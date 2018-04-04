Смолов оштрафован на 60 тыс. рублей за мат на матче с «Анжи»

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решении комиссии по итогам матча 24-го тура «Краснодар» — «Анжи»

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Напомним, накануне КДК открыл дело в отношении игрока «Краснодара» Федора Смолова за мат, который попал в телеэфир. Позже футболист в своем твиттере извинился перед болельщиками.

«В конце второго тайма футболист допустил нецензурную брань, которая попала в эфир и прозвучала на всю страну. КДК не мог это оставить без внимания. Сегодня мы исследовали видеозапись, также приняли запись Смолова в социальной сети, где он извинился», — рассказал Григорьянц «Чемпионату».

Он добавил, что ФК «Краснодар» прислал в КДК письмо, в котором признает факт ненормативной лексики и обещает, что ситуация не повторится.

«Вывод сделан следующий: ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу — ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей», — уточнил глава комитета.

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Как сообщали Юга.ру, матч между «быками» и махачкалинцами завершился вничью, хозяева упустили победу на последних секундах поединка. После этой игры руководство «Краснодара» отправило в отставку главного тренера Игоря Шалимова.

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