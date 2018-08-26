Смолов забил первый гол за «Локомотив» и помог обыграть «Анжи»

Махачкалинский ФК «Анжи» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 2:1

В воскресенье, 26 августа, «Локомотив» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги принимал махачкалинцев из «Анжи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 56-й минуте счет открыл полузащитник москвичей Мачей Рыбус, а на 73-й минуте свой первый гол за московский клуб забил недавно перешедший из «Краснодара» 28-летний нападающий Федор Смолов.

Дагестанской команде удалось отыграть один мяч: с пенальти на 91-й минуте гол забил Владислав Кулик.