«Это соус»: в сети пользователи удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы

В соцсети пользователи из других регионов России удивились южному названию блюда с картошкой и предложили называть «соусом» все подряд

10 ноября в социальной сети Threads* разгорелся спор из-за того, что в Краснодарском крае и Ростовской области блюдо из тушеной картошки с мясом называют «соусом».

Соус — это горячее блюдо из мяса и овощей. В XVIII веке так называли блюда из дичи, которые подавали отдельной переменой на дворянских обедах. На Кубани это старое словоупотребление сохранилось в названии домашнего блюда.



Кроме того, существует проект «Южный соус» — авторский телеграм-канал о культуре и искусстве на Юге.

Жители других регионов России удивлены таким названием, поскольку оно не имеет ничего общего с современным значением слова «соус» — жидкой приправой.