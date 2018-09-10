Россия разгромила Чехию в контрольном матче на «Ростов-Арене»

Сборная России по футболу добилась крупной победы над командой Чехии в товарищеском матче

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник сборной России Алексей Ионов. На 24-й минуте преимущество удвоил нападающий Антон Заболотный. На 29-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Чехии, который успешно реализовал Ионов, оформив дубль в этой встрече.

В середине второго тайма — на 74-й минуте — чешский полузащитник Томаш Соучек забил единственный гол сборной. На 79-й минуте полузащитник россиян Александр Ерохин отправил в ворота Чехии четвертый мяч. Последний гол российской сборной в этой встрече забил форвард Дмитрий Полоз.

Напомним, команду вывел на поле полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский — капитан сборной Артем Дзюба пропустил игру из-за проблемы со спиной.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 11 октября против сборной Швеции в рамках Лиги наций. Игра пройдет в Калининграде.