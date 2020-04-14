Есть ли бизнес во время карантина? Рассказывают пять предпринимателей из Краснодара

Чтобы замедлить распространение коронавируса, во всем мире принимают беспрецедентные меры. Основные — это самоизоляция и карантин, включающие запрет или ограничение работы предприятий. В первую очередь это коснулось малого и микробизнеса, и именно ему грозят самые большие потери. 30 марта портал Юга.ру писал о том, как переживают ограничения и снижение спроса (порой до нуля) фудфотограф, йога-студия, студия театрального искусства, комиссионный магазин, салон красоты, парикмахерская студия и квест-центр. Положение некоторых героев материала было близко к критическому уже на тот момент, еще до объявления карантина (наиболее жесткий комплекс мер, включающий в себя запрет на передвижение) в Краснодарском крае. Редакция планирует поддерживать связь со спикерами и предлагает читателям присылать свои истории на тему бизнеса во время пандемии коронавируса через форму обратной связи на сайте.

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В новом материале Юга.ру о том, как изменился бизнес за последний месяц, рассказали пятеро предпринимателей, которые пока держатся на плаву. Какие услуги они добавили, а какие пришлось убрать? Какая помощь нужна от государства? Бизнесмены отвечали по-разному, но их объединяет одно настроение: впереди — неизвестность, каким их бизнес выйдет из кризиса — неясно. Все собственники бизнеса сами участвуют в рабочем процессе и часто контактируют с клиентами. В их командах до пяти человек, а сейчас, возможно, и того меньше. Типография «Реал-А»

Антон Скрипко «Реал-А»

— Еще до введения карантина многие компании стали ограничивать бюджеты. В числе первых порезали деньги на рекламу. Это плохие новости для небольшой типографии. Сейчас мы делаем упор на печать этикеток для продуктов первой необходимости, изготовление пакетов для товаров навынос. Чтобы поддержать свой бизнес и бизнес клиентов, мы отказались от сбора заказов в большие тиражи и отрабатываем каждый отдельный, пусть даже небольшой заказ. Плюс сами доставляем. В этом году закупили новое оборудование, арендовали просторное помещение, обновили лицензии компьютерных программ. На покрытие этих затрат мы тратили 40% от выручки. Закупка расходников (бумага, краски, лак) у нас в валюте, поэтому в этой части мы потеряли еще до карантина. Сейчас ежедневно обновляем программы для просчета готового изделия в зависимости от стоимости бумаги, так как это основной расходник.

Последние три недели количество заказов сократилось, что и понятно, но расходы остаются. Теперь на обеспечение расходов мы тратим до 60% от выручки. По договоренности погасили только 90% арендной платы, остаток закроем в течение месяца. Арендодатели открыты к диалогу, можно составить удобный график платежей. Банковские кредиты, конечно же, никто не отменял, в этом месяце все закрыли. У нас небольшой штат сотрудников, поэтому головной боли хотя бы по зарплате нет. Удается договориться, так как небольшая команда работает на перспективу. Основной канал продвижения нашего бизнеса — сарафанное радио, встречи, активные продажи. Верю, что скоро пандемия закончится, и бизнесу понадобится снова активно о себе заявлять, поэтому моя типография свое возьмет. Дизайнер одежды Сергей Приходько

Сергей Приходько

— Бизнес изменился сразу, как ввели карантин. Заказы просто исчезли. Пришлось сделать скидки на многие позиции, чтобы хоть как-то протянуть в это необычное время. Была попытка разработать и сшить маски. Не скажу, что они разлетелись как горячие пирожки, но люди потихоньку покупают. Родилась идея с текстом «САМО» на футболках как олицетворение всего, что связано с домашним заточением и самоисканием людей в условиях карантина. Идею приняли с интересом, и я планирую сразу после завершения этого исторического периода запустить тираж в продажу.

В соцсетях делаю посты с апокалиптической тематикой. Благо обожаю делать коллажи и получил огромное удовольствие, создавая новые на актуальную тему. Мы сейчас с местными ребятами из индустрии планируем составить прошение о помощи предпринимателям, трудящимся в сфере моды. Государство пока отчетливо дает понять, что никакой помощи ждать не следует. Я считаю, это недопустимо.

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Все понесли сейчас большие потери: поблажек по аренде нет, а отсрочек по налогам или какой-то материальной помощи от государства никто не получает. Стоимость закупки материалов увеличилась в разы. Сложно будет выйти из этой ситуации практически без средств. Но карантин пройдет, а близкие люди останутся. И это главное. Дизайнерская кондитерская Melissa

Лидия Черкашина

— Достаточно большую долю прибыли составляют заказные позиции. Все началось в конце марта. Стали отменять заказы на большие торты. Поэтому снижение выручки на 50% началось еще до объявления карантина. Меньше людей стало и в кофейне, началась небольшая паника. Как только объявили карантин, в инстаграме мы начали активно продвигать доставку. Мы не работаем через акселераторов, так как надо следить за ассортиментом на ресурсе, постоянно его обновлять. Мы сотрудничаем с небольшой курьерской службой. В итоге с доставкой мелкой выпечки остались на нормальном уровне. А вот по большим заказам выручка упала.

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По аренде пока нет точного ответа. На словах пообещали 50% скидки, на деле — пока неизвестно. Вопрос — буду ли оставлять кофейню? Аренда в центре города дорогая, а доходы у людей упали и будут продолжать падать. Смогу ли я оплачивать аренду? Если не будет послаблений, то рассматриваю и вариант закрытия. По налогам принята только отстрочка, но я решила ей не пользоваться, потому что не хочу копить долги.

