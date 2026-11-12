Медуза, гуидак и «груди монахинь»: где в Краснодаре попробовать необычные блюда

Сейчас уже мало кого удивишь морскими ежами и рапанами. Но есть варианты и поэкзотичнее. Глядя на некоторые из них, так и хочется спросить: «Простите, а это точно можно есть?» Татьяна Черникова попробовала самые необычные блюда и диковинные ингредиенты, которые можно найти в меню краснодарских заведений, и рассказала, что где заказывать и стоит ли оно того.

1. Медуза Где попробовать: в Jazz Kissa

Сколько стоит: 690 рублей

В это заведение я приехала исключительно ради медузы. Разных тварей пробовала, а вот студенистых — ни разу. Настало время отомстить за всех ужаленных ядовитыми щупальцами. Продукт экзотический, штучный, в Краснодаре его до этого подавали только в Ryotei, да и то в составе дорогого сета. Пока я собиралась с духом, чтобы выложить кругленькую сумму за необычный гастрономический опыт, позицию из меню убрали. Так что в этот раз решила не откладывать: вижу суп с медузой — бронирую столик.

Официантка предупредила: бульон чуть пряный. Спросила, нет ли аллергии на соевые бобы, рыбу или моллюски. Оказалось, сама по себе медуза довольно пресная. Чтобы побаловать вкусовые рецепторы гостей, в ресторанах ее обычно доводят до ума с помощью разных соусов: кунжутного, соевого, понзу, чили. И чаще всего в блюдах она не столько для вкуса, сколько для текстуры: после обработки желеобразная субстанция становится хрустящей, упругой, почти «стеклянной». Немного напоминает смесь кальмара и мягкого хряща, приятно похрустывает на зубах. Рыбный вкус, тофу, водоросли и кунжут — блюдо точно зайдет любителям мисо-супа.

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Оценка: 6/10. Это неплохо, но взрыва эмоций не случилось, второй раз вряд ли закажу. Что еще необычного тут можно попробовать: анкимо — деликатес из печени морского черта.

Суп с медузой в Jazz Kissa © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

2. Гуидак Где попробовать: в Oysters

Сколько стоит: 2100 рублей (цена зависит от веса продукта)

Не знаю, какой диагноз поставил бы мне старина Фрейд, узнав, что я собираюсь съесть моллюска фаллической формы. Согласна, и выглядит, и стоит деликатес действительно неприлично. Цена, говорят, оправдана: отыскать гуидака непросто, он зарывается в песок и может провести так 100, а то и все 170 лет — таков возраст самой старой найденной особи. Чтобы добыть его, рыбаки рискуют жизнью — ныряют в ледяную воду на большую глубину. А после многие моллюски не выдерживают транспортировки и погибают. Но китайцы, японцы и корейцы готовы переплачивать. Во-первых, мясо идеально для сашими и хот-пота (в переводе — «огненный котел», это гибрид самовара и кастрюли с кипящим бульоном, в котором большая компания одновременно варит мясо, морепродукты, овощи, грибы и зелень). Во-вторых, богато минералами и витаминами. А главное — сифон, тот самый «хобот», который спросонья можно принять за что-то вызывающее, считают афродизиаком и иммуностимулятором.

Гуидак в Oysters © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

Уж не знаю, был ли благодарен мой организм, но впечатлений я получила сполна. Сначала бармен предложила выбрать гуидака в аквариуме. Затем с помощью ножа отделила мясистую часть от раковины и обдала ее кипятком — так проще избавиться от кожи. После нарезала и разделила на три части, все они оказались разными на вкус. Сифон более жесткий, немного хрустящий, похож на кальмара. Мантия — мягкая, сладковатая, со свежим морским вкусом, как у устриц, и йодистым запахом. Печень — ну точно паштет с рыбными нотами. Мне этого долгожителя подали с лимоном, в Азии же часто предлагают попробовать с соевым соусом, понзу, васаби. Но у мяса такой нежный вкус, что первый раз я бы точно советовала дегустировать без ярких добавок.

Оценка: 10/10. Один из самых вкусных моллюсков, что я ела. Что еще необычного тут можно попробовать: анадару — моллюска с кровеносной системой.

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3. Бычьи хвосты Где попробовать: в Besame Mucho

Сколько стоит: 750 рублей

Вообще-то я не люблю бургеры, но перед этими булочками с бычьими хвостами устоять не смогла — такие они хорошенькие. Морально была готова к тому, что мясо будет жестковатым, но оно буквально таяло во рту, распадалось на волокна. Официант рассказал, что все благодаря долгому томлению в печи. Текстура получается мягкой, почти однородной, вкус — нежным, но насыщенным. На контрасте — воздушное, сливочное, слегка сладкое и влажное тесто. В качестве добавок — карамелизованный лук, сыр чеддер, горчичный соус и яркий фисташковый айоли.

Бычьи хвосты в Besame Mucho © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

Кстати, в говяжьих хвостах много коллагена. Говорят, из них получаются отличные наваристые бульоны и холодец. Тут такого в меню не нашлось, зато есть питивье (французский закрытый пирог из слоеного теста) из бычьих хвостов с мозговой костью в винном соусе.

