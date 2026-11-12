В Абинском районе на три месяца закрыли базу отдыха из-за опасной питьевой воды и вспышки инфекции

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На базе отдыха «Кленовник» в Абинском районе зафиксировали вспышку инфекции. Работу комплекса остановили на три месяца

12 ноября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило, что в станице Шапсугской Абинского района на базе отдыха «Кленовник» зафиксировали вспышку инфекции. Постояльцы пожаловались на массовое недомогание после посещения комплекса.

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Проверка выявила нарушения санитарных правил. Колодец на территории базы отдыха не был оборудован ограждением и отмосткой, а руководство не представило документы о дезинфекции водопровода и протоколы производственного контроля. Кроме того, лабораторные пробы показали, что питьевая вода не соответствует гигиеническим нормам.

Материалы проверки Роспотребнадзор передал в Абинский районный суд, который приостановил работу базы отдыха на 90 дней.

Как писали Юга.ру, в армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку.

Абинский район Здоровье Роспотребнадзор

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