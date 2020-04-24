Роспотребнадзор рассказал, как и на каких условиях кафе и рестораны вернутся к работе

Роспотребнадзор 23 апреля опубликовал план возвращения предприятий общепита к работе после карантина из-за коронавируса

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос.

Позже Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. До этого же числа сохранен режим карантина в Краснодарском крае.

23 апреля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов, написал RT. Позднее документ опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям, ведомство выделяет четыре этапа работы предприятий общественного питания. Первый этап: режим ограничений, связанный с COVID-19 Предприятия должны работать только навынос или доставлять продукцию через сервисы доставки. У всех сотрудников перед началом работы проверяется температура. Работники обязаны соблюдать социальную дистанцию, работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые два часа в помещении проводится влажная уборка и проветривание, а все производственные помещения обеззараживаются бактерицидными лампами. Второй этап: переходный режим, начало выхода людей из самоизоляции Могут возобновить работу заведения площадью не более 50 кв. метров. При этом в зале не доджно быть больше пяти столов, разделенных расстоянием не менее метра, с одним или двумя посадочными местами. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, поминки или банкеты. Персонал работает в средствах защиты, влажная уборка проводится каждые три-четыре часа, бактерицидные лампы продолжают работать.

Третий этап: стабилизация ситуации, стойкая тенденция к снижению заболеваний коронавирусом Могут открыться заведения максимум на 20 посадочных мест. Массовые мероприятия проводить можно, но с соблюдением дистанции между столами минимум метр. Бактерицидные лампы продолжают работать в холодном цехе, на участке порционирования блюд. Уборка проводится каждые пять-шесть часов. Четвертый этап: штатный режим, вводится при отсутствии случаев заболеваний коронавирусом в регионе и снижением числа больных в стране Все заведения могут возобновить работу. Уборка проводится по необходимости, помещения обеззараживаются в конце дня. Персонал работает в средствах защиты. Отметим, что аналогичные этапы рекомендованы и для продуктовых магазинов.