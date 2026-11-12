В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Краснодарские троллейбусы ждет обследование и ремонт за 9 млн рублей

11 ноября Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ) разместило на сайте госзакупок конкурс на поиск подрядчика. Исполнитель должен обследовать и при необходимости отремонтировать 57 троллейбусов моделей 32100D и 321.

На это готовы выделить до 9 млн рублей. Услуги должны оказать до конца декабря 2027 года.

  • © Скриншот с сайта госзакупок
    © Скриншот с сайта госзакупок

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Заявки на участие в аукционе принимают до 17 ноября, потом их рассмотрят и выберут победителя.

Напомним, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки. Последний раз КТТУ выходило в прибыль в 2019-м.

Как писали Юга.ру, ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах.

Деньги Краснодар КТТУ Ремонт транспорта Трамвай Транспорт Троллейбус

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В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

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