Между Крымом и Краснодарским краем запустят бесплатные пассажирские катера
С 20 ноября между портами Крым и Кавказ запустят регулярные бесплатные пассажирские катера с автобусными стыковками до Краснодара и Тамани
Советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24» сообщил, что с 20 ноября между полуостровом и Кубанью запустят бесплатные пассажирские катера. Регулярное морское сообщение откроется между портами Крым и Кавказ.
Со стороны полуострова людей будут подвозить на транспорте к порту Крым, где они пересядут на катера. В порту Кавказ их встретят автобусы, которые отправятся в сторону Тамани и Краснодара.
Атаки на Крымский мост:
Проезд на катерах сделают полностью бесплатным — покупать билеты не нужно. При этом на борт запрещено проносить бензин в канистрах. Расписание будет зависеть от погоды: из-за штормов рейсы могут отменять.
Напомним, что 16 ноября движение по нему останавливали после атаки беспилотников — тогда проезд удалось частично возобновить только к вечеру. В ночь на 17 ноября по мосту снова ударили БПЛА: конструкции получили повреждения, и движение полностью остановили — днем запустили железнодорожное движение. Однако утром 19 ноября переправу вновь закрыли из-за очередной атаки дронов.
Как писали Юга.ру, власти назовут точные сроки ремонта Крымского моста в течение недели.