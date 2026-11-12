В Японском саду Краснодара пройдет встреча с японским фотографом, снимавшем дикую природу России 30 лет

Краснодарский край

Распечатать

  • Фото Фукуды Тосидзи, снятое в 2019 году на Камчатке © Скриншот фото с сайта премии «Хрустальный компас»
    Фото Фукуды Тосидзи, снятое в 2019 году на Камчатке © Скриншот фото с сайта премии «Хрустальный компас»

В Японском саду парка «Краснодар» 14 ноября откроется выставка фотохудожника Фукуды Тосидзи и пройдет встреча с ним (12+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 14 ноября открытие выставки «Природа без границ» фотохудожника Фукуды Тосидзи и встречу с ним. Мероприятие состоится в Японском саду.

Фукуда Тосидзи — японский фотохудожник, который более 30 лет занимается съемкой дикой природы. Впервые он приехал в Россию в 1990 году и с тех пор регулярно отправляется в экспедиции на Дальний Восток, Курильские острова и в Арктику.

Он стал первым японским фотографом, которому удалось запечатлеть амурского тигра, а также первым иностранцем, снявшим выход белой медведицы с медвежатами из берлоги на острове Врангеля. Его фотографии публиковались в National Geographic и BBC Wildlife Magazine.

Баланс между человеком и природой:

На выставке гости увидят более 50 снимков, сделанных Тосидзи за 30 лет. На них изображены дикие животные России и Японии. Главная цель проекта — показать, что у природы нет границ, а ее сохранение требует международного сотрудничества.

Отметим, что в 2025 году проект «Природа без границ» принес фотохудожнику премию «Хрустальный компас», которую вручает Русское географическое общество.

На встрече Тосидзи расскажет об экспедициях по Дальнему Востоку и о том, как природа России помогает ему лучше понимать флору и фауну Японии. Кроме того, гости узнают секреты этичной съемки животных и историю самых известных кадров фотографа.

Встреча состоится 14 ноября в 12:00 в народном доме «Коминка» в Японском саду. Необходима предварительная запись, подробности можно уточнить у организаторов. Билет на встречу дает возможность без очереди попасть в Японский сад и прогуляться по нему после мероприятия.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 12 по 20 декабря пройдет выставка «Метаморфозы города» .

Афиша Выставки Искусство Краснодар отдых парк «Краснодар» Развлечения События Фотография Художники Японский сад

Новости

Ессентуки вошли в список городов для комфортной жизни на пенсии
В Японском саду Краснодара пройдет встреча с японским фотографом, снимавшем дикую природу России 30 лет
Кубань займет 20 млрд рублей: деньги пойдут на покрытие дыры в бюджете и старые долги
В молодежном центре Ставрополя проведут квиз по борьбе с экстремизмом и терроризмом
В Абинском районе на три месяца закрыли базу отдыха из-за опасной питьевой воды и вспышки инфекции
В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

Лента новостей

Медуза, гуидак и «груди монахинь»
Сегодня, 13:13
Медуза, гуидак и «груди монахинь»
Где в Краснодаре попробовать необычные блюда
Пенсионная реформа 2.0?
Сегодня, 15:50
Пенсионная реформа 2.0?
Какие вопросы вызывает перевод накоплений в ПДС и что это значит для 71 миллиона россиян
«Это соус»: в интернете удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы
Вчера, 18:02
«Это соус»: в интернете удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы

Реклама на сайте