Перевозчики края сообщили о крупных убытках из-за карантина

Перевозчики Краснодарского края несут огромные убытки из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом������������ В Краснодарском крае все транспортные компании, выпускающие городской транспорт на маршруты, несут огромные убытки из-за коронавируса. Распространение инфекции и массовый карантин опустошили автобусы. Перевозчики региона фиксируют падение пассажиропотока на девяносто, а выручки – на девяносто пять процентов. Подвижной состав работает на линии всего несколько часов день: только утром и вечером, при этом в крайне ограниченном режиме. В Краснодаре, к примеру, выпуск составляет всего треть от обычного количества. Вынужденный простой тяжелым бременем ложится на плечи перевозчиков: из-за неустойчивого финансового положения приостановлены плановые и капитальные ремонты техники. Дополнительные расходы возникают и за компенсации персоналу вынужденного простоя. Общая сумма убытков автопредприятия за одну неделю карантина составляет более пятидесяти миллионов рублей. Кроме того, компании, которые приобрели подвижной состав в лизинг, ежемесячно должны выплачивать по двадцать миллионов рублей. В сложившейся ситуации такие платежи являются непосильными. В нынешнем положении перевозчики не могут планировать закупку контрольно-кассовой техники и установку тахографов. Никто не в силах выделить более сорока тысяч рублей на оснащение одного автобуса тахографом. У многих перевозчиков нерегулируемый тариф и понимая эпидемиологическую обстановку, не поднимают стоимость проезда для населения. Положение в отрасли крайне сложное, однако, чтобы не прекратить работу общественного транспорта, автопредприятия надеются на поддержку властей.