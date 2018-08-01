ДТП с автомобилем Смолова в Краснодаре попало на видео

Опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент аварии с участием BMW футболиста Федора Смолова

На видео видно, что водитель потерял управление на повороте и вылетел на встречную полосу, задев дорожные ограждения.

Телеграм-канал Mash пишет, что Смолова могут лишить прав за это ДТП, так как он не вызывал представителей Госавтоинспекции на место ДТП. Он якобы вызвал только эвакуатор, чтобы увезти разбитый автомобиль, после чего покинул место аварии.

При этом по информации источника «360», самого Смолова не было за рулем в момент аварии.

«Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», — рассказал изданию источник из близкого круга друзей Смолова.

Также сообщение о том, что в ДТП попал сам Смолов, опровергли в ФК «Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, сейчас полиция проверяет обстоятельства ДТП, о котором узнала из соцсетей. Ни виновник аварии, ни очевидцы не вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. В результате аварии разбился редкий автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей.