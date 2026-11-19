С 20 ноября между портами Крым и Кавказ запустят регулярные бесплатные пассажирские катера с автобусными стыковками до Краснодара и Тамани

Советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24» сообщил, что с 20 ноября между полуостровом и Кубанью запустят бесплатные пассажирские катера. Регулярное морское сообщение откроется между портами Крым и Кавказ.

Со стороны полуострова людей будут подвозить на транспорте к порту Крым, где они пересядут на катера. В порту Кавказ их встретят автобусы, которые отправятся в сторону Тамани и Краснодара.