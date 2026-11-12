Ессентуки вошли в список городов для комфортной жизни на пенсии
Ессентуки включили в список городов России, наиболее подходящих для переезда после выхода на пенсию
10 ноября издание «Петербург2» сообщило, что Ессентуки вошли в число городов, подходящих для переезда на пенсии. Главными критериями при выборе нового места называют собственное жилье, а также шаговую доступность поликлиник, аптек и продуктовых магазинов.
В Ессентуках повседневные прогулки можно строить через парки и питьевые галереи. Перед покупкой недвижимости в городе рекомендуют пожить в нем несколько недель для оценки климата, цен и транспорта.
Кроме курорта Ставрополья, в список вошли Казань (с развитой медициной и жильем дешевле московского), Великий Новгород с парками у Волхова и доступный по ценам Барнаул, где перед переездом стоит отдельно изучить качество воздуха и зимние траты на отопление.
Как писали Юга.ру, на Кубани только половина семей могут позволить себе снять «двушку». Регион занял 48-е место в списке доступности аренды.