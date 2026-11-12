В молодежном центре Ставрополя проведут квиз по борьбе с экстремизмом и терроризмом

5 ноября на сайте госзакупок власти Ставрополя разместили тендер на организацию и проведение интеллектуальной игры «Верное решение», посвященной противодействию экстремизму и терроризму. На мероприятие готовы потратить до 200 тыс. рублей. Оно пройдет в молодежном центре «Трамплин».

Согласно документации, в квизе будут участвовать студенты в возрасте от 14 до 35 лет. Они должны проживать в Ставрополе и очно обучаться в местных образовательных учреждениях. Всего в игре примут участие не менее 50 и не более 100 человек (10–20 команд по пять участников).

Квиз пройдет в два этапа: сначала сыграют студенты колледжей и техникумов, затем — учащиеся вузов. Исполнитель должен будет подготовить не менее 40 вопросов об экстремизме, о противодействии терроризму, об основах безопасности, о единстве народов России, здоровом образе жизни и межнациональных отношениях. На обсуждение каждого вопроса участникам дадут 30 секунд, после чего ответы проверят судьи.