Смолов забил первый гол за «Локомотив» и помог обыграть «Анжи»
Махачкалинский ФК «Анжи» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 2:1
В воскресенье, 26 августа, «Локомотив» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги принимал махачкалинцев из «Анжи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 56-й минуте счет открыл полузащитник москвичей Мачей Рыбус, а на 73-й минуте свой первый гол за московский клуб забил недавно перешедший из «Краснодара» 28-летний нападающий Федор Смолов.
Дагестанской команде удалось отыграть один мяч: с пенальти на 91-й минуте гол забил Владислав Кулик.
Следующий матч «Анжи» проведет 1 сентября в гостях у самарских «Крыльев Советов». В этот же день «Локомотив» сыграет в гостях у «Краснодара», билеты уже поступили в продажу.
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