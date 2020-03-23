В России количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось до 438 человек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта сообщил, что за сутки в стране зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором происходит интоксикация организма и возникают проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

К 22 марта в России было зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Однако утром 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в стране выявили еще 71 случай заражения. Таким образом, количество заболевших коронавирусом россиян увеличилось до 438 человек , выздоровело 17 человек, написал RT.

Премьер-министр обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, а также на время отказаться от прогулок и встреч.

На момент публикации новости известно о 339,6 тыс. заболевших коронавирусом в мире (свыше 3 тыс. новых случаев за сутки), 98,8 тыс. выздоровевших (около 1 тыс. за сутки), 14 тыс. 717 умерших (больше 300 за сутки). В Краснодарском крае на сегодняшний день зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся почти 2 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».