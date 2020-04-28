Власти Кубани объяснили, какие предприятия могут получить деньги на зарплаты сотрудникам и что для это нужно сделать
Администрация Краснодарского края 28 апреля объяснила, какие предприятия могут получить безвозмездные выплаты из федерального бюджета
Напомним, 15 апреля президент Владимир Путин предложил выделить из федерального бюджета средства для безвозмездной выдачи малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Эти выплаты можно будет направить на зарплаты сотрудникам, объяснил Путин.
Выплата на одного сотрудника равна минимальному размеру оплаты труда — 12 тыс. 130 рублей. Индивидуальные предприниматели без сотрудников также могут получить выплату в 12 тыс. 130 рублей.
24 апреля правительство России утвердило правила предоставления выплат. Получить субсидию может малый и средний бизнес, работающий в направлениях, признанных на федеральном уровне наиболее пострадавшими от коронавируса.
К их числу правительство отнесло:
- Компании, занимающиеся автоперевозками;
- Авиакомпании;
- Турбизнес;
- Предприятия, занимающиеся выставочной деятельностью;
- Гостиничный бизнес;
- Сферу развлечений и досуга;
- Предприятия общественного питания;
- Компании, оказывающие бытовые услуги;
- Сферу культуры и спорта;
- Непродовольственный ритейл;
- Стоматологию.
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Какие требования установили к предприятиям? Компания должна состоять в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а налоговые и страховые задолженности по состоянию на 1 марта не должны превышать 3 тыс. рублей. Кроме того, компания должна сохранить 90% рабочих мест.
Как подать заявление на выплату? Заявление подается в электронной форме в налоговый орган по месту нахождения организации, в личном кабинете налогоплательщика либо по почте — в установленной в постановлении форме.
Когда нужно подать заявление? Для получения субсидии за апрель необходимо подать заявление в мае, а за май — в июне, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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