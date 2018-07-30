Минфин Дагестана отказался помочь «Анжи». Клуб пригрозил сняться с чемпионата

Министерство финансов Дагестана отказало ФК «Анжи» в просьбе о финансировании клуба и академии. После клуб обратился к главе правительства региона, поставив под сомнение дальнейшее выступление в РПЛ

По данным Sport24.ru, клуб просил ведомство о финансировании в размере 296,7 млн рублей.

В ответе минфина говорилось, что общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».

«Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», — заявили в ведомстве.

После этого гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился с письмом к председателю правительства Дагестана Артему Здунову. В тесте говорится, что «Анжи» «несет важнейшую социальную миссию в регионе», что его поддерживают миллионы болельщиков в республике и за ее пределами.

«К сожалению, в настоящее время футбольный клуб "Анжи" испытывает серьезные финансовые трудности (…) В связи с этим участие в вышеуказанном (стартовый матч нового сезона против «Урала» — прим.) и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19. Просим вас изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу "Анжи" для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов премьер-лиги и Кубка России», — говорится в письме.

В пресс-службе «Анжи» сообщили РБК, что на письмо Здунову ответа пока не было. Источник в правительстве республики сказал изданию, что окончательное решение о том, получит или нет клуб финансовую поддержку из бюджета Дагестана, пока не принят.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что перед стартом чемпионата России «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации, лишившись поддержки со стороны спонсоров.

В матче 1-го тура РПЛ с «Уралом», прошедшем в Екатеринбурге, «Анжи» все же сыграл и добился победы со счетом 1:0.

Напомним, «Анжи» смог остаться в РФПЛ по итогам прошлого сезона только благодаря тому, что пермский «Амкар» потерял лицензию и прекратил существование. Ранее дагестанский клуб уступил «Енисею» по общему итогу стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге.