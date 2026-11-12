Кубань займет 20 млрд рублей: деньги пойдут на покрытие дыры в бюджете и старые долги

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодарского края ищут 20 млрд рублей в кредит под 15,7% годовых

10 ноября Министерство финансов Краснодарского края разместило 14 электронных аукционов на заемные средства. Кубань планирует привлечь 20 млрд рублей кредитов, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 12 кредитных линий с лимитом по 1,5 млрд рублей и еще две — по 1 млрд рублей. Начальная цена каждого контракта на 1,5 млрд рублей — 235,5 млн рублей, на 1 млрд — 157 млн рублей. Это максимум процентов, который край может заплатить за год пользования каждым кредитом.

Читайте также:

В сумме максимальные расходы на обслуживание кредитов могут дойти до 3,1 млрд рублей. Однако по факту затраты будут зависеть от того, сколько средств регион решит использовать.

По документации кредитные линии открывают на 365 дней в форме возобновляемых лимитов. Это значит, что край может брать деньги частями, возвращать их и при необходимости снова использовать в пределах суммы. Еще можно не выбирать лимит полностью или частично либо досрочно погасить долг без комиссий и штрафов.

При расчете начальной максимальной цены контрактов минфин Кубани взял ставку 15,7% годовых. Заявки на участие в аукционах принимают до 18 ноября.

  • © Скриншот с сайта госзакупок
    © Скриншот с сайта госзакупок

Как писали Юга.ру, во время дефицита топлива власти Краснодара покупают два электромобиля за 7,3 млн рублей.

Деньги Краснодар Кредитование Экономика

Новости

Ессентуки вошли в список городов для комфортной жизни на пенсии
В Японском саду Краснодара пройдет встреча с японским фотографом, снимавшем дикую природу России 30 лет
Кубань займет 20 млрд рублей: деньги пойдут на покрытие дыры в бюджете и старые долги
В молодежном центре Ставрополя проведут квиз по борьбе с экстремизмом и терроризмом
В Абинском районе на три месяца закрыли базу отдыха из-за опасной питьевой воды и вспышки инфекции
В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

Лента новостей

Медуза, гуидак и «груди монахинь»
Сегодня, 13:13
Медуза, гуидак и «груди монахинь»
Где в Краснодаре попробовать необычные блюда
Пенсионная реформа 2.0?
Сегодня, 15:50
Пенсионная реформа 2.0?
Какие вопросы вызывает перевод накоплений в ПДС и что это значит для 71 миллиона россиян
«Это соус»: в интернете удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы
Вчера, 18:02
«Это соус»: в интернете удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы

Реклама на сайте