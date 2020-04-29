Перевозчики края сообщили о крупных убытках из-за карантина

31 марта в крае был введен карантин. Автобусы опустели, основная аудитория общественного транспорта остается дома, соблюдая самоизоляцию. Как сообщали Юга.ру, общественный транспорт перешел на особый режим — утром с 6 до 9 и вечером с 17 до 20. В Краснодаре по этому графику перевозчики выпускают на линию около 400 машин, когда обычно выезжало 1200 единиц транспорта с учетом трамваев и троллейбусов.

Такой график работы снизил пассажиропоток на 90%, а выручка снизилась на 95%. Средняя наполняемость автобусов — около 10 человек. Предприятия вынуждены сокращать подвижной состав на линиях и нести дополнительные расходы по выплатам водителям и кондукторам за простой. Собираемой выручки с трудом хватает лишь на зарплату водителям. Горюче-смазочные материалы приходится оплачивать из собственных средств. У большинства перевозчиков нерегулируемый тариф, и они не могут повышать стоимость проезда.

Тяжелая финансовая ситуация заставила транспортные компании приостановить плановый ремонт техники и кузовные работы, это угрожает безопасности и качеству перевозки. Также перевозчики сообщили, что общий убыток автопредприятия за неделю карантина составляет более 50 млн рублей.