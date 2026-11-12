В Японском саду Краснодара пройдет встреча с японским фотографом, снимавшем дикую природу России 30 лет

Фукуда Тосидзи — японский фотохудожник, который более 30 лет занимается съемкой дикой природы. Впервые он приехал в Россию в 1990 году и с тех пор регулярно отправляется в экспедиции на Дальний Восток, Курильские острова и в Арктику. Он стал первым японским фотографом, которому удалось запечатлеть амурского тигра, а также первым иностранцем, снявшим выход белой медведицы с медвежатами из берлоги на острове Врангеля. Его фотографии публиковались в National Geographic и BBC Wildlife Magazine.

Парк «Краснодар» анонсировал на 14 ноября открытие выставки «Природа без границ» фотохудожника Фукуды Тосидзи и встречу с ним. Мероприятие состоится в Японском саду.

На выставке гости увидят более 50 снимков, сделанных Тосидзи за 30 лет. На них изображены дикие животные России и Японии. Главная цель проекта — показать, что у природы нет границ, а ее сохранение требует международного сотрудничества.

Отметим, что в 2025 году проект «Природа без границ» принес фотохудожнику премию «Хрустальный компас», которую вручает Русское географическое общество.

На встрече Тосидзи расскажет об экспедициях по Дальнему Востоку и о том, как природа России помогает ему лучше понимать флору и фауну Японии. Кроме того, гости узнают секреты этичной съемки животных и историю самых известных кадров фотографа.

Встреча состоится 14 ноября в 12:00 в народном доме «Коминка» в Японском саду. Необходима предварительная запись, подробности можно уточнить у организаторов. Билет на встречу дает возможность без очереди попасть в Японский сад и прогуляться по нему после мероприятия.