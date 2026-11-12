Кубань займет 20 млрд рублей: деньги пойдут на покрытие дыры в бюджете и старые долги

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 12 кредитных линий с лимитом по 1,5 млрд рублей и еще две — по 1 млрд рублей. Начальная цена каждого контракта на 1,5 млрд рублей — 235,5 млн рублей, на 1 млрд — 157 млн рублей. Это максимум процентов, который край может заплатить за год пользования каждым кредитом.

В сумме максимальные расходы на обслуживание кредитов могут дойти до 3,1 млрд рублей. Однако по факту затраты будут зависеть от того, сколько средств регион решит использовать.

По документации кредитные линии открывают на 365 дней в форме возобновляемых лимитов. Это значит, что край может брать деньги частями, возвращать их и при необходимости снова использовать в пределах суммы. Еще можно не выбирать лимит полностью или частично либо досрочно погасить долг без комиссий и штрафов.

При расчете начальной максимальной цены контрактов минфин Кубани взял ставку 15,7% годовых. Заявки на участие в аукционах принимают до 18 ноября.