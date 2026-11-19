В Краснодаре до конца года ограничат проезд по улице Новороссийской
С 20 ноября в Краснодаре ограничат движение по улице Новороссийской
Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что 20 ноября в городе частично перекроют движение на участке улицы Новороссийской. Ограничения связаны с ремонтом канализационного коллектора.
На время работ для транспорта закроют левую полосу в обоих направлениях — на отрезке от улицы Селезнева до дома № 90/1 по улице Новороссийской.
Ограничения будут действовать до 30 декабря.
Автомобилистов просят быть внимательнее на участке, учитывать изменения при планировании поездок и выбирать объездные пути.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 5 декабря перекрыли съезд с Западного обхода.
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