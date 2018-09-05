Фонд «Анжи живи» создают в поддержку клуба
Президент «Анжи» Осман Кадиев анонсировал создание фонда «Анжи живи», через который болельщики смогут помочь команде
По словам Кадиева, документы на создание организации поданы 3 сентября. Инициатором фонда является динамовец и бывший игрок дагестанского клуба Алияр Исмаилов, он же будет директором и соучредителем «Анжи живи».
«Он сказал, что ему нужно разрешение от меня, и я согласился, конечно. В первый раз мы пробуем такое. Народ обычно воспринимает такие вещи негативно, мол перечислите деньги», — цитирует Кадиева Sport24.
Сам Исмаилов в свою очередь отметил, что бумаги должны быть готовы через три-четыре дня.
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«Идея появилась, когда народ массово начал поддерживать "Анжи". Люди стали обращаться с идеей помочь клубу, но не было понятно, как это правильно сделать. В итоге появилась идея создать фонд не только на словах, но и юридически», — сказал Исмаилов.
«Надеемся, что фонд поправит ситуацию. У нас в Дагестане любят футбол. К сожалению, кризис затронул весь спорт, а в Дагестане футбол — частица региона. Если его тут не будет, то люди с ума сойдут, так хоть можно будет прийти стресс снять. Фонд создан для нашего народа», — подчеркнул Исмаилов.
Как сообщали Юга.ру, перед стартом чемпионата России «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации, лишившись поддержки со стороны спонсоров. Клуб попросил минфин Дагестана о финансировании в размере 296,7 млн рублей, однако ведомство отказало, так как общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности». После гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился к главе правительства республики, поставив под сомнение дальнейшее выступление клуба в РПЛ.
Из-за финансовых проблем «Анжи» базируется в подмосковном Подольске. В конце августа стало известно о подписании клубом спонсорского соглашения с компанией «Денеб» — производителем безалкогольных напитков. Представитель «Анжи» сообщил «Кавказскому узлу», что поддержка единственного спонсора незначительна и покрывает не более 2% расходов клуба.
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