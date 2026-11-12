Кубань займет 20 млрд рублей: деньги пойдут на покрытие дыры в бюджете и старые долги
Власти Краснодарского края ищут 20 млрд рублей в кредит под 15,7% годовых
10 ноября Министерство финансов Краснодарского края разместило 14 электронных аукционов на заемные средства. Кубань планирует привлечь 20 млрд рублей кредитов, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 12 кредитных линий с лимитом по 1,5 млрд рублей и еще две — по 1 млрд рублей. Начальная цена каждого контракта на 1,5 млрд рублей — 235,5 млн рублей, на 1 млрд — 157 млн рублей. Это максимум процентов, который край может заплатить за год пользования каждым кредитом.
В сумме максимальные расходы на обслуживание кредитов могут дойти до 3,1 млрд рублей. Однако по факту затраты будут зависеть от того, сколько средств регион решит использовать.
По документации кредитные линии открывают на 365 дней в форме возобновляемых лимитов. Это значит, что край может брать деньги частями, возвращать их и при необходимости снова использовать в пределах суммы. Еще можно не выбирать лимит полностью или частично либо досрочно погасить долг без комиссий и штрафов.
При расчете начальной максимальной цены контрактов минфин Кубани взял ставку 15,7% годовых. Заявки на участие в аукционах принимают до 18 ноября.
Как писали Юга.ру, во время дефицита топлива власти Краснодара покупают два электромобиля за 7,3 млн рублей.