. Именно этот участок парка лучше всего подходит для похода с детьми (рекомендуемый возраст — от 7 лет). Первым на пути встречается водопад Чара — мощный и шумный даже в «несезон» конца лета, когда реки заметно мелеют. Каменная «чаша» в его основании заполнена водой и напоминает емкость для питья. К смотровой на водопад ведет крутая распашная (на две стороны) лестница с перилами.

Водопад Чара в парке водопадов «Менделиха» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Водопад Чара в парке водопадов «Менделиха» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Следующий пункт назначения — 20-метровый водопад Червонный на одноименном ручье. Именно здесь рассыпались царские червонцы, ставшие роковыми для семьи Менделей. По рассказам местных, еще долго после неудачной переправы жители находили здесь монеты. Этот водопад более легкодоступный — он виднеется издалека и постепенно открывается во всю высоту по мере плавного спуска к смотровой.

Водопад Червонный в парке водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Водопад Червонный в парке водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Маршрут среднего кольца заканчивается у широкого деревянного моста «Каменный брод». Отсюда можно вернуться обратно или отправиться на большое кольцо.

Большое кольцо помимо Чары и Червонного покажет еще четыре водопада: Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой — самый высокий в Большом Сочи (77 метров, на 7 метров выше соседнего водопада Поликаря). Протяженность маршрута — 2,77 км, время в пути — около 3 часов. Тропа маркирована синим цветом и от моста «Конный брод» почти полностью состоит из затяжных спусков, которые на обратном пути обернутся подъемами.

Парк водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первым после развилки туристов встречает 14-метровый водопад Айя («лунный свет»), названный в честь супруги Бориса Менделя. Два других небольших водопада — Мишкин грот и Снежное русло — невысокие (6 и 5 метров соответственно) и летом напоминают водоскаты.

Водопад Айя в парке водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Крутой спуск на финальном отрезке пути ведет к большой смотровой площадке на самый высокий водопад парка и всего Сочи — Золотой (77 метров). Его потоки срываются с горных карнизов красивыми каскадами, но из-за масштабов всю его мощь сложно уместить в кадр:

Водопад Золотой в парке водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Водопад Золотой в парке водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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