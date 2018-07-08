Смолов: К сожалению, это произошло со мной, но я благодарен за это
Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти
«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны. Всех ребят в команде. За то, что произошло. За то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной», — цитирует Смолова Sports.ru.
«К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее», — сказал форвард национальной сборной.
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Как сообщали Юга.ру, 7 июля сборные России и Хорватии поборолись за место в полуфинале ЧМ-2018 на сочинском стадионе «Фишт». Основное время закончилось со счетом 2:2, но россияне проиграли хорватам по пенальти и покинули турнир.
Смолов, вышедший на замену во втором тайме, открывал серию пенальти, хавбкек Даниел Субашич отбил его удар. После окончания матча Федор ушел с поля, где долго сидел в одиночестве со слезами на глазах, последним.
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