Фонд «Анжи живи» создают в поддержку клуба

Президент «Анжи» Осман Кадиев анонсировал создание фонда «Анжи живи», через который болельщики смогут помочь команде

По словам Кадиева, документы на создание организации поданы 3 сентября. Инициатором фонда является динамовец и бывший игрок дагестанского клуба Алияр Исмаилов, он же будет директором и соучредителем «Анжи живи».

«Он сказал, что ему нужно разрешение от меня, и я согласился, конечно. В первый раз мы пробуем такое. Народ обычно воспринимает такие вещи негативно, мол перечислите деньги», — цитирует Кадиева Sport24.

Сам Исмаилов в свою очередь отметил, что бумаги должны быть готовы через три-четыре дня.