В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

Краснодарские троллейбусы ждет обследование и ремонт за 9 млн рублей

На это готовы выделить до 9 млн рублей. Услуги должны оказать до конца декабря 2027 года.

11 ноября Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ) разместило на сайте госзакупок конкурс на поиск подрядчика. Исполнитель должен обследовать и при необходимости отремонтировать 57 троллейбусов моделей 32100D и 321.

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Заявки на участие в аукционе принимают до 17 ноября, потом их рассмотрят и выберут победителя.

Напомним, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки. Последний раз КТТУ выходило в прибыль в 2019-м.