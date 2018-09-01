Гол 18-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

Футбольный клуб «Краснодар» 1 сентября провел домашний матч 6-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива»

На 33-й минуте Мануэл Фернандеш пробил пенальти в ворота Крицюка, который перед этим в штрафной сбил Гжегожа Крыховяка. Через 6 минут Масиэл Вандерсон сравнял счет после передачи Юрия Газинского. На 92-й минуте воспитанник Академии «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, на 76-й минуте заменивший Газинского, забил гол и вывел «быков» вперед.

Это – Анатолий Тимофеев! Он стал миллионным зрителем, посетившим матчи «быков» на нашем стадионе! Поздравляем Анатолия и дарим ему VIP-абонемент на все матчи РПЛ, Кубка России и Лиги Европы в этом сезоне! Ходите на футбол! pic.twitter.com/yJkVUQz6fL

Накануне молодежка «быков» одержала победу над московской командой со счетом 2:1. В составе «Краснодара» отличились Руслан Апеков (18) и Сергей Петерсон (22). У «Локо» отличился Тимур Сулейманов (45+).

Следующий матч команда Мурада Мусаева проведет 16 сентября в гостях у махачкалинского «Анжи». В этот же день «Локомотив» в дерби встретится с «Динамо».

Как сообщали Юга.ру, накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, которая определила соперников «Краснодара». Черно-зеленые 20 сентября стартуют в евротурнире выездным матчем с турецким «Акхисаром». Билеты на домашние игры «горожан» уже поступили в продажу.