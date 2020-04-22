Свадьбы позже, дни рождения онлайн. Можно ли пожениться на карантине и как дела у работников event-индустрии

Весной 2020 года будущие молодожены могут остаться без праздника из-за ограничивающих мер, связанных с коронавирусом. Можно ли сейчас жениться и как? Что происходит в event-индустрии Краснодара? Тем, кто хочет устроить торжественную регистрацию, на официальном сайте управления ЗАГС Краснодарского края предлагают перенести ее на более поздний срок либо ограничить количество участников до десяти человек, включая сотрудников. Личный прием в отделах ЗАГС сейчас не ведут, но можно получить консультацию по телефону или заполнив форму онлайн-обращения в разделе «Виртуальная приемная». Журналист Юга.ру связалась с фотографом, оформителем, ведущими и музыкантом и расспросила о том, в какой ситуации сейчас находится свадебная индустрия на фоне пандемии коронавируса.

Алексей Малахов ведущий

Ведущий — У всех разный объем работ, скажу за средний класс ведущих, которые берут 30 тыс. рублей вместе с диджеем. Ситуация плачевная, потому что отменяются торжества, запланированные на апрель и май. У меня отменились две свадьбы, еще три перенесли. Пока новых бронирований нет, люди в режиме ожидания, потому что неизвестно, что будет дальше. Я уверен, что у большинства ведущих то же самое. Неясно, будут ли вообще играть свадьбы после карантина. Думаю, что пока не закончится эпидемия, люди не будут что-то бронировать. Я решил, что буду делать скидки.

Андрей Филатов продюсер, вокалист группы «Бак с бани»

Музыкант — Помимо группы «Бак с бани» у меня есть еще два проекта: The Men's Band, существующий уже два года, и «Папье-маше», выступающий с февраля. Мы плотно работаем с конца апреля до конца октября. Открываются сезоны у отелей, выпускные, дни молодежи, свадьбы. Уже три недели мы без дела, потому что почти все участники зарабатывают на жизнь только этим способом. Всего на данный момент у нас отменилось порядка 45 мероприятий: апрель полностью, май тоже почти весь, осталось несколько событий под вопросом. Обычно свободное время мы посвящаем репетициям, фотосессиям, созданию нового промоматериала и так далее. Но проблема в том, что сейчас мы не можем перемещаться. Многие участники групп живут в Анапе и Геленджике, они оказались заперты в своих городах. Я не могу привезти их в Новороссийск, чтобы устроить репетицию. Нам поступают заявки на онлайн-концерты, но мы даже это не можем сделать.

Сейчас тяжело, но мы надеемся, что до июня все это закончится и мы начнем работать, как полагается. Что будет дальше? Это будет уже другой шоу-бизнес, не побоюсь этого слова. Наверняка появятся артисты и группы, которые будут демпинговать, думая, что раз у людей нет работы, значит, и нет средств. И будут работать за еду. Мы в мечтах, что в нашей сфере работа будет постоянно. Ходит байка, что за границу никто не поедет, все отправятся на юг России и будут отдыхать здесь. Соответственно, мы ничего не потеряем и даже наверстаем тот промежуток, который не работали. Главное, чтобы хватило сил. Все сейчас в ожидании.

Андрей Трегубов ведущий, шоумен

Ведущий, шоумен — Так уж сложилось, что люди мало женятся в пост, поэтому на апрель изначально свадеб было не очень много. Ни одна из них не отменилась, просто перенеслись на конец мая и июнь в надежде, что к лету ситуация изменится. К сожалению, отметились другие массовые мероприятия: скачки на ипподроме, баскетбол, всяческие открытия ресторанов, благотворительные мероприятия. Летние события пока в силе, никто ничего не отменяет. Но за последние три недели поступил всего один звонок с планированием нового мероприятия. Естественно, индустрия пытается приноровиться к обстоятельствам. Я, например, одним из первых ведущих в нашем городе начал вести дни рождения онлайн. Это отличный выход для тех, чей праздник выпал на «карантикулы». На днях вместе собрались люди из четырех городов и отметили день рождения одной милой девушки. Как она сама потом сказала, в реальной жизни она вряд ли бы придумала способ их объединить, а тут — пожалуйста.

Плюс такого праздника — невысокая стоимость ведущего, не нужно накрывать стол всем гостям, арендовать помещение и т.п. Сейчас у меня в очереди еще четыре праздника, причем два из них в один вечер. Один из праздников настолько уникален, что я буду единственным участником этой онлайн-пати из России, остальные 20 человек — иммигранты в США, которые тоже вынужденно сидят по домам. И тут ситуация осложняется тем, что для них этот праздник начнется в 9 вечера, а для меня — в 7 утра! Придется как-то бодриться.

Татьяна Шахунова фотограф

Фотограф — В связи с самоизоляцией никто сейчас вообще не делает фотосессии, все боятся и переживают. Все свадьбы перенеслись до июля, по обычным съемкам пока обсуждаются брони на июнь. Я снимаю в основном большие свадьбы, никто из молодоженов не решил делать парную съемку, многие перенесли торжества на осень. Отменились банкеты у знакомых фотографов, остались свадьбы для двоих. Мои молодожены совсем отменять не стали, только переносят. У меня еще не было проблем с тем, что свадьба переносится на другую дату, а она занята. Как правило, люди подстраиваются под всех специалистов. Но если дата занята, то стоит возвращать задаток. Это правильно в данной ситуации.

Какие сферы бизнеса еще необходимы для организации свадьбы и в каком они сейчас статусе в Краснодаре:



магазины свадебной одежды и аксессуаров — в карантин не работают;

флористические салоны — в карантин не работают, можно заказать доставку цветов;

прокат автомобилей — в карантин не работают, но можно на такси;

салоны красоты и парикмахерские — в карантин не работают, можно пригласить мастера к себе, если у него есть пропуск;

рестораны — в карантин не работают, можно заказать доставку или самовывоз, чтобы поесть дома или на даче.

Инна Шайко руководитель праздничного бутика La Fleur

Декоратор — Первые звоночки стали слышны в марте, когда закрыли границы. Пришла невеста и сообщила, что жених не может приехать. Свадьбу перенесли с апреля на сентябрь. Уже отпечатанные приглашения для гостей стали неактуальны. Мы все максимально друг от друга зависим — от загсов, ресторанов. Если ограничительные меры касаются этих организаций, это тут же отражается на нас. И так все пары, которые забронировали даты в апреле и мае, перенесли мероприятия на лето и осень. К счастью, только перенесли, отмен еще не было. Сейчас мы сидим и буквально молимся, чтобы эта ситуация не захватила еще июнь и далее. Количество заказов снизилось примерно на 80% по сравнению с прошлыми годами. Мы принимаем заказы онлайн, но их очень трудно выполнить, потому что подрядчики, например типографии, закрыты. Материалы закупить невозможно. Я думаю, что этот сезон будет провальным. Те, кто уже забронировал даты, скорее всего, проведут свои мероприятия, но будут ограничения по бюджетам. Те, кто планировал, но еще ничего не бронировал, наверное, пересмотрят свои решения на этот год. Сейчас стараемся время зря не терять, проходим всевозможные вебинары и обучающие курсы, ищем фишечки, чтобы, если все-таки откроемся, могли что-то предложить необычное.