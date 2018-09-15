Смолов в форме «Локомотива» — пока главный успех «Краснодара»

Перед игрой «Краснодара» с «Анжи» и первыми матчами в Лиге Европы спортивный обозреватель Алексей Андронов считает нужным вернуться к встрече двухнедельной давности — с «Локомотивом». И в этом есть смысл.

Алексей Андронов

Российская премьер-лига вернулась к активной деятельности после перерыва на матчи сборных (отметим два голевых паса Юрия Газинского в матчах с Турцией и Чехией и дебют Дмитрия Стоцкого). Однако ближайший соперник «Краснодара» — «Анжи» — вряд ли сейчас способен вызвать ажиотажное настроение. В этой игре нужно просто брать 3 очка — если ставить по-настоящему высокие цели. Клуб из Махачкалы беден, судя по всему, особенно не нужен власти региона, и вообще вопрос — доиграет ли до конца хотя бы первый круг чемпионата. Другое дело — «Локомотив». Именно с ним «Краснодар» провел последнюю встречу, одержав уже вторую в 2018-м победу над «Локо». Спустя почти две недели есть резон вернуться к тому матчу — и от него уже прокидывать мостки в Лигу Европы, в которой на следующей неделе «быки» стартуют матчем против турецкого «Акхисар Беледиеспор» (в котором, к слову, «зажигает» экс-форвард «Кубани» Евгений Селезнев). Но об этом поговорим позже, а пока вспомним матч с «Локомотивом». Благо, и повод есть.

Именно «Локомотив» открывал программу 7-го тура РПЛ дерби против «Динамо». Снова не выиграл и застрял в середине таблицы. И снова не забил экс-капитан «Краснодара» Федор Смолов — на его счету пока что один гол в пяти играх за новый клуб. К слову — как раз в ворота «Анжи». С момента встречи с «Локо» прошло 14 дней. Некоторые догадки перестали ими быть и превратились в факты. В том числе и вынесенный в заголовок тезис. Продажа Смолова, пусть она и оставила «Краснодар» без опытного и классного (иначе вряд ли Федор был бы два раза подряд лучшим бомбардиром лиги) форварда, однозначно была благом. Для клуба и для команды. Собственно говоря, проблемы у Смолова начали возникать не на ЧМ-2018, как принято считать, а еще раньше. История с матерной бранью, которой он, будучи замененным, «поприветствовал» трибуны — была в апреле. Человек, у которого все хорошо, так не делает. Мы можем только догадываться о процессах, происходящих внутри смоловской души, но, мне кажется, его подкосил несостоявшийся отъезд в Европу — хотя и дортмундская «Боруссия», и «Байер» проявляли реальный интерес. Дальше — больше. ЧМ-2018 стал для Смолова кошмаром, и дело вовсе не в незабитом послематчевом пенальти, хотя исполнил его Федор дурно. Важнее было то, что он, дважды лучший бомбардир чемпионата, — вчистую проиграл конкуренцию Дзюбе, которого тренер не звал в сборную год.

Ну а дальше была машина. Бывшая. И команда тоже стала бывшей. Совершенно очевидно, что именно ДТП и все сопутствовавшие ему события и стали поводом к трансферу. Терпеть рассказы про «друга, которому дал покататься», Сергей Галицкий не мог. А люди с нарушенной душевной организацией ему в команде не нужны.

Пока что «сигналов о возвращении прежнего Смолова» мы не видим. На поле краснодарского стадиона в матче против бывшего клуба он выглядел тяжелым, грузным и инертным. Был заменен — и этот момент даже не особенно был замечен болельщиками. Такой Смолов «быкам» был не нужен. Не будет он никому нужен и в Европе, но это тема отдельного разговора. Так и не решившись на трансфер нападающего, «Краснодар» остался с Ари, Игнатьевым и Сулеймановым. Экс-бразилец пока отметился только истерикой против «Спартака», а вот Игнатьев и Сулейманов старательно выполняют свою работу. Как умеют — а получается, кстати, весьма неплохо. И если работа Игнатьева пока более «техническая» (кто-то ведь должен играть в центре нападения, до гвардиоловской «фальшивой девятки» Мурад Мусаев еще не доработал), то Магомед-Шапи освоил очень ценное футбольное качество — умение выйти на замену и сразу же включиться. За 40 сыгранных минут у него столько же голов, сколько у Смолова за 504.