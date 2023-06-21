С 2019 года СМИ публикуют топы мест для некротуризма в РФ. В 2022-м кладбища остались в центре внимания, когда активисты стали считать погибших военных, а бизнесмены и чиновники — делить земли под захоронения. Весной 2023 года редактор Юга.ру Александр Гончаренко и фотограф Юля Шафаростова отправились в экспедицию по самым живописным кладбищам Краснодарского края, чтобы запечатлеть жизнь смерти — такую будничную и такую чарующую. Грейвхантеры, некроэнтузиасты и готы Вероятно, старейший термин восходит к медицине: древнегреческим словом «тафофилия» называют праздный интерес к кладбищам, желание посещать похороны незнакомцев, коллекционировать кладбищенские артефакты и читать эпитафии. В отличие от некрофилии, такое влечение не предполагает сексуализацию и может не перерастать в патологию: многие старинные кладбища составляют культурное наследие, а могилы знаменитостей притягивают их фанатов. Прогулки по кладбищам становятся популярными с начала XIX века. Тогда зарождается массовый туризм в его нынешнем виде — с турфирмами, экскурсоводами и растущей аудиторией состоятельного городского населения. Все они хотят разнообразить маршруты и расширить списки достопримечательностей.

О некротуризме говорят минимум с конца XX века, когда американский писатель Брайан Холл упомянул слово в романе «Мечтатели» (1989). С 1980-х кладбища привлекают все больше людей благодаря популярности готической субкультуры. Сегодня любителей посещать погосты описывают как кладбищенских энтузиастов, туристов надгробий и грейвхантеров. По хэштегам necrotourism и gravehunting в инстаграме* можно найти более 7 тыс. постов. В 2010 году Совет Европы разработал маршрут европейских кладбищ — по десяткам городов 22 стран. К 2020 году маршрут включал 125 кладбищ. Во Франции, Испании и Латвии проводят фестивали кладбищ и иные мероприятия, привлекающие внимание к погребальной культуре. В России некротуризм популяризовал Борис Акунин — в 2005 году он выпустил книгу «Кладбищенские истории». В сборнике очерков и рассказов писатель рассказал о своем увлечении старинными кладбищами и назвал себя тафофилом. Некротуризм близок к темному туризму, посещению мест с трагической историей — музеев геноцидов и концлагерей, памятников терактам, сражениям и антропогенным катастрофам.

Могилы XIX века в Тамани © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

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Запустение старых погостов напоминает и о гетто-туризме. Интерес к кладбищам неизбежно обращает внимание на окружающую местность: большинство кладбищ создают на окраинах, но если поселение растет, участок постепенно обступают жилые, промышленные или деловые кварталы. В итоге стремление вытеснить погребение на периферию быта оборачивается изящной, а то и зловещей иронией — смерть оказывается в сердце городской жизни. Что объединяет кладбища Краснодарского края? Строя маршрут экспедиции, мы перебрали около 150 кладбищ по Wikimapia и «Яндекс.Картам». Специфический интерес представляют комментарии и оценки пользователей, делящихся мнением о погостах. Чаще всего людей волнует цена/качество похоронных услуг и благоустройство. Большинство кладбищ огорожены, а калитки закрыты на засовы или щеколды, но их легко открыть. Собираясь на кладбища после дождя, надо смириться с грязью на обуви — это особо актуально для известняковых почв в Верхнебаканском и Супсехе.

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Многие действующие кладбища легко узнать и без дат надгробий: у входа или в спонтанных местах посреди или у края погоста гостей ждут горы мусора — от выдернутых сорняков и спиленных веток до таких поминальных аксессуаров, как пластиковые вазы и бутылки, искусственные цветы, венки, погребальные ленты, фантики конфет, яичные скорлупки. Мусора тем меньше, чем кладбища заброшеннее — в отличие от других покинутых городских пространств или строений, которые активнее притягивают маргиналов, бомжей и подростков. На могилах встречаются и другие артефакты. У детских надгробий оставляют игрушки. На плиту тхэквондиста повесили медали призеров школьного турнира, проводимого в его честь. У надгробий стоят тарелки и стопки, подсвечники и лампадки. Кое-где оставлены небольшие порции комплексного питания. Можно встретить и неожиданные садовые скульптуры — например, кролик-путник в ботинках, голубой курточке и с корзинкой на плече. На действующих кладбищах легко заметить могилы военных, погибших в спецоперации в Украине, — они щедро завалены венками и зачастую снабжены флагами войск, в которых служил погибший. Обзор состоит из трех частей. Первые две опубликованы ниже. Часть «Серпантин, субтропики, Сочи» можно посмотреть на «Заповеднике» — сайте о России за пределами столиц.



