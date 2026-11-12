В молодежном центре Ставрополя проведут квиз по борьбе с экстремизмом и терроризмом
В ставропольском центре «Трамплин» проведут антитеррористическую игру за 200 тыс. рублей
5 ноября на сайте госзакупок власти Ставрополя разместили тендер на организацию и проведение интеллектуальной игры «Верное решение», посвященной противодействию экстремизму и терроризму. На мероприятие готовы потратить до 200 тыс. рублей. Оно пройдет в молодежном центре «Трамплин».
Согласно документации, в квизе будут участвовать студенты в возрасте от 14 до 35 лет. Они должны проживать в Ставрополе и очно обучаться в местных образовательных учреждениях. Всего в игре примут участие не менее 50 и не более 100 человек (10–20 команд по пять участников).
Квиз пройдет в два этапа: сначала сыграют студенты колледжей и техникумов, затем — учащиеся вузов. Исполнитель должен будет подготовить не менее 40 вопросов об экстремизме, о противодействии терроризму, об основах безопасности, о единстве народов России, здоровом образе жизни и межнациональных отношениях. На обсуждение каждого вопроса участникам дадут 30 секунд, после чего ответы проверят судьи.
Тюрьма или жизнь:
10% вопросов будут сопровождаться музыкой — треки выберут из списка «рекомендованных исполнителей». Победителям вручат статуэтки, грамоты и подарки — сувениры или цифровую технику стоимостью от 4 тыс. рублей.
Отдельно в документации прописаны требования к ведущему: у него не должно быть видимых татуировок и пирсинга, а одеться необходимо в стиле смарт-кэжуал — сочетании деловой и повседневной одежды. Власти также требуют «классическую» прическу, однако не уточняют, как именно она должна выглядеть. Модераторы игры должны быть в опрятной одежде одного из трех цветов: белого, синего или черного.
Когда именно пройдет квиз, неизвестно. Власти отметили, что дату согласуют с исполнителем, а саму игру проведут в течение 10 дней после подписания документов.
Как писали Юга.ру, в 2025 году стало известно, что в Кабардино-Балкарии потратят почти 1 млн рублей на борьбу с экстремизмом с помощью кепок и календарей.