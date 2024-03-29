Ванны в скалах, Провал Бендера и знаменитое мороженое: семь причин посетить Пятигорск

Пятигорск — один из городов Кавказских Минеральных Вод, центр Северо-Кавказского федерального округа и известный в России бальнеогрязевой курорт. В этом материале мы рассказываем и показываем, почему стоит посетить Пятигорск весной.

Кавказские Минеральные Воды — группа курортов федерального значения. БОльшая часть городов и поселков Кавминвод находится на территории Ставропольского края. Самые популярные курорты — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Город Минеральные Воды — транспортный хаб, на территории которого работает международный аэропорт. Гора Машук «На Северном Кавказе меж высоких гор раскинулся красавец Пятигорск», — эту фразу в эфире федерального телеканала вы, наверняка, слышали хотя бы раз. На экране появляется утопающее в лесах подножье горы Машук. В ландшафт органично вписан небольшой городок. Да, это заставка «Сев-Кав TV». А вот и первая причина отправиться в Пятигорск — сделать фото, на котором вы в роли ведущего «популярной программы».

© Фото Марии Карагёзовой

С горы Машук, где расположена 113-метровая телевизионная башня, мы и начнем рассказ о Пятигорске. Подняться на вершину просто — с помощью канатной дороги или пешком. Летом и весной хотя бы раз стоит выбрать пешеходный маршрут. На протяжении всего пути вас будет сопровождать красивая лесная картинка. Канатная дорога работает круглый год. А что наверху? На высоте 933 метра над уровнем моря расположены телевышка, смотровые площадки и верхняя станция канатной дороги. Две смотровые площадки обустроены на Машуке не просто так. С одной стороны открывается прекрасный вид на Кавказский хребет и гору Эльбрус, с другой — отлично видно гору Бештау.

Дом Лермонтова в Пятигорске Раз уж мы начали с горы Машук, представим, что вы спустились в город по канатной дороге, и пойдем на прогулку от нижней канатной станции. Первая локация — дом Михаила Юрьевича Лермонтова. До него пешком примерно 10 минут, около 700 метров. В наши дни объект — не просто дом поэта, а государственный музей-заповедник, в котором проводят экскурсии, лекции и другие мероприятия. В этом доме великий поэт провел свои последние дни, написал последние произведения. Именно сюда погибшего Михаила Лермонтова привезли после дуэли.

Дом М.Ю. Лермонтова в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

Дом М.Ю. Лермонтова в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

Лермонтовская галерея От скромного дома поэта отправимся к масштабному архитектурному сооружению имени Лермонтова — Лермонтовской галерее в парке Цветник. Пройти нужно всего 500 метров. Перед вами удивительно выбивающееся из пятигорского пейзажа здание. Галерею в стиле эклектики и модерна с разноцветными стеклами и многочисленными коваными элементами построили спустя 60 лет после смерти Лермонтова, в 1901 году. За более чем сто лет помещения использовали по-разному, современное здание принадлежит филармонии. Периодически в залах галереи проводят концерты, художественные выставки и другие культурные мероприятия.

Лермонтовская галерея в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

Лермонтовская галерея в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

Напротив галереи Лермонтова вы увидите Центральную питьевую галерею курорта. Побывать на КМВ и не попробовать целебную воду, как минимум, неприлично. В этой галерее можно попробовать несколько видов минеральной воды — сероводородную, Красноармейскую и Ессентуки №17. Удовольствие совершенно бесплатное, такие правила относительно целебных вод работают на любом курорте КМВ. Помните о том, что у каждой воды свой состав и назначение. Злоупотреблять напитками не стоит без консультации с врачом. Эолова арфа От питьевой галереи пройдем еще около 800 метров, чтобы посмотреть на город сверху и познакомиться с одним из символов Пятигорска. На магнитиках и открытках курорта часто мелькает каменная постройка, стоящая на обрыве. Беседку Эола местные назвали Эоловой арфой, именно так вы и найдете её на карте в онлайн-сервисах. Построили беседку в 1831 году, а в 1810-м на её месте находился военный наблюдательный пост. Отсюда открывается красивый вид на город, особенно хороша локация в темное время.