В конце статьи есть карта с 24 кладбищами всего репортажа. Часть I. Азовское море, Таманский полуостров и Анапа Анапа Старое городское кладбище Анапы Кладбище находится на обрыве у моря, но его только слышно из-за глухого забора. Со стороны города кладбище окружают многоэтажки — позднесоветские, недавние и заброшенные недостроенными.

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище возникло здесь сразу после подчинения Анапской крепости России в 1829 году. Поэтому здесь можно найти могилы середины XIX века, самые поздние — 1970-х. Захоронения официально запретили в 1978 году. Многие надгробия теряются в зарослях, некоторые уже ушли под землю, эпитафии стерлись, фотографии отвалились. Оставшиеся надписи — на русском, армянском и греческом. У кладбища два входа — один с улицы Шевченко, с подъездом и парковкой. Другой — от набережной и маяка, калитка прячется за военным мемориалом. 44°53'8"N 37°18'7"E

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Старое городское кладбище Анапы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище Кладбище на северном склоне Лысой горы с видом на поселок и горы вокруг. Поднявшись на гору, можно посетить смотровые площадки «Ласточкины гнезда» — излюбленные фотозоны гостей курорта и молодоженов. Соседство с туристическими локациями и отдыхающей публикой регулярно раздражает комментаторов в сети. Дойти можно и от старого городского кладбища — почти 6 км по тропе вдоль моря. Но проще доехать на машине или маршрутке по улице Лермонтова. 44°50′56″N, 37°20′40″E

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Супсехское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище на Кизилташском лимане Действующее станичное кладбище. Самые старые могилы 1930-х. Вид на лиман старательно закрыт металлопрофилем, шифером и прочим строительным мусором. Но в новой части панораму ещё не загородили. Там можно расположиться на одной из многочисленных скамеек. 45°3'32"N 37°7'22"E

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Благовещенское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище у Витязевского лимана Действующее кладбище на холме на западе от поселка Суворов-Черкесский. Рядом шлюзы реки Джига. Могилы от середины XX века. 45°3′35″N, 37°15′57″E

Кладбище у Витязевского лимана © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище у Витязевского лимана © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище у Витязевского лимана © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище у Витязевского лимана © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кладбище у Витязевского лимана © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане С холма открывается вид на популярную у туристов Бугазскую косу, отделяющую лиман от моря. Можно увидеть и косу Голенькую, разделяющую Бугазский и Кизилташский лиманы. Могилы как старые, так и свежие. Есть мусульманская (вероятно, крымско-татарская) часть. 45°7'32"N 36°54'33"E

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Веселовское кладбище на Бугазском лимане © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Тамань. Могилы XIX века при Свято-Покровском храме 22 могилы военных и купцов. На многих лежат монетки и купюры. Большинство оригинальных надписей на надгробиях нечитабельные. Храм основали вскоре после указа Екатерины II о заселении Тамани бывшими запорожскими казаками — строительство начали в 1793 году на месте бывшего турецкого сада.

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Рядом с храмом есть детская площадка, беседка с освященной водой и платками для посещения храма. У калитки гостей встречает информационный стенд с пропагандой антитеррора и приглашением в Луганский богословский университет на учебный год 2023-2024. В адресе указан пятизначный почтовый индекс Украины. 45°12'43"N 36°43'7"E

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Могилы XIX века при Свято-Покровском храме © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище на берегу Азовского моря Кладбище на юго-западе от рыболовецкого села Ачуево, рядом с детским лагерем «Ровесник». Отыскивая кладбище, можно встретить цапель, фазанов, черепах, зайцев и прочих водных и степных жителей, а также рыбаков, активно удящих рыбу в водах реки Протока и Глухого ерика. Все это находится на территории Приазовского государственного природного заказника. 45°43'6"N 37°45'32"E

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ачуевское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Часть II. Маркхотский хребет: Новороссийск и Геленджик Новороссийск Верхнебаканское кладбище Обязательно для посещения любителям индастриал-атмосферы и эстетики промзон. С севера кладбище граничит с электростанцией, и несколько опор ЛЭП стоят прямо между могил. В 40 метрах — железная дорога, один из ее путей ведет от цементного завода, и движение составов здесь почти не останавливается.

