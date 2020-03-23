Физкультура и лекции онлайн. Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса

16 марта Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день в Краснодаре на дистанционное обучение перешли КубГТУ, КубГМУ и КубГАУ. Кубанский государственный университет заявил, что продолжит работать в штатном режиме, однако вечером передумал. С 18 марта перешли на свободное посещение кубанские школы и детсады. Портал Юга.ру связался со студентами нескольких краснодарских вузов и попросил рассказать, как проходит дистанционное обучение в их учебных заведениях. Герои согласились на это на условиях сохранения анонимности.

Кубанский государственный университет (КубГУ) На сайте университета 17 марта опубликовали сообщение о том, что «освоение образовательных программ будет проходить с использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды университета». Студент 1 курса КубГУ кафедры геоэкологии и природопользования рассказал, что у них занятия проходят по видеосвязи, учебный процесс организован через платформу Microsoft Teams. «Преподаватели довольно быстро перестроились на такой формат, особых технических проблем не возникло», — рассказал студент. То, что преподаватели в вузе смогли быстро перестроиться на новый формат обучения, подтвердила и студентка 2 курса художественно-графического факультета. В пятницу, 20 марта, у ее группы было первое дистанционное занятие. Она призналась, что «сначала было немного волнительно, так как никто не был готов к такому виду проведения пар, но мы довольно быстро разобрались с программой, хотя она частенько ведет себя странно». «Студенты заранее собрались в аудиочате. Мы немного поболтали перед началом лекции, а потом уже к нам присоединилась наша преподавательница и начала вести занятие. В целом все было как обычно, практически все присутствовали на "паре". Мы даже закончили немного раньше, чем обычно. Также преподавательница скинула нам в личные кабинеты этот материал в текстовом виде, чтобы нам было удобнее его законспектировать», — рассказала она.

По словам учащейся, ее группа соблюдает карантин, многие иногородние студенты уехали к родителям и сидят дома. Однако студентка 4 курса биологического факультета КубГУ кафедры водных ресурсов и аквакультуры рассказала, что у них обучение в основном пока построено на общении в чате WhatsApp с преподавателями и самостоятельной работе с материалами. «Нам сразу сказали, имейте ввиду, что это у вас не каникулы, все заходим в личные кабинеты, читаем сообщения от преподавателей, скачиваем материалы, переписываем конспекты. То есть ежедневно нужно будет заходить и выполнять задания. Многие разъехались по домам, преподаватели пошли навстречу и разрешили выполнять задания в течение пары дней. Но проблема в том, что сервер перегружен часто… Бывает невозможно зайти в личный кабинет», — пожаловалась студентка. Она добавила, что куратор ежедневно спрашивает у старосты о самочувствии студентов. Студентка 3 курса факультета экономики КубГУ (направление «экономика предприятий и организаций») рассказала, что им присылают на почту задания с указанием, до какого числа их нужно выполнить. «Заданий много. По моим ощущениям, нагрузка и объем увеличились в два раза. С понедельника начинаются дистанционные лекции. Но пока нам преподаватели ничего особо не говорили и не рассказывали. Мы не знаем, как это все будет проходить», — рассказала она.

Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) На сайте вуза также разместили объявление, что с 17 марта университет переходит на организацию работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. А студенты будут переведены на дистанционное обучение и индивидуальный график занятий. «У нас дистанционное обучение проходит не так, как в других вузах [имеется ввиду общение с преподавателями по видеосвязи]. Нам через личный кабинет скидывают лекции, материалы к семинарам, мы это сами учим и решаем тесты. А когда снова начнется очное обучение, будем рассказывать преподавателю, что сами изучили. Нам провели инструктаж по мерам предосторожности, чтобы не заразиться», — рассказал студент 1 курса лечебного факультета. Он добавил, что деканат посоветовал студентам сидеть дома. Им сказали, что будут проверять социальные сети обучающихся, чтобы отследить, соблюдают ли они карантин.

Академия ИМСИТ На сайте академии сообщается, что с 17 марта на территории действует особый режим доступа. «Работа обучающихся и педагогических работников осуществляется исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения», — сказано в сообщении академии. Доступ в корпуса академии ограничен. У всех входящих измеряют температуру, а сотрудники работают изолированно. «У нас целая беда с серверами, никто не может зайти, потому что большой поток студентов. Но вообще, ты заходишь в сеть на сайте, видно, что ты онлайн. Начинается трансляция, которую ты смотришь, параллельно у тебя чат, в котором можешь, например, задавать вопросы», — рассказал студент 1 курса кафедры математики и вычислительной техники (направление «бизнес информатика»). Он признался, что редко смотрит трансляции и добровольную самоизоляцию не соблюдает.

Краснодарский кооперативный институт (ККИ) На сайте института 16 марта разместили объявление, что до 4 апреля отменены аудиторные контактные занятия для всех студентов, а также все массовые внеаудиторные мероприятия. Студент 1 курса ККИ (специальность «экономическая безопасность») рассказал, что им разослали темы, которые нужно законспектировать, разобраться в них и выполнить задания. Он признался, что про дистанционные лекции по видеосвязи ничего не знает, сам работает и карантин не соблюдает, а его знакомые студенты «вроде не особо дома сидят».

Южный федеральный университет (ЮФУ) Ростовский вуз с 16 марта также начал перевод студентов на дистанционное обучение. «Образовательный процесс будет реализовываться с использованием электронной информационно-образовательной среды до дальнейших распоряжений», — сказано на сайте университета. «Еще в воскресенье, 15 марта, мы узнали, что занятия будут проходить дистанционно. В понедельник решался вопрос, как все это будет. Во вторник мы уже учились по утвержденному семестровому расписанию на платформе Microsoft Teams. На каждую дисциплину сформирован виртуальный класс, в котором осуществляются онлайн-включения, обмен учебными материалами и общение по предмету. Работа в Microsoft Teams приравнивается к явке на пару, отражается в БРС [балльно-рейтинговая система] и в журнале посещения. Собирается статистика по подключениям и активностям в системе», — рассказала студентка 1 курса факультета бизнеса «Капитаны». Спортивные тренировки и занятия у студентов также будут проходить в дистанционном режиме. Перешедшие на дистанционное обучение студенты российских вузов уже публикуют в твиттере процесс первых занятий. В том числе и то, как выглядят пары по физкультуре онлайн.

Как проходит физкультура на дистанционном обучении в одном из универов



Я чот не могу совсем pic.twitter.com/fIATGGJygW — Годзилла и кадило (@lana_del_andray) March 19, 2020