Эолова арфа в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

Эолова арфа в Пятигорске © Фото Марии Карагёзовой

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Изюминка беседки — музыка. В наши дни за звучание отвечает современное оборудование, а в XIX веке в постройке действительно располагалась эолова арфа и отдыхающие слушали мелодии ветра. Следующая локация — Провал. До него от Эоловой арфы придется идти около 20 минут. Можно проехать на городском автобусе, расстояние небольшое, примерно 1,5 км. Озеро Провал Озеро Провал стало известно в Советском Союзе благодаря фильму «12 стульев». Помните, как главный герой продавал несуществующие билеты для прохода к озеру? Эти сцены сняты в Пятигорске. Правда, Гайдай в своей экранизации использовал не сам Провал, а Грот Лермонтова. Почему киношники не смогли снять эпизоды на настоящей локации, а выбрали объект неподалеку, доподлинно неизвестно.

Тем не менее, у тоннеля, который ведет к настоящему озеру Провал, установили памятник Остапу Бендеру. Провал — это подземное озеро на юго-восточном склоне горы Машук. Так оно выглядит сверху, через воронку в грунте:

Вид на озеро Провал сверху © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

А для жителей Пятигорска и туристов озеро Провал выглядит немного иначе. Посмотреть на него безопасно можно снизу, на оборудованной территории.

К озеру ведет темный тоннель, а сама площадка перед водой и решеткой небольшая, рассчитана на краткое пребывание гостей. Впрочем, находиться у озера долгое время вряд ли захочется, в пещере ощущается легкий запах сероводорода, который содержится в воде.

Провал © Фото Марии Карагёзовой

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Когда вы покинете тоннель, не спешите возвращаться в центр Пятигорска. Возле входа в Провал расположена смотровая площадка, благоустроена прогулочная зона и работают несколько уютных кофеен и ресторанов с красивым видом на окрестности. Сероводородные ванны В Пятигорске есть несколько доступных любому человеку природных сероводородных ванн. Одна из таких расположена как раз возле Провала, в 50-ти метрах. Локацию назвали «Бесстыжие ванны», потому что в прошлом отдыхающие предпочитали окунаться в воду обнаженными. Именно так точка указана на картах онлайн-сервисов.

Сероводородные ванны — это вымоины в скалах с минеральной водой. Купание в природных ваннах популярно и у местных, и у курортников. Особенно много людей на локациях в зимний период, так как температура воды круглый год колеблется в пределах 32-45 градусов. Еще один каскад вымоин с теплой минеральной водой располагается за зданием Пироговских ванн, примерно в 1,5 км от «Бесстыжих ванн». На картах точка обозначена просто — сероводородные ванны. Купание на площадках никем не контролируется, так что стоит заранее узнать, нет ли у вас противопоказаний.

У горячих источников в Пятигорске жители Российской империи отдыхали еще в XVIII веке. Поселение, которое во времена Екатерины II появилось у Константиногорской крепости, так и назвали — Горячие воды. Датой основания города принято считать 1780 год.

Пятигорское мороженое

Тем, кто никогда не был в Пятигорске, название города может быть знакомо хотя бы из-за фирменного мороженого. В 25 регионах России можно купить мороженое из Пятигорска, которое производят с 1939 года. Лакомство любят за «вкус детства». Это знаменитые эскимо, брикеты в фольге, вафельные рожки и стаканчики, фруктовый лед. «Пятигорское мороженое» — бренд, который стал одним из символов города-курорта. Попробовать знаменитый холодный десерт можно в магазине возле хладокомбината или в любом другом фирменном киоске.

В воспоминаниях туристов, которые посетили Пятигорск, мороженое часто занимает чуть ли не центральное место. Вот что рассказала о Пятигорске журналистка Юга.ру Иолина Грибкова:



«Первый и единственный раз я была в Пятигорске около двух лет назад в середине июня. Восхитило количество зелени вокруг и невероятно свежий воздух. Меня встретили друзья и первым делом повели есть знаменитое местное мороженое. И оно действительно оказалось вкусным. Буквально — как в детстве. Следующей остановкой стал довольно симпатичный парк «Цветник». Там была дискотека для старшего поколения, но танцевали все — дети, молодежь, пенсионеры. И наша компания в том числе. Уезжая из Пятигорска через несколько дней, я подумала, что именно в этом городе хочу встретить старость: уютный, зеленый, в меру тихий — идеальный».

Пятигорск — город с богатой историей и десятками уникальных архитектурных памятников. Перечисленные в материале объекты — далеко не всё, что стоит посмотреть. Поэтому рекомендуем передвигаться от локации к локации пешком. Чтобы, к примеру, увидеть роскошное здание Кофейни Гукасова на проспекте Кирова или заброшенную Дачу Эльзы в стиле средневекового замка, где, поговаривают, живут привидения.