Верхнебаканское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Верхнебаканское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Цементных завода в Верхнебаканском два — севернее и восточнее кладбища. Поэтому фон из заводских труб и резервуаров обеспечен в 50% видов, а на обуви останется серая известняковая пыль с карьеров, разрабатываемых открытым способом. Оба производства работают здесь с рубежа XIX-XX веков. Сейчас их суммарная заявленная мощность превышает 10 млн тонн цемента в год. 44°50′22″N, 37°39′55″E

Верхнебаканское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Верхнебаканское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Верхнебаканское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Васильевка. Руины дольмена Современная археология почти не сомневается в погребальных функциях дольменов, но еще в XVII веке христиане считали, что дольмены строили великаны, поэтому их камни можно растаскивать на стройки церквей и домов. В окрестностях Новороссийска есть несколько дольменов, два комплекса севернее поселка Васильевка — самые легкодоступные. В 1973 и 1985 годах их открыл Александр Дмитриев. Новороссийский археолог как раз из тех ученых, кто не уверен в изначальном предназначении дольменов. Вкратце, Дмитриев считает, что дольмены относят к гробницам по находкам в камерах, но «это культура не строителей дольменов (возможно, эпохи медно-каменного века), а тех народов, которые использовали эти дольмены после них. Увы, про строителей дольменов на сегодня мы не знаем ни-че-го!»

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В 2000 году Дмитриев руководил реконструкцией дольменов близ Васильевки, датированных III тысячелетием до н. э. Установленный рядом памятный камень гласит, что экспедицию поддержал Каспийский трубопроводный консорциум. Промышленники спонсировали реставрацию, искупая строительство нефтехранилища на другом склоне горы в 500 метрах от дольмена. 44°44′57″N, 37°39′18″E

Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 Роскошнейшее кладбище Новороссийска — одно из двух на горе Кабахаха. Здесь много дорогих и изобретательных надгробий — от величественных реалистичных барельефов и ростовых скульптур до кованого автобусного руля. У одной из могил без эпитафий есть огромный Г-образный навес с двумя опорами высотой около четырех метров — поистине уникальное сооружение. С кладбища открывается вид на соседние горы — на деревушки и на другое, более свежее кладбище с крематорием. 44°42′54″N, 37°43′37″E

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабахаха 1 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Курганы Кладбища в привычном смысле здесь не найти — только тишина и запустение. Вместо могил — цепь холмов высотой до полутора метров, поросшая деревьями, подлеском и плющом. Распознать курганы сложно — о захоронениях говорят лишь торчащие в разных местах отшлифованные камни да углубления на вершинах холмов. Курганы находятся в 300-400 метрах на запад от садового товарищества «Лесная поляна». От него надо держаться дороги по просеке для ЛЭП и уходить по протоптанным тропинкам левее, на юг. 44°42'48"N 37°42'6"E

Курганы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Курганы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Курганы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Курганы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Курганы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Геленджик Кабардинское кладбище Похоже на поселковый парк, но с могилами. Много греческих. Одно из самых ухоженных кладбищ почти без заброшенных захоронений. Близкие усопших проявили недюжинную фантазию: здесь и ажурные оградки, и стена беседки с искусственным газоном, и пляжные зонтики вместо навесов. На парковке у реки Дооб стоял катафалк марки «Мерседес», а не «Газель». 44°38′34″N, 37°57′2″E

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Кабардинское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Джанхотское кладбище Небольшое уютное кладбище в смешанном лесу у подножья горы. Табличка на входе запрещает новые захоронения. Погост находится слева от въезда в Джанхот около церкви преподобного Серафима Саровского и дома-музея писателя Владимира Короленко. 44°27'59"N 38°10'3"E

Джанхотское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Джанхотское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Джанхотское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Джанхотское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище Действующий погост в сосновом бору на обрыве над морем с видом на Геленджикскую бухту. У могил на первой линии бросается в глаза расположение скамеек у поминальных столиков — многие из них установлены с полным равнодушием местных к морскому пейзажу.

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дорога к кладбищу ведет мимо виноградников и дачи Патриарха Кирилла, также известной как духовно-просветительский центр Русской православной церкви на юге России. К югу от кладбища есть тропа, по которой можно спуститься к берегу. Случайное посещение этого кладбища подсказало идею всего репортажа. 44°29'13"N 38°8'1"E

Дивноморское кладбище © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру