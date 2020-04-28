Напомним, 15 апреля президент Владимир Путин предложил выделить из федерального бюджета средства для безвозмездной выдачи малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Эти выплаты можно будет направить на зарплаты сотрудникам, объяснил Путин.

Выплата на одного сотрудника равна минимальному размеру оплаты труда — 12 тыс. 130 рублей. Индивидуальные предприниматели без сотрудников также могут получить выплату в 12 тыс. 130 рублей.

24 апреля правительство России утвердило правила предоставления выплат. Получить субсидию может малый и средний бизнес, работающий в направлениях, признанных на федеральном уровне наиболее пострадавшими от коронавируса.

Какие требования установили к предприятиям? Компания должна состоять в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а налоговые и страховые задолженности по состоянию на 1 марта не должны превышать 3 тыс. рублей. Кроме того, компания должна сохранить 90% рабочих мест.

Как подать заявление на выплату? Заявление подается в электронной форме в налоговый орган по месту нахождения организации, в личном кабинете налогоплательщика либо по почте — в установленной в постановлении форме.

Когда нужно подать заявление? Для получения субсидии за апрель необходимо подать заявление в мае, а за май — в июне, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.