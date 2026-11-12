В Абинском районе на три месяца закрыли базу отдыха из-за опасной питьевой воды и вспышки инфекции

На базе отдыха «Кленовник» в Абинском районе зафиксировали вспышку инфекции. Работу комплекса остановили на три месяца

12 ноября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило , что в станице Шапсугской Абинского района на базе отдыха «Кленовник» зафиксировали вспышку инфекции. Постояльцы пожаловались на массовое недомогание после посещения комплекса.

Проверка выявила нарушения санитарных правил. Колодец на территории базы отдыха не был оборудован ограждением и отмосткой, а руководство не представило документы о дезинфекции водопровода и протоколы производственного контроля. Кроме того, лабораторные пробы показали, что питьевая вода не соответствует гигиеническим нормам.

Материалы проверки Роспотребнадзор передал в Абинский районный суд, который приостановил работу базы отдыха на 90 дней.