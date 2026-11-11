«Это соус»: в сети пользователи удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы
В соцсети пользователи из других регионов России удивились южному названию блюда с картошкой и предложили называть «соусом» все подряд
10 ноября в социальной сети Threads* разгорелся спор из-за того, что в Краснодарском крае и Ростовской области блюдо из тушеной картошки с мясом называют «соусом».
Соус — это горячее блюдо из мяса и овощей. В XVIII веке так называли блюда из дичи, которые подавали отдельной переменой на дворянских обедах. На Кубани это старое словоупотребление сохранилось в названии домашнего блюда.
Кроме того, существует проект «Южный соус» — авторский телеграм-канал о культуре и искусстве на Юге.
Жители других регионов России удивлены таким названием, поскольку оно не имеет ничего общего с современным значением слова «соус» — жидкой приправой.
Соленые арбузы, вареники на Масленицу, шашлык из нутрии и ковбык:
Пользователи начали шутить и называть «соусом» самые разные вещи. Например, сервис по поиску авиабилетов в шутку назвал так самолет, а ресторан быстрого питания предложил посетителям на выбор привычные соусы и кубанский.
Пользователи вспомнили и другие региональные лексические различия. Например, споры о названиях «бордюр» и «поребрик», «подъезд» и «парадная», «файл» и «мультифора», «водолазка» и «бадлон». Некоторые предложили переименовать все эти понятия в «соус».
В то же время жители южных регионов «защищают» блюдо и пишут в комментариях, что для них такое название привычно.
Как писали Юга.ру, в 2024 году историк Святослав Гриценко рассказал об эволюции и разновидностях борща.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.