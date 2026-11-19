С 20 ноября в Краснодаре ограничат движение по улице Новороссийской

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что 20 ноября в городе частично перекроют движение на участке улицы Новороссийской. Ограничения связаны с ремонтом канализационного коллектора.

На время работ для транспорта закроют левую полосу в обоих направлениях — на отрезке от улицы Селезнева до дома № 90/1 по улице Новороссийской.



Ограничения будут действовать до 30 декабря.

Автомобилистов просят быть внимательнее на участке, учитывать изменения при планировании поездок и выбирать объездные пути.