Оценка: 9/10. Я не фанат мяса, но это блюдо точно закажу еще раз. Что еще необычного тут можно попробовать: крем-брюле из фуа-гра.

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4. «Груди монахинь» Где попробовать: в La Rosee

Сколько стоит: 390 рублей По одной из легенд, пирожное Tette delle monache (с итал. — «груди монахинь») появилось в монастыре Святой Клары в Италии. Там была кондитерская, где над выпечкой трудились самые усердные монахини: одни готовили заварной крем, вторые — тесто, третьи посыпали сладости сахарной пудрой. Благодаря им бисквитные сферы и получили необычное название. По другой версии, этот десерт — дань уважения святой Агате, которую подвергли жестокой казни: ей отсекли грудь в наказание за то, что она отвергла приставания городского префекта. Ну и самый очевидный вариант — какой-то шутник сравнил пирожное с женскими формами и такой вариант прижился. Честно говоря, я не ждала многого от этого блюда. Казалось, что тесто будет суховатым. Как же я ошибалась! Воздушный, слегка влажный бисквит, нежный крем — не слишком сладкий, сбалансированный. Такое сочетание наверняка понравится любителям минимализма. Оценка: 9/10. Точно закажу еще раз. Что еще необычного тут можно попробовать: корпусный десерт без сахара — каждый создают вручную в виде голубики.

Десерт «груди монахинь» в La Rosee © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

5. Голова лосося Где попробовать: в Ryotei

Сколько стоит: 850 рублей

В этом ресторане я перепробовала почти все. Но запеченную голову лосося под пикантным соусом кимчи, признаюсь, в меню долго перелистывала. Слишком уж неаппетитно, даже жутковато она выглядела. Обгладывать косточки я не люблю, а там как будто только это и остается. Рискнуть и посмотреть своему страху в рыбьи глаза меня сподвигла подруга — сказала: «Помнишь песню про остров невезения и дикарей? Которые на лицо ужасные, добрые внутри. Вот с этой головой то же самое: выглядит так себе, а на вкус — восторг».

Еще одно откровение: обычно я люблю снимать, что я ем, в духе соцсетей десятилетней давности. Тут же я сделала один кадр и убрала телефон подальше. Ну вот как-то не хочется хранить сто снимков рыбьего черепа. Но надо признать: страдания того стоили. Жирное, сочное мясо отлично балансируется кислинкой и легкой остротой кимчи. Вкус насыщенный, яркий. Точно понравится тем, кто любит корейскую кухню и эксперименты.

Оценка: 8/10. Сняла баллы за нефотогеничность и сложности с разделкой. Что еще необычного тут можно попробовать: нерикири — японские пирожные из белой фасолевой пасты, сахара и клейкого рисового теста.

Голова лосося в Ryotei © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

6. Язык ягненка Где попробовать: в La Vaca

Сколько стоит: 890 рублей Такие блюда принято называть comfort food (с англ. — «комфортная еда») — они часто ассоциируются с детством, домашней кухней, вызывают чувство тепла, безопасности. Не то чтобы в каждой семье на Кубани готовили язычки ягнят, но в станицах нередко подают говяжьи и бараньи. Мясо ягненка нежнее, сочнее и деликатнее, напоминает томленую баранину, но с меньшей жирностью. Бархатистый крем из печеного картофеля — сливочный, сладковатый, с дымным ароматом корочки. Он делает блюдо еще уютнее и, конечно, напоминает домашнее пюре. Финальный штрих — мексиканский соус пико-де-гайо из томатов и лука. Бабушки такого, разумеется, не делали, но салат из помидоров, сорванных минуту назад с грядки, выполнял примерно ту же роль — придавал свежести и кислинки.

Очень гастрономично, совсем не экстремально. Кажется, это один из самых понятных вариантов в подборке.

Оценка: 7/10. Просто, сытно, вкусно, но на этом все. Что еще необычного тут можно попробовать: суп из бараньих ребер.

Язык ягненка в La Vaca © Фото Татьяны Черниковой, Юга.ру

7. Холодец из петуха Где попробовать: в «Катеньке-Катюше»

Сколько стоит: 550 рублей

Петух, разумеется, далеко не экзотика. Но мало где готовят холодец из него, да еще и подают так эффектно — в форме березового полена с микрозеленью. Кажется, по степени экзотичности этот вариант стоит в хвосте моего топа, а вот по красоте явно выбился в лидеры. В составе — мясо петуха, бульон из куриных и свиных ножек, чеснок. Вкус — ничего неожиданного, традиционный холодец, только очень нежный, буквально тает во рту.

Персонал рассказал, что это блюдо обожают заказывать иностранцы. Многие сначала пробуют с опаской, не привыкли, что желе может быть с мясом, для них это вообще-то десерт. А потом возвращаются и записывают ролики с восторгами для близких.

Оценка: 7/10. Классический холодец с эффектной подачей. Что еще необычного тут можно попробовать: запеченные мозговые кости.