Счета «Анжи» арестованы. Клубу пообещал помочь экс-глава Дагестана Абдулатипов

Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам махачкалинского ФК «Анжи»

Как пишет «Советский спорт», в общей сложности арестованы 12 банковских счетов в четырех банках, где «Анжи» держал финансовые средства, — в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке» и банке «Возрождение». По четырем счетам клуба ФНС приостановила операции 19 июля, еще по восьми — 27 июля.

При этом генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил агентству ТАСС, что арестован единственный банковский счет клуба, которым клуб пользовался в последнее время.

«Действительно, налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал Флегонтов.

Он не уточнил, в каком банке «Анжи» держал финансовые средства.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что перед стартом чемпионата России «Анжи» оказался в тяжелой финансовой ситуации, лишившись поддержки со стороны спонсоров. Клуб попросил минфин Дагестана о финансировании в размере 296,7 млн рублей, однако ведомство отказало, так как общественные организации должны осуществлять свое содержание «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности». После Флегонтов обратился к главе правительства республики, поставив под сомнение дальнейшее выступление «Анжи» в РПЛ.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвал руководство республики и предпринимателей объединиться вокруг проблемы с футбольным клубом.

«Можно и нужно находить способы поддержки "Анжи". "Анжи" — это идея для Дагестана, это отдушина для Дагестана. И я тоже буду стараться из Москвы в какой-то степени поддерживать. Это надо делать. Личные средства у меня — это заработная плата, оказывается, можно было другие средства, но я об этом узнал, когда меня освободили (от должности главы республики)», — сказал Абдулатипов.

Он отметил, что ранее у республики тоже не было возможности напрямую поддерживать «Анжи», но власти региона «пытались оказывать содействие, в том числе работая с предпринимателями, давая какие-то налоговые облегчения для клуба, стадиона».

«Надо ко многим выходить с этим. Хотя многих сажают, но на свободе тоже остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержания "Анжи". Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы "Анжи" нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл», — добавил экс-глава Дагестана.