На закупках сэкономила, перестала закупать в кофейню, ушли некоторые позиции для витрины с высокой себестоимостью, произошла ротация ассортимента. Теперь позиции с высокой себестоимостью только на заказ. Ушло то, что было лишним. Зарплату для сотрудников кондитерской сохранила, а вот бариста и уборщица в кофейне потеряли в доходах. Раньше инстаграм Melissa больше транслировал атмосферу и создавал настроение. Теперь мы в нем продаем витрину — каждое утро снимаем вкусный ассортимент для доставки. Кофе тоже доставляем, чтобы поддержать бариста.

Производство отделочных материалов MakeRocks

Артем Фойхт

— Мы небольшая мануфактура строительных материалов: кирпич, декоративные бетонные плиты, фасады. Нет промышленных объемов, все материалы делаются на заказ. Людям нравится это слово — «на заказ». Можно подобрать оттенки, фактуры, трещинки. Когда только вводился режим самоизоляции, народ начал штурмовать строительные магазины: мол, карантин — самое время сделать ремонт. У нас тоже спрос вырос, но большинство заказов потом отвалилось. Люди решили, что ремонт-то может и подождать, потому что проблемы с доходами в ближайшие месяцы могут быть серьезными. В проработке была кофейня: ребята собирались покупать франшизу сибирской сети, сделать дизайнерский ремонт. Но сейчас проект заморозили. Надеюсь, через время они найдут силы рискнуть.

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Берем даже самые недорогие заказы, чтобы поддержать дело, потому что расходы не дают возможности далеко загадывать. Обычно аренда, налоги и коммуналка составляли до 35% от оборота. В апреле закрыли аренду (мы арендуем небольшой цех в частном секторе) и коммуналку. Договорились с арендодателем о скидке 50% на майскую аренду. Закупку материалов (гипс, цемент, краски, песок) мы успели сделать буквально за неделю до карантина. Мы работаем с поставщиками из Черкесска, Псебая и других районов. Транспортное сообщение между регионами и муниципальными образованиями сейчас трудное, поэтому перебои с поставками могли быть. Новый прайс пока не получал, но знаю, что цены поднимутся. И еще в такие моменты рад, что не набрал сотрудников, которым сейчас нужно было бы платить зарплату. В команде MakeRocks всего три человека.

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Какая поддержка нужна моему бизнесу? Вне зависимости от пандемии, экономических спадов или подъемов надо дать бизнесу возможность кредитования под 2-3% годовых, а не 16-17%, как предлагают банки. Даже по льготной госпрограмме малого и среднего предпринимательства для ремесленников эта процентная ставка 5,75%. Чтобы получить налогооблагаемую базу, государству надо создать почву для комфортного развития бизнеса. Цветочный магазин Tiffany Blooms

Ирина Шалупова

— В первые дни ограничений, еще до полного карантина, мы почувствовали скорее эмоциональное, шоковое сокращение спроса. Далее снижение спроса уже было связано с ограничением передвижения в городе. Сейчас оборот снизился по разным дням от 50% до 80%. Но нам важна наша команда, поэтому мы решили работать, чтобы не оставить сотрудников без зарплаты. Пока работаем только в формате доставки. Способ доставки тоже поменяли, и сейчас она у нас бесконтактная. Вообще, это не первый наш кризис. Был опыт в 2014 году. Всегда выручал ближний круг. В эти периоды искать новых клиентов уже сложно. Мы напомнили своей базе, что мы все же работаем, хоть и на доставку. Мы предложили своим клиентам бонусы в программе лояльности. Партнерски помогла местная служба доставки (Broniboy). Они приехали к нам, сняли отдельный ролик о бесконтактной доставке, разместили у себя в аккаунте и охватили большую аудиторию. Мы обращаемся к лидерам мнений. Просим их, чтобы в тональности поддержки малого бизнеса они размещали информацию о нас.

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По аренде получилось договориться о скидке на апрель 50%, на май нам дали каникулы. Что будет дальше — никто не знает. От налогов нас никто не освободил, так или иначе их нужно платить. Если раньше мы могли прогнозировать продажи и закупать товар, то сейчас спрос зависит от распоряжений правительства и настроений, которые транслируют СМИ. Поэтому закупка товара стала самой большой проблемой. В нашем ассортименте 70% составляли импортные цветы, которые по понятным причинам сейчас очень проблематично закупить. Поэтому пришлось корректировать ассортимент с уклоном на местных производителей. В целом мы стали прилагать гораздо больше усилий для обеспечения нашего салона качественными цветами.

Покупка цветов имеет отсроченный спрос. Люди должны знать о нас, и не значит, что они будут покупать прямо сейчас. Нужно напоминать о себе, чтобы при случае мы были первыми в списке. Поэтому важна любая поддержка медиа, а мы уж сделаем все, чтобы наши цветочные коллекции продолжали радовать. Считаем, что нужно продолжать тесно общаться с клиентами по всем каналам и стараться быть постоянно в эфире.

Также мы попросили сервис «Везёт» рассказать о том, как работают службы такси: водителям такси разрешили передвигаться по городу при выполнении ряда требований. Это важно как для людей, которым необходимо куда-то добраться, не имея личного транспорта (часы работы общественного транспорта в Краснодаре ограничены с момента введения карантина), так и для водителей, имеющих возможность сохранить источник заработка. Сервис такси «Везёт»

Наталия Овсянникова координатор по маркетингу