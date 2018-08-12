Голкипер «Анжи» рассказал, что команда на выездах питается бутербродами с майонезом из-за нехватки денег

Вратарь махачкалинского ФК «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о сложной финансовой ситуации в команде

По словам Дюпина, в команде появился антикризисный менеджер, после чего началась жесткая экономия.

«Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть», — сказал Дюпин в эфире программы «Все на матч» на телеканале «МатчТВ».

Как сообщали Юга.ру, перед стартом чемпионата России «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации, лишившись поддержки со стороны спонсоров. Клуб попросил минфин Дагестана о финансировании в размере 296,7 млн рублей, однако ведомство отказало, так как общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности». После Флегонтов обратился к главе правительства республики, поставив под сомнение дальнейшее выступление «Анжи» в РПЛ.

Клуб отыграл в новом сезоне РПЛ три матча: 28 июля обыграл «Урал», 6 августа проиграл «Уфе», а 11 августа уступил «Спартаку». Все три матча были выездными.