Перевозчики края сообщили о крупных убытках из-за карантина
Союз транспортников Кубани рассказал об убытках из-за карантина, который опустошил транспорт
31 марта в крае был введен карантин. Автобусы опустели, основная аудитория общественного транспорта остается дома, соблюдая самоизоляцию. Как сообщали Юга.ру, общественный транспорт перешел на особый режим — утром с 6 до 9 и вечером с 17 до 20. В Краснодаре по этому графику перевозчики выпускают на линию около 400 машин, когда обычно выезжало 1200 единиц транспорта с учетом трамваев и троллейбусов.
На Кубани разрешили перемещаться внутри муниципалитетов:
Такой график работы снизил пассажиропоток на 90%, а выручка снизилась на 95%. Средняя наполняемость автобусов — около 10 человек. Предприятия вынуждены сокращать подвижной состав на линиях и нести дополнительные расходы по выплатам водителям и кондукторам за простой. Собираемой выручки с трудом хватает лишь на зарплату водителям. Горюче-смазочные материалы приходится оплачивать из собственных средств. У большинства перевозчиков нерегулируемый тариф, и они не могут повышать стоимость проезда.
Тяжелая финансовая ситуация заставила транспортные компании приостановить плановый ремонт техники и кузовные работы, это угрожает безопасности и качеству перевозки. Также перевозчики сообщили, что общий убыток автопредприятия за неделю карантина составляет более 50 млн рублей.
Многие перевозчики края приобрели новый подвижной состав в лизинг или же в кредит. В месяц сумма платежа составляет более 20 млн рублей — для многих предприятий сейчас это непосильная цифра. Также перевозчики не могут планировать закупку контрольно-кассовой техники и оснащение подвижного состава тахографами, так как оборудование одного автобуса тахографом стоит от 40 до 50 тыс. рублей.
Из-за тяжелого положения многие транспортные компании готовы остановить работу транспорта. Чтобы не допустить этого, автопредприятия ждут поддержку от региональных властей.
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Перевозчики Краснодарского края несут огромные убытки из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом������������ В Краснодарском крае все транспортные компании, выпускающие городской транспорт на маршруты, несут огромные убытки из-за коронавируса. Распространение инфекции и массовый карантин опустошили автобусы. Перевозчики региона фиксируют падение пассажиропотока на девяносто, а выручки – на девяносто пять процентов. Подвижной состав работает на линии всего несколько часов день: только утром и вечером, при этом в крайне ограниченном режиме. В Краснодаре, к примеру, выпуск составляет всего треть от обычного количества. Вынужденный простой тяжелым бременем ложится на плечи перевозчиков: из-за неустойчивого финансового положения приостановлены плановые и капитальные ремонты техники. Дополнительные расходы возникают и за компенсации персоналу вынужденного простоя. Общая сумма убытков автопредприятия за одну неделю карантина составляет более пятидесяти миллионов рублей. Кроме того, компании, которые приобрели подвижной состав в лизинг, ежемесячно должны выплачивать по двадцать миллионов рублей. В сложившейся ситуации такие платежи являются непосильными. В нынешнем положении перевозчики не могут планировать закупку контрольно-кассовой техники и установку тахографов. Никто не в силах выделить более сорока тысяч рублей на оснащение одного автобуса тахографом. У многих перевозчиков нерегулируемый тариф и понимая эпидемиологическую обстановку, не поднимают стоимость проезда для населения. Положение в отрасли крайне сложное, однако, чтобы не прекратить работу общественного транспорта, автопредприятия надеются на поддержку властей.
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