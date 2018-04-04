Смолов оштрафован на 60 тыс. рублей за мат на матче с «Анжи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решении комиссии по итогам матча 24-го тура «Краснодар» — «Анжи»

Напомним, накануне КДК открыл дело в отношении игрока «Краснодара» Федора Смолова за мат, который попал в телеэфир. Позже футболист в своем твиттере извинился перед болельщиками.

Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой.

«В конце второго тайма футболист допустил нецензурную брань, которая попала в эфир и прозвучала на всю страну. КДК не мог это оставить без внимания. Сегодня мы исследовали видеозапись, также приняли запись Смолова в социальной сети, где он извинился», — рассказал Григорьянц «Чемпионату».

Он добавил, что ФК «Краснодар» прислал в КДК письмо, в котором признает факт ненормативной лексики и обещает, что ситуация не повторится.

«Вывод сделан следующий: ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу — ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей», — уточнил глава